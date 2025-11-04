scorecardresearch
 

Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 4 नवंबर 2025 की सुबह की टॉप खबरें और अन्य समाचार

एअर इंडिया की दिल्ली-बेंगलुरु फ्लाइट की भोपाल में आपात लैंडिंग हुई. राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा ने प्रदेश में सड़क हादसों को रोकने के लिए सख्ती बरतने के निर्देश दिए.

Air India flight Emergency Landing (File Photo: ITG)
Air India flight Emergency Landing (File Photo: ITG)

आज की ताजा खबर (Aaj Ki Taza Khabar), 4 नवंबर, 2025 की खबरें और समाचार: तकनीकी खराबी के कारण एअर इंडिया की दिल्ली-बेंगलुरु फ्लाइट को भोपाल में उतारना पड़ा. वहीं, राजस्थान के CM भजनलाल ने जोधपुर सड़क हादसे के बाद ऐसे हादसों को रोकने के लिए सख्त कदम उठाने की बात कही. इन खबरों के अलावा, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस में इंजीनियरों की हड़ताल से देशभर में उड़ानें ठप हुईं. पढ़ें मंगलवार सुबह की 10 बड़ी खबरें.

तकनीकी खराबी के बाद दिल्ली-बेंगलुरु एअर इंडिया फ्लाइट भोपाल में इमरजेंसी लैंड, सभी 172 यात्री सुरक्षित

दिल्ली से बेंगलुरु जा रही एअर इंडिया की फ्लाइट में तकनीकी खराबी आने पर उसे सोमवार रात भोपाल एयरपोर्ट पर इमरजेंसी में सुरक्षित उतारा गया. विमान में 172 यात्री सवार थे. 

राजस्थान: चेक होंगी ड्राइवरों की आंखें, बार-बार नियम तोड़ने पर लाइसेंस सस्पेंड... सड़क हादसों पर CM भजनलाल शर्मा सख्त

राजस्थान के CM भजनलाल शर्मा ने जोधपुर सड़क हादसे पर हाईलेवल बैठक बुलाई और निर्देश दिए कि सड़क हादसों को रोकने के लिए अब कड़े कदम उठाए जाएंगे. 

पाकिस्तान: सैलरी नहीं मिली तो इंजीनियर्स ने कर दिया विमानों का चक्का जाम, इंटरनेशनल एयरलाइन पर ताला

पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस (PIA) गहरे संकट में है क्योंकि एयरक्राफ्ट इंजीनियरों ने फ्लाइट्स के लिए एयरवर्दीनेस क्लियरेंस देना बंद कर दिया है. इसके चलते देशभर में उड़ानें ठप हैं. 

नोएडा: मार्क हॉस्पिटल सील, लगातार दो दिन ऑक्सीजन पाइपलाइन फटने पर लाइसेंस सस्पेंड

नोएडा के सेक्टर-66 में स्थित मार्क हॉस्पिटल में लगातार दो दिनों तक ऑक्सीजन पाइपलाइन फटने की घटनाओं ने हड़कंप मचा दिया. हादसों के बाद अस्पताल को सील कर दिया गया है और उसका लाइसेंस सस्पेंड कर दिया गया है. 

फर्जीवाड़े पर नकेल और सख्त इमिग्रेशन पॉलिसी! कनाडा में गिरा भारतीय छात्रों का ग्राफ, 74% इंडियन स्टूडेंट वीज़ा रिजेक्ट

कभी विदेशी छात्रों और कामगारों का पसंदीदा देश रहा कनाडा अब कड़े कदम उठा रहा है. बढ़ती आबादी और नीतियों के दुरुपयोग ने सरकार को सख्ती के लिए मजबूर किया. अगस्त 2025 में भारतीय छात्रों के 74% वीजा आवेदन रिजेक्ट कर दिए गए.

ChatGPT GO आज से 1 साल के लिए मुफ्त, भारतीयों को होगी 4788 रुपये की सेविंग, ऐसे क्लेम करें

OpenAI ने अपने पेड सब्सक्रिप्शन ChatGPT GO को अब सभी भारतीय यूज़र्स के लिए फ्री कर दिया है. कंपनी ने एक साल तक मुफ्त सर्विस देने की घोषणा की है. अगस्त में लॉन्च हुए इस प्लान की कीमत ₹399 प्रति माह थी.

US: एयरपोर्ट्स पर लंबी लाइन और फ्लाइट्स में देरी, अमेरिकी शटडाउन से हवाई सेवाएं चरमराईं

अमेरिकी सरकार के शटडाउन ने विमानन व्यवस्था को बुरी तरह प्रभावित किया है. 34 दिन से जारी गतिरोध के चलते 32 लाख से ज्यादा यात्रियों की फ्लाइट्स रद्द या विलंबित हुईं. 

झारखंड कैबिनेट की बड़ी बैठक में 13 अहम फैसले, सिंचाई परियोजना से लेकर हॉकी खिलाड़ियों तक को राहत

झारखंड कैबिनेट की बैठक में 13 अहम फैसले लिए गए. कैंबो मेगा लिफ्ट सिंचाई योजना को ₹236.20 करोड़ की मंजूरी, घाटशिला उपचुनाव हेतु ₹7.84 करोड़ स्वीकृत, वीवीआईपी हेलिकॉप्टर सेवा छह माह बढ़ी. 

जेमिमा बनीं भारत की सोशल मीडिया सेंसेशन, वर्ल्ड कप जीत के बाद बढ़े लाखों फॉलोअर्स, जान‍िए- कौन है नंबर-1

आईसीसी वुमेंस वर्ल्ड कप जीत के बाद भारतीय खिलाड़ियों की लोकप्रियता बढ़ी. जेमिमा रोड्रिग्स को सबसे ज्यादा फायदा हुआ, उनके इंस्टाग्राम पर 13 लाख नए फॉलोअर्स जुड़े और वे सबसे ज्यादा सर्च की जाने वाली महिला क्रिकेटर बन गईं.

देश के 12 राज्यों में आज से शुरू हो रहा SIR, DMK ने सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती

बिहार के बाद देश के 12 राज्यों में मंगलवार से मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण शुरू हुआ. इसी बीच तमिलनाडु की सत्तारूढ़ डीएमके ने इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी. 

