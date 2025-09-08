scorecardresearch
 

Feedback

Delhi: बारापुला फेज-3 फ्लाईओवर को मंजूरी, सराय काले खां से मयूर विहार तक का हिस्सा जुड़ेगा, जाम से मिलेगी राहत

दिल्लीवासियों के लिए राहत की खबर है. बरापुला फेज-3 फ्लाईओवर परियोजना को केंद्रीय सशक्तिकरण समिति से मंजूरी मिल गई है. यह फ्लाईओवर सराय काले खां से मयूर विहार तक बनेगा और यमुना के ऊपर होकर गुजरेगा. इसके पूरा होने पर आईटीओ और रिंग रोड का दबाव घटेगा और लाखों यात्रियों को जाम से छुटकारा मिलेगा.

Advertisement
X
बारापुला फेज-3 फ्लाईओवर परियोजना को मिली मंजूरी (File Photo: ITG)
बारापुला फेज-3 फ्लाईओवर परियोजना को मिली मंजूरी (File Photo: ITG)

दिल्ली में जाम से जूझ रहे लाखों लोगों के लिए बड़ी राहत की खबर आई है. पिछले दस वर्षों से अटकी बरापुला फेज-3 फ्लाईओवर परियोजना को आखिरकार केंद्रीय सशक्तिकरण समिति (CEC) से मंजूरी मिल गई है. इस स्वीकृति के बाद राजधानी में यातायात व्यवस्था और सुचारू होने की उम्मीद है.

बरापुला कॉरिडोर दिल्ली का अहम फ्लाईओवर नेटवर्क है. फेज-1 का निर्माण 2010 कॉमनवेल्थ गेम्स से पहले किया गया था, जो सराय काले खां से जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम तक जाता है. फेज-2 के तहत इसे एम्स और डिफेंस कॉलोनी तक बढ़ाया गया. अब फेज-3 में सराय काले खां से मयूर विहार तक का हिस्सा जोड़ा जाएगा.

बरापुला फेज-3 फ्लाईओवर परियोजना को मिली मंजूरी

सम्बंधित ख़बरें

यूजर गुरुग्राम के ट्रैफिक की तुलना बेंगलुरु के ट्रैफिक से कर रहे हैं. (फोटो- ITG)
ट्रैफिक जाम था तो लड़कों ने स्कूटर कंधे पर उठाया और चल दिए... गुरुग्राम का वीडियो वायरल 
कार लगाकर सोया शख्स, घंटे भर लगा रहा ट्रैफिक जाम 
Traffic
दिल्ली में ट्रैफिक जाम से मिलेगी राहत, प्रदूषण पर भी लगेगी लगाम, 9 बड़े प्रोजेक्ट्स को मिली मंजूरी 
Delhi Traffic Police Video
दिल्ली में ट्रैफिक पुलिस इंस्पेक्टर की पिटाई, हेलमेट के रोकने पर भड़का गुस्सा 
क्या दिल्ली में ट्रैफिक व्यवस्था के लिए प्लानिंग की कमी है?
क्या दिल्ली में ट्रैफिक व्यवस्था के लिए प्लानिंग की कमी है? 

यह नया कॉरिडोर यमुना नदी के ऊपर बनेगा. इसके बनने से साउथ दिल्ली और ईस्ट दिल्ली के बीच सीधा और तेज कनेक्शन मिलेगा. फिलहाल आईटीओ, रिंग रोड और मथुरा रोड पर रोजाना भारी जाम लगता है. नया फ्लाईओवर यात्रियों के लिए वैकल्पिक मार्ग देगा, जिससे समय और ईंधन की बचत होगी और प्रदूषण में भी कमी आएगी.

यह परियोजना लंबे समय तक पर्यावरणीय स्वीकृति और भूमि अधिग्रहण से जुड़ी अड़चनों में फंसी रही. यमुना बाढ़ क्षेत्र से गुजरने के कारण कई बार आपत्ति उठी. अब मंजूरी मिलने के बाद निर्माण कार्य तेजी से शुरू होने की संभावना है.

Advertisement

फेज-3 में सराय काले खां से मयूर विहार तक का हिस्सा जोड़ा जाएगा

PWD मंत्री परवेश वर्मा ने कहा कि यह परियोजना दस वर्षों से मंजूरी का इंतजार कर रही थी. अब इसे हरी झंडी मिल गई है और जल्द ही निर्माण शुरू होगा. उनके अनुसार, फ्लाईओवर तैयार होने से दिल्लीवासियों को जाम से बड़ी राहत मिलेगी और लाखों लोगों की रोजमर्रा की यात्रा आसान होगी.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement
    Advertisement