Aaj ka Rashifal 6 दिसंबर 2025: शनिवार के दिन मकर राशि वाले लेनदेन में दिखाएंगे स्पष्टता, जानें अन्य राशियों का हाल

Aaj ka Rashifal 6 दिसंबर 2025, Horoscope Today: व्यक्तिगत प्रयासों बेहतर रहेंगे. वाणी व्यवहार तर्कशील रहेगा. कर्मठता और लगन से आगे बढ़ेंगे. अवरोधों को धैर्यपूर्वक दूर करेंगे. सक्रियता और संतुलन से आगे बढ़ेंगे. अनुशासन अनुपालन बनाए रखेंगे.

मेष: मेष राशि के जातक सामाजिक सद्भाव को बढ़ाएंगे. अपनों के साथ संपर्क संवाद संवारेंगे. भाई बंधुओं के सहयोग से आगे बढ़ेंगे. संपर्क क्षेत्र बड़ा बनाएंगे. साहस पराक्रम बना रहेगा. लोगों से मेलजोल में सहज रहेंगे. सुख सुविधाओं पर जोर रखेंगे. साख प्रभाव बढ़त पर रहेंगे. जिम्मेदारों से भेंट होगी. आलस्य त्यागें. वातावरण अनुकूल रहेगा. संबंधों का लाभ उठाएंगे. जानकारी जुटाने में सफल होंगे. वाणिज्यिक प्रबंधन को बल मिलेगा. तेजी से काम निकालेंगे.

शुभ अंक: 6, 8, 9

शुभ रंग: गेंहुंआ

आज का उपाय: हनुमानजी की पूजा वंदना करें. न्यायदेव शनिदेव का स्मरण बढ़ाएं. काली वस्तुओं का दान करें. साहस रखें.

वृष: वृष राशि के लोगों की कुल कुटम्ब से नजदीकी रहेगी. महत्वपूर्ण भेंटवार्ताएं सफल होंगी. सुख सौख्य बढ़ा रहेगा. आर्थिक वाणिज्यिक गतिविधियों को बल मिलेगा. घर में उत्सव का वातावरण रहेगा. संस्कारों को बल मिलेगा. वचन निभाएंगे. निजी जीवन में शुभता रहेगी. व्यर्थ वार्तालाप से बचेंगे. आवेश में नहीं आएंगे. सुनी बातों पर भरोसा नहीं करें. पद प्रतिष्ठा को बल मिलेगा. कार्यविस्तार पर जोर रखेंगे. आपसी संबंधों में प्रभाव बनाए रखेंगे. अतिथि आगमन बना रहेगा. सहयोग की भावना रहेगी.

शुभ अंक: 6, 8 और 9

शुभ रंग: सिल्वर

आज का उपाय: हनुमानजी की पूजा वंदना करें. न्यायदेव शनिदेव का स्मरण बढ़ाएं. काली वस्तुओं का दान करें. मदद का भाव रखें.

मिथुन: मिथुन राशि के जातक महत्वपूर्ण मामलों में तेजी बनाए रखेंगे. शुभ सूचनाएं साझा करेंगे. साख सम्मान वृद्धि होगी. पेशेवर मामले बनेंगे. बड़प्पन की भावना रखेंगे. आनंद के क्षण बने रहेंगे. रचनात्मकता के प्रयासों को उचित दिशा मिलेगी. आधुनिक प्रयासों में रुचि बढ़ाएंगे. पराक्रम से सभी प्रभावित होंगे. रक्त संबंधों में मजबूती आएगी. अपनों में भेंट होगी. जीवन स्तर संवरेगा. नवीन कार्यों से जुड़ेंगे. आवश्यक कार्यों में गति आएगी. दोपहर से गति और बेहतर होगी. विभिन्न कार्यों में सृजनात्मकता बढ़ाए रहेंगे.

शुभ अंक: 5, 6 और 8

शुभ रंग: मोरपंख के समान

आज का उपाय: परमवीर हनुमानजी के दर्शन करें. न्यायदेव शनिदेव का स्मरण बढ़ाएं. काली वस्तुओं का दान करें. सहज रहें.

कर्क: कर्क राशि के लोगों में निवेश की संभावनाएं बढ़ी हेंगी. वाणिज्यिक संबंधों में सावधानी बनाए रखें. न्यायिक विषयों के प्रति सजग रहें. सामंजस्य व सद्भाव बढ़ाएं. रिश्तेदारों का समर्थन प्राप्त होगा. अपनों के लिए प्रयासरत रहेंगे. खर्च निवेश में सजगता रखेंगे. आत्मसम्मान का भाव बढ़ेगा. कामकाज सामान्य रहेगा. यात्रा हो सकती है. दान धर्म में रुचि बढ़ेगी. जल्दबाजी न दिखाएं. नीति नियमों पर बनाए रखें. कामकाजी मामले प्रभावित होंगे. जिद व अहंकार में न आएं.

शुभ अंक: 2, 8 और 9

शुभ रंग: एक्वा ब्लू

आज का उपाय: हनुमानजी के दर्शन करें. शनिदेव का स्मरण बढ़ाएं. काली वस्तुओं का दान करें. सबकी सहायता करें.

सिंह: सिंह राशि के जातक आर्थिक उन्नति की राह पर अग्रसर बने रहेंगे. वाणिज्यिक लाभ मजबूत रहेगा. उपलब्धियों को बढ़ावा मिलेगा. आय के अवसर बढ़ेंगे. व्यावसायिक गतिविधियों में बेहतर रहेंगे. नियम पालन रखें. प्रतिस्पर्धा में रुचि बढ़ाएंगे. नेतृत्व क्षमता संवरेगी. कार्य विस्तार के मौके बढ़ेंगे. लाभ के अवसर बढ़त पर रहेंगे. कामकाजी प्रयासों में तेजी रखेंगे. धनधान्य में वृद्धि होगी. विभिन्न योजनाओं को आगे बढ़ाएंगे. प्रबंधन के प्रयासों को बढ़ावा मिलेगा.

शुभ अंक: 1 और 9

शुभ रंग: बैंगनी

आज का उपाय: हनुमानजी के दर्शन पूजा वंदना करें. शनिदेव स्मरण बनाए रखें. तिल तिलहन का दान बढ़ाएं. फोकस रखें.

कन्या: कन्या राशि के लोगों को शासन प्रशासन से जुड़े कार्यों में अवसर बढ़ेंगे. करियर कारोबार में उछाल आएगा. कला कौशल को बल मिलेगा. सभी साथ व सहयोग बनाए रहेंगे. करियर कारोबार प्रभावी रहेगा. अधिकारियों से सामंजस्य बढ़ाएंगे. चहुंओर शुभता रहेगी. शासकीय विषय बनेंगे. पुरस्कृत हो सकते हैं. कामकाज में उल्लेखनीय परिणाम पाएंगे. व्यवसायिक गतिविधियां में आगे रहेंगे. योजनागत प्रयासों के बढ़ावा मिलेगा. पैतृक विषय सकारात्मक बने रहेंगे. प्रबंधकीय मामला में इच्छित परिणाम बनेंगे. घर में आनंद का वातावरण रहेगा.

शुभ अंक: 1, 6 और 7

शुभ रंग: बैंगनी

आज का उपाय: हनुमानजी के दर्शन करें. शनि का स्मरण बढ़ाएं. तेत तिलहन का दान करें. मदद बनाए रखें.

तुला: तुला राशि के जातकों को भाग्य की कृपा से परिणाम संवार पाएंगे. चहुंओर हितवृद्धि के संकेत हैं. व्यवस्था पर नियंत्रण बढ़ेगा. व्यावसायिक पक्ष बढ़त पर रहेगा. मनोरंजक यात्रा की संभावना रहेगी. आस्था और विश्वास से सफलता पाएंगे. कार्य व्यापार में उछाल आएगा. धार्मिक गतिविधियों से जुड़ेंगे. मनोरंजक गतिविधियां बढ़ेंगी. विभिन्न क्षेत्रों में बेहतर रहेंगे. मित्रों का साथ पाएंगे. शिक्षा पर जोर देंगे. अध्यात्म में रुचि लेंगे. उत्तरोत्तर समय बेहतर होगा. इच्छित विषयों में गति आएगी. सहकार को बढ़ावा मिलेगा.

शुभ अंक: 6, 8 और 9

शुभ रंग: आसमानी

आज का उपाय: हनुमानजी के दर्शन करें. शनिदेव का स्मरण करें. तेल तिलहन का दान बढ़ाएं. धार्मिक स्थल जाएं.

वृश्चिक: वृश्चिक राशि के लोगों को आवश्यक कार्यों लापरवाही से बचने का समय है. शारीरिक क्षमता से अधिक भार न उठाएं. स्वास्थ्य के प्रति सजग रहें. नवीन प्रयासों में सहजता दिखाएंगे. महत्वपूर्ण कार्यों में धैर्य दिखाएं. जिम्मेदारीपूर्ण व्यवहार रखें. व्यवस्था पर भरोसा बढ़ाएंगे. जोखिमपूर्ण कार्यों से बचेंगे. सफलता प्रतिशत सामान्य रहेगा. स्थितियां मिश्रित रह सकती हैं. आकस्मिकता बनी रह सकती है. ढिलाई व लापरवाही से कार्यगति प्रभावित हो सकती है. विभिन्न मामलों में सावधानी बनाए रखें.

शुभ अंक: 6, 8 और 9

शुभ रंग: रस्ट कलर

आज का उपाय: हनुमानजी की पूजा वंदना करें. शनि से संबंधित वस्तुओं का दान बढ़ाएं. सबको सहयोग करें.

धनु: धनु राशि के जातकों के घर में परस्पर प्रीति और विश्वास से सुख में वृद्धि होगी. रिश्तों को मजबूत बनाए रहेंगे. साझेदारी बढ़ाने की कोशिश रहेगी. करियर कारोबार में गति आएगी. विभिन्न मोर्चां पर सकारात्मक परिणाम बनेंगे. दाम्पत्य जीवन खुशहाल बना रहेगा. उपलब्धियों से उत्साहित रहेंगे. बड़े लक्ष्य बनाएंगे. खानपान पर ध्यान देंगे. कार्ययोजनाओं को गति देंगे. साझेदारी से सफलता मिलेगी. प्रबंधन के कार्य सधेंगे. कार्यों में पहल बनाए रखें. आसपास हर्ष आनंद का वातावरण बना रहेगा.

शुभ अंक: 3, 6, 8 और 9

शुभ रंग: पीतांबरी

आज का उपाय: शनिदेव का स्मरण बढ़ाएं. हनुमानजी के दर्शन करें. काली वस्तुएं दान दें. जिम्मेदारी लेने से पीछे न हटें.

मकर: मकर राशि के लोगों को विविध प्रयासों को सहजता से आगे बढ़ाना चाहिए. कार्यक्षमता को बल मिलेगा. पेशेवर संबंधों में अनुकूलता रहेगी. लेनदेन में स्पष्टता रखेंगे. व्यक्तिगत प्रयासों बेहतर रहेंगे. वाणी व्यवहार तर्कशील रहेगा. कर्मठता और लगन से आगे बढ़ेंगे. अवरोधों को धैर्यपूर्वक दूर करेंगे. सक्रियता और संतुलन से आगे बढ़ेंगे. अनुशासन अनुपालन बनाए रखेंगे. उपलब्धियां पूर्ववत् रहेंगी. जिम्मेदारी से कार्य करेंगे. अधिकारियों के निर्देशों का पालन करेंगे. करियर कारोबार में दबाव बना रह सकता है.

शुभ अंक: 6, 8 और 9

शुभ रंग: श्याम

आज का उपाय: हनुमानजी की पूजा वंदना करें. न्यायदेव शनिदेव का स्मरण बढ़ाएं. काली वस्तुओं का दान करें. नियम रखें.

कुंभ: कुंभ राशि के जातकों को करियर कारोबार में मित्रों का साथ और सहयोग उत्साहित रखेगा. चहुंओर इच्छित परिणाम बनेंगे. आर्थिक विषयों में आगे रहेंगे. कला कौशल संवार पर रहेगा. प्रेम संबंधों में सफल होंगे. मन के मामले बनेंगे. प्रतिस्पर्धी गतिविधियों में प्रभावशाली रहेंगे. भावनात्मक मामलों में सकारात्मक रहें. साझा भावना बढ़ेगी. स्वजनों से मतभेद दूर होंगे. घर परिवार में सुख सौख्य सहजता बढ़ेगी. घर में आनंद का वातावरण रहेगा. सफलता से उत्साहित रहेंगे. लाभ का प्रतिशत ऊंचा रहेगा.

शुभ अंक: 6, 8 और 9

शुभ रंग: नीलम समान

आज का उपाय: हनुमानजी की पूजा वंदना करें. शनिदेव से संबंधित वस्तुओं का दान व प्रयोग बढ़ाएं. शिक्षा व प्रशिक्षण बनाए रखें.

मीन: मीन राशि के लोगों को औरों की कमजोरियों व दोषों को उछालने की आदत से बचना चाहिए. लोभ प्रलोभन में न आएं. अपनों से असहजता न बढ़ाएं. परिजनों से सुलह सामंजस्य बनाए रखें. निजी विषयों में जल्दबाजी में निर्णय न लें. वाणी व्यवहार प्रभावी रहेगा. वैचारिक संतुलन रखेंगे. बड़ों का सानिध्य पाएंगे. अपनों से करीबियां बढ़ाएंगे. निजी मामलों में धैर्य दिखाएं. विनम्रता और विवेक से काम लें. संसाधनों में रुचि बढ़ाएंगे. भवन वाहन आदि के मामलों में सक्रियता दिखाएंगे. पारिवारिक मामलों में रुचि रखेंगे.

शुभ अंक: 3, 6, 8, 9

शुभ रंग: पीतवर्ण

आज का उपाय: हनुमानजी की पूजा वंदना करें. शनिदेव से संबंधित वस्तुएं दान दें. भावुकता में न आएं.

---- समाप्त ----
