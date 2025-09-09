SSC CGL Admit Card: एसएससी सीजीएल 2025 टियर-1 परीक्षा  सिटी स्लिप जारी, जल्द जारी होगा एडमिट कार्ड

SSC CGL Admit Card:एसएससी सीजीएल 2025 टियर-1 परीक्षा 12 सितंबर, 2025 से शुरू होगी. आयोग आधिकारिक वेबसाइट पर हॉल टिकट जारी करेगा. इसके लिए सिटी स्लिप जारी की जा चुकी है. जल्द ही परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा. चलिए जानते हैं कैसे डाउनलोड कर सकते हैं एडमिट कार्ड.

ऐसे डाउनलोड करें एडमिट कार्ड

कर्मचारी चयन आयोग (SSC) जल्द ही SSC CGL टियर 1 परीक्षा के लिए हॉल टिकट जारी करेगा. हॉल टिकट जारी होने पर, संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट ssc.gov.in से अपने हॉल टिकट डाउनलोड कर सकेंगे. आयोग 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 और 26 सितंबर को CGL टियर 1 परीक्षा आयोजित करेगा.

यहां चेक करें परीक्षा पैटर्न

परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रकार के बहुविकल्पीय प्रश्न (Objective Type Multiple Choice Questions) होंगे और अंग्रेजी को छोड़कर सभी प्रश्न अंग्रेजी और हिंदी में होंगे. टियर I परीक्षा में 200 अंकों के 100 प्रश्न होंगे और सामान्य बुद्धि एवं तर्कशक्ति, सामान्य जागरूकता, मात्रात्मक योग्यता और अंग्रेजी बोध से प्रश्न ( General intelligence and reasoning, general awareness, quantitative aptitude and English comprehension)पूछे जाएंगे.

इसमें निगेटिव मार्क्स भी होगा, प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.50 अंक काटे जाएंगे. परीक्षा की कुल अवधि 1 घंटा है. इस बीच, उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट से एसएससी सीजीएल के लिए परीक्षा सिटी स्लिप डाउनलोड कर सकते हैं. इस भर्ती अभियान के माध्यम से, एसएससी का लक्ष्य संगठन में 14,582 पदों को भरना है.

SSC CGL टियर 1 परीक्षा 2025: हॉल टिकट कैसे डाउनलोड करें

एसएससी की आधिकारिक वेबसाइट ssc.gov.in पर जाएं.

होम पेज पर उपलब्ध लॉगिन लिंक पर क्लिक करें.

एक नया पेज खुलेगा जहां अभ्यर्थियों को लॉगिन विवरण दर्ज करना होगा.

सबमिट पर क्लिक करें और आपका एडमिट कार्ड प्रदर्शित हो जाएगा.

एडमिट कार्ड की जांच करें और उसे डाउनलोड करें.

आगे की ज़रूरत के लिए इसका एक प्रिंट आउट अपने पास रख लें.

यहां चेक करें पेपर पैटर्न

टियर I परीक्षा में 200 अंकों के 100 होंगे, और सामान्य बुद्धिमत्ता और तर्क, सामान्य जागरूकता, मात्रात्मक योग्यता और अंग्रेजी समझ से प्रश्न पूछे जाएंगे.

किस दिन होगी परीक्षा

एसएससी सीजीएल टियर 1 परीक्षाएं 12 से 26 सितंबर, 2025 तक आयोजित की जाएगी. SSC CGL परीक्षा 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 और 26 सितंबर को आयोजित की जाएगी.

कितने पदों पर होगी भर्ती

SSC संगठन में 14,582 पदों को भरेगा.

