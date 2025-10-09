Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 9 अक्टूबर 2025 की सुबह की टॉप खबरें और अन्य समाचार

आज की ताजा खबर (Aaj Ki Taza Khabar), 9 अक्टूबर, 2025 की खबरें और समाचार: तालिबान के सत्ता में आने के बाद पहली बार अफगानिस्तान के विदेश मंत्री भारत दौरे पर नई दिल्ली पहुंच गए हैं. वहीं, रूस ने अमेरिकी दबाव को दरकिनार करते हुए भारत के लिए कच्चे तेल पर डिस्काउंट बढ़ाया. इन खबरों के अलावा, दिल्ली एनसीआर में सुबह की हल्की ठंड रहने के दो दिन बाद तापमान फिर बढ़ने लगा है. पढ़ें गुरुवार सुबह की 10 बड़ी खबरें.

तालिबान से डिप्लोमैटिक दोस्ती... अफगान विदेश मंत्री अमीर खान मुत्ताकी भारत पहुंचे, 7 दिन रहेंगे

अफगानिस्तान के विदेश मंत्री अमीर खान मुत्ताकी भारत दौरे पर नई दिल्ली पहुंच गए हैं. यह दौरा भारत और तालिबान के बीच उच्च-स्तरीय संपर्क का सबसे बड़ा संकेत माना जा रहा है.

ट्रंप का प्‍लान फेल... पुतिन ने चली बड़ी चाल, अब और ज्‍यादा रूसी तेल खरीदेगा भारत!

रूस ने अमेरिकी दबाव को दरकिनार करते हुए कच्चे तेल पर भारत को बड़ा डिस्काउंट दिया है. नवंबर में यूराल क्रूड लोडिंग पर डेटेड ब्रेंट की तुलना में 2 से 2.50 डॉलर प्रति बैरल की छूट दी जा रही है.

दिल्ली-NCR में हल्की ठंड के बाद फिर बढ़ेगा तापमान, पर हिमाचल में शीतलहर और बर्फबारी जारी

दिल्ली-NCR में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी से सुबह हल्की सर्दी का एहसास हुआ है, लेकिन अब दो दिन से तापमान फिर बढ़ रहा है. IMD के अनुसार एक हफ्ते में दिन का तापमान 35 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है.

RAS Main Result 2024: RPSC ने 111 दिन में जारी किया परिणाम, 2461 अभ्यर्थी इंटरव्यू के लिए सफल



राजस्थान लोक सेवा आयोग ने राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं और संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा मुख्य 2024 का परिणाम बुधवार शाम जारी किया. आयोग ने 2461 अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए अस्थाई रूप से सफल घोषित किया.

कोलकाता: GRSE और CENTUM इलेक्ट्रॉनिक्स के बीच समझौता, इंडियन नेवी को मिलेगा हाई-टेक नेविगेशन सिस्टम



इंडियन नेवी के लिए हाई-टेक नेविगेशन सिस्टम में स्वदेशी क्षमताएं बढ़ाने के लिए GRSE ने बेंगलुरु की CENTUM इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ कोलकाता में MoU पर साइन किए. यह रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भरता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है.

IND vs AUS: ऑस्ट्रेलिया रवाना होने से पहले दिल्ली आएंगे रोहित-विराट! 7 महीने बाद टीम में वापसी



भारतीय वनडे टीम 15 अक्तूबर को नई दिल्ली से दो बैचों में ऑस्ट्रेलिया रवाना होगी. उड़ान टिकटों और लॉजिस्टिक व्यवस्था को देखते हुए अंतिम यात्रा कार्यक्रम तय किया जाएगा. टीम इंडिया वहां ऑस्ट्रेलिया के साथ 3 वनडे और 5 टी20 मैच खेलेगी.



मौत का खौफ, नारायणपुर में 7 महिला समेत 16 माओवादियों का आत्मसर्पण, 48 लाख का इनाम था घोषित



छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले में 16 सक्रिय माओवादी कैडरों ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय में आत्मसमर्पण किया. इन पर कुल ₹48 लाख का इनाम था. आत्मसमर्पण करने वालों में पोदिया मरकाम, मनोज दुग्गा, सुमित्रा कुर्साम, वनीला फरसा और श्री गावडे शामिल हैं.

दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में PM केयर्स मशीनें खराब, 30% वेंटिलेटर फेल, RTI में खुलासा



दिल्ली के प्रमुख सरकारी अस्पतालों में लापरवाही उजागर हुई है. RTI में पता चला कि हर 3 वेंटिलेटरों में से एक काम नहीं कर रहा है. PM CARES वेंटिलेटर पूरी तरह बेकार पड़े हैं.

मिल गया मोटापे का नया इलाज! वैज्ञान‍िकों ने खोजा भूख पर कंट्रोल करने वाला प्रोटीन, ऐसे करता है काम



दुनिया भर में भूख नियंत्रित करने के आसान तरीकों पर रिसर्च जारी है. स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने ऐसी खोज की है जो मोटापे से जूझ रहे लोगों के लिए उम्मीद जगा सकती है.

Kanpur Blast: कानपुर में सड़क किनारे खड़ी दो स्कूटी में जोरदार धमाका, बुरी तरह झुलसे 8 लोग



उत्तर प्रदेश के कानपुर के मेस्टन रोड पर बुधवार रात को हुए जोरदार विस्फोट से अफरा-तफरी मच गई. सड़क किनारे खड़ी दो स्कूटी में धमाका होने से आठ से ज़्यादा लोग घायल हो गए.



