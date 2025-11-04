तकनीकी खराबी के बाद दिल्ली-बेंगलुरु एअर इंडिया फ्लाइट भोपाल में इमरजेंसी लैंड, सभी 172 यात्री सुरक्षित

दिल्ली से बेंगलुरु जा रही एअर इंडिया की फ्लाइट तकनीकी खराबी के चलते सोमवार को भोपाल डायवर्ट कर दी गई. यह विमान सोमवार रात भोपाल के राजा भोज एयरपोर्ट पर इमरजेंसी कंडीशन में सुरक्षित उतारा गया. विमान में कुल 172 लोग सवार थे.
कार्गो होल्ड में गड़बड़ी के बाद फ्लाइट डायवर्ट
एयरपोर्ट अधिकारी के मुताबिक, फ्लाइट (AIC 2487, A320 नियो, VT-EXO) को कार्गो होल्ड में चेतावनी अलर्ट मिलने के बाद भोपाल डायवर्ट किया गया. भोपाल एयरपोर्ट के एयर ट्रैफिक कंट्रोल, फायर सर्विस और एयरलाइंस टीमों ने तुरंत स्थिति संभाली. एयरपोर्ट डायरेक्टर रामजी अवस्थी ने बताया कि फ्लाइट की लैंडिंग से कोई ऑपरेशन प्रभावित नहीं हुए.
फ्लाइट में सवार थे 172 यात्री
अधिकारी ने बताया, 'मानक सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करते हुए शाम 7:33 बजे फुल इमरजेंसी घोषित की गई. कुछ मिनट बाद क्रू ने बताया कि चेतावनी हट गई है और विमान के सभी सिस्टम सामान्य हैं. फ्लाइट रात 8 बजे सुरक्षित लैंड कर गई. विमान में 172 यात्री सवार थे और सभी ऑपरेशन सामान्य हैं.'