दुनिया भर में भूख को कंट्रोल करने के आसान तरीके खोजे जा रहे हैं. इसी पर स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने एक नई खोज की है. ये मोटापे से जूझ रहे लोगों के लिए नई उम्मीद जगा सकती है. रिसर्च के अनुसार ये प्रोटीन हमारे दिमाग में भूख को कंट्रोल करने में मदद कर सकता है.

MRAP2 कैसे ऑफ करता है भूख का ‘स्विच’

रिसर्च में वैज्ञानिकों ने पाया कि MRAP2 प्रोटीन दिमाग में पाए जाने वाले MC4R रिसेप्टर को एक्टिव करता है. ये रिसेप्टर शरीर को सिग्नल देता है कि अब खाना रोक दो. जब ये सिग्नल मजबूत होता है तो भूख पर कंट्रोल करना आसान हो जाता है. रिसर्चर्स का कहना है कि अगर इस प्रोटीन की एक्टिविटी को बढ़ाया जाए या इसके काम करने के तरीके को समझा जाए तो ऐसी दवाइयां बनाई जा सकती हैं जो मोटापे को कम करने में मदद करें.

मोटापा बन रहा बड़ी दिक्कत

आज दुन‍िया भर में लाखों लोग मोटापे से जूझ रहे हैं. इंड‍िया में भी शहरों में मोटापा तेजी से बढ़ रहा है. इसके पीछे की वजहों की बात करें तो लोगों की लाइफस्टाइल बदल गई है. छोटी उम्र के ही बच्चों की पहुंच जंक फूड तक हो जाती है. वहीं टीनेजर्स में स्ट्रेस भी मोटापे की वजह है. MRAP2 की ये खोज उन लोगों के लिए उम्मीद की किरण है जो वजन कम करने की कोशिश कर रहे हैं.

एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं?

स्टैनफोर्ड के रिसर्चर्स का मानना है कि इस प्रोटीन को टारगेट करके ऐसी थेरेपी बनाई जा सकती है जिसके साइड इफेक्ट्स न हो.वैसे ह्यूमन ट्रायल्स तक पहुंचने में अभी कुछ साल लग सकते हैं.

मोटापे को कम करने के कुछ टिप्स

हेल्दी डाइट रखें जिसमें जंक फूड कम से कम और फल, सब्जियां और फाइबर वाली चीजें ज्यादा हों.

एक्टिव लाइफस्टाइल रखना जरूरी है, रोज 30 मिनट की हल्की-फुल्की एक्सरसाइज करें.

अगर आप मोटापे से परेशान हैं तो डायटीशियन या डॉक्टर की मदद से ही कोई प्लान लें.

