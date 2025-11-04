scorecardresearch
 

तकनीकी खराबी के बाद दिल्ली-बेंगलुरु एअर इंडिया फ्लाइट भोपाल में इमरजेंसी लैंड, सभी 172 यात्री सुरक्षित

दिल्ली से बेंगलुरु जा रही एअर इंडिया की फ्लाइट में तकनीकी खराबी आने के बाद सोमवार रात उसे भोपाल डायवर्ट कर इमरजेंसी में सुरक्षित उतार लिया गया. विमान के कार्गो होल्ड में चेतावनी अलर्ट मिलने पर शाम 7:33 बजे फुल इमरजेंसी घोषित की गई. थोड़ी देर बाद सिस्टम सामान्य होने की पुष्टि हुई और रात 8 बजे फ्लाइट सुरक्षित लैंड कर गई.

विमान में 172 लोग सवार थे और सभी सुरक्षित हैं. (File Photo: ITG)
दिल्ली से बेंगलुरु जा रही एअर इंडिया की फ्लाइट तकनीकी खराबी के चलते सोमवार को भोपाल डायवर्ट कर दी गई. यह विमान सोमवार रात भोपाल के राजा भोज एयरपोर्ट पर इमरजेंसी कंडीशन में सुरक्षित उतारा गया. विमान में कुल 172 लोग सवार थे.

कार्गो होल्ड में गड़बड़ी के बाद फ्लाइट डायवर्ट

एयरपोर्ट अधिकारी के मुताबिक, फ्लाइट (AIC 2487, A320 नियो, VT-EXO) को कार्गो होल्ड में चेतावनी अलर्ट मिलने के बाद भोपाल डायवर्ट किया गया. भोपाल एयरपोर्ट के एयर ट्रैफिक कंट्रोल, फायर सर्विस और एयरलाइंस टीमों ने तुरंत स्थिति संभाली. एयरपोर्ट डायरेक्टर रामजी अवस्थी ने बताया कि फ्लाइट की लैंडिंग से कोई ऑपरेशन प्रभावित नहीं हुए.

फ्लाइट में सवार थे 172 यात्री

अधिकारी ने बताया, 'मानक सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करते हुए शाम 7:33 बजे फुल इमरजेंसी घोषित की गई. कुछ मिनट बाद क्रू ने बताया कि चेतावनी हट गई है और विमान के सभी सिस्टम सामान्य हैं. फ्लाइट रात 8 बजे सुरक्षित लैंड कर गई. विमान में 172 यात्री सवार थे और सभी ऑपरेशन सामान्य हैं.'

---- समाप्त ----
