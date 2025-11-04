scorecardresearch
 

Feedback

फर्जीवाड़े पर नकेल और सख्त इमिग्रेशन पॉलिसी! कनाडा में गिरा भारतीय छात्रों का ग्राफ, 74% इंडियन स्टूडेंट वीज़ा रिजेक्ट

कनाडा में भारतीय छात्रों के लिए स्टडी परमिट पाना अब पहले से कहीं ज़्यादा मुश्किल हो गया है. ताज़ा इमिग्रेशन डेटा के मुताबिक, अगस्त 2025 में भारतीय छात्रों के 74% वीज़ा आवेदन रिजेक्ट कर दिए गए, जो दो साल पहले की तुलना में दोगुना से भी ज़्यादा है.

Advertisement
X
कनाडा में भारतीय स्टूडेंट्स का रास्ता हुआ मुश्किल (Photo-AI)
कनाडा में भारतीय स्टूडेंट्स का रास्ता हुआ मुश्किल (Photo-AI)

कनाडा अब प्रवासियों के लिए सख्त होता जा रहा है. एक वक्त था, जब कनाडा खुले दिल से हर देश के लोगों को बुला रहा था, चाहे उनका मकसद पढ़ने आना हो, नौकरी पाना हो या जिंदगीभर के लिए बसना हो. इसी वजह से इस देश में प्रवासियों की तादाद इतनी बढ़ गई कि यहां की व्यवस्थाएं डगमगाने लगीं. इसके अलावा भी आसान पॉलिसी के गलत इस्तेमाल ने भी कनाडा सरकार को सख्त होने पर मजबूर कर दिया. वजह चाहे कुछ भी हो लेकिन आंकड़े बताते हैं कि विदेशी छात्रों ने अब कनाडा को नकारना शुरू कर दिया है. 

रॉयटर्स को मिली Immigration, Refugees and Citizenship Canada (IRCC) की रिपोर्ट के अनुसार, अगस्त 2023 में यह रिफ्यूज़ल रेट 32% था जबकि इसी अवधि में वैश्विक स्तर पर औसत वीज़ा रिजेक्शन दर 40% से ज्यादा रही और चीन से आने वाले केवल 24% आवेदनों को रिजेक्ट किया गया.

घटती संख्या, बढ़ती मुश्किलें

सम्बंधित ख़बरें

Canadian PM Mark Carney
'भारत के साथ तेजी से नई साझेदारी बना रहा है कनाडा', प्रधानमंत्री कार्नी का बड़ा बयान 
Trump, Carney
कनाडा PM कार्नी को ट्रंप से मांगनी पड़ी माफी, एंटी टैरिफ एड से नाराज हो गए थे अमेरिकी राष्ट्रपति 
Canada PR dream slipping away for Indians (Photo-AI)
PR के लिए मार, नंबर गेम में हार... भारतीयों के लिए सपना बनता जा रहा कनाडा में बसना! 
They killed him because he wasnt paid, confession of the Lawrence gang.
वारदात: कनाडा में लॉरेंस गैंग ने अब क्यों किया कारोबारी का दिनदहाड़े कत्ल?  
Lawrence Bishnoi Gang Shootout in Canada
1 महीने में 5 शूटआउट और लॉरेंस गैंग का कहर... कनाडा में अरबपति कारोबारी के कत्ल की Inside Story 

डेटा बताता है कि भारतीय छात्रों के आवेदन भी तेजी से घटे हैं. अगस्त 2023 में जहां 20,900 आवेदन थे, वहीं अगस्त 2025 में यह संख्या घटकर सिर्फ 4,515 रह गई. इससे साफ है कि भारत से कनाडा जाने की दिलचस्पी और संभावनाएं दोनों कम हो रही हैं. फिर भी भारत, कनाडा के लिए विदेशी छात्रों का सबसे बड़ा स्रोत बना हुआ है लेकिन अब यह उन देशों में सबसे ऊपर है, जिनके 1,000 से अधिक आवेदन स्वीकृत हुए और साथ ही सबसे ज्यादा रिफ्यूज़ल रेट भी झेला.

Advertisement

कनाडा सरकार का Immigration, Refugees and Citizenship Canada (IRCC) विभाग बताता है कि अगस्त 2025 में कनाडा में नए अंतरराष्ट्रीय छात्रों (study permit) की संख्या, पिछले साल की तुलना में 43.1% घट गई है. इसका मतलब है कि कनाडा में पढ़ने के लिए आने वाले छात्रों के सिलसिले में एक बड़ा बदलाव हो रहा है और यह गिरावट केवल अगस्त तक ही सीमित नहीं है.

IRCC के डाटा के मुताबिक, अगस्त 2024 में नए छात्रों की संख्या थी 79,795, जबकि अगस्त 2025 में यह घटकर 45,380 हो गई. वहीं, जनवरी से अगस्त 2025 के बीच 2024 की तुलना में लगभग 132,505 कम नए छात्र आए. IRCC ने 2025 के लिए कुल 305,900 नए छात्र आने का लक्ष्य रखा था, पर जनवरी-अगस्त में आए छात्रों की संख्या केवल 29.24% (लगभग) रही.

इसके अलावा नए वर्क परमिट धारकों की संख्या भी प्रभावित हुई है यानी वो लोग जो यहां नौकरी करने आते हैं. अगस्त 2025 में नए वर्क परमिट हासिल करने वालों की संख्या घट कर 16,890 हो गई, जो पिछले महीनों और पिछले साल की तुलना में कम है. कुल मिलाकर जनवरी-अगस्त तक कुल 243,945 छात्र और Temporary Workers कनाडा आए, जो पिछले साल की तुलना में 278,900 कम है.

आखिर क्या हैं वजह?

Advertisement

नीति में बदलाव
कनाडा सरकार ने अस्थायी निवास (temporary resident) स्तर को कम करने की नीति अपनाई है, ताकि अस्थाई प्रवासियों की संख्या कुल आबादी का 5% से नीचे हो.

सख्त नियम और नियंत्रण
नए नियमों के चलते कुछ वर्क और स्टडी परमिट जारी करने की प्रक्रिया धीमी हुई है और जांच भी पहले से सख्त हो गई है.

फर्जीवाड़े पर नकेल 
कनाडा सरकार ने पिछले एक साल में अस्थायी माइग्रेशन कम करने और इंटरनेशनल एजुकेशन सेक्टर में फर्जीवाड़े पर नकेल कसने के लिए कई सख्त कदम उठाए हैं. 2023 में अधिकारियों ने 1,550 फर्जी स्टडी परमिट आवेदन पकड़े थे, जिनमें ज़्यादातर भारत से जुड़े थे. इसके बाद 2024 में लागू नई वेरिफिकेशन प्रणाली ने दुनियाभर के आवेदनों में से 14,000 से अधिक संदिग्ध एडमिशन लेटर पकड़े.

जारी आवेदन प्रक्रियाएं और बैकलॉग
पुराने आवेदन जिन्हें पुराने नियमों के तहत प्रोसेस किया जाना था, वे अभी भी अटके हुए हैं. इसलिए भी तादाद में कमी आई है.

छात्रों की प्राथमिकताओं में बदलाव
विशेषज्ञों का मानना है कि छात्र अब अन्य देशों की तरफ ज्यादा रुख कर रहे हैं, जो कनाडा की आसान पॉलिसी के चलते कम हो गया था.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Bihar Election Result 2025
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Raghopur Election
    Mokama Election
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Buxar Election
    Bihar Election 2025 Schedule
    Gopalganj Election
    Chapra Vidhan Sabha
    आर्थिक राशिफल
    आज का राशिफल
    करियर राशिफल
    Alinagar MLA
    Mahua Chunav
    लव राशिफल
    Karakat Election
    Bihar Election 2025
    Advertisement