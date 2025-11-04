राजस्थान: चेक होंगी ड्राइवरों की आंखें, बार-बार नियम तोड़ने पर लाइसेंस सस्पेंड... सड़क हादसों पर CM भजनलाल शर्मा सख्त

राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सोमवार को जयपुर में अपने निवास पर जोधपुर में हुए सड़क हादसे पर हाईलेवल मीटिंग बुलाई. बैठक में सीएम ने स्पष्ट निर्देश दिए कि सड़क हादसों को रोकने के लिए अब कड़े कदम उठाए जाएंगे.

जोधपुर हादसे में मारे गए 15 लोगों के परिवारों को 10-10 लाख रुपये की मदद और घायलों को 2-2 लाख रुपये की सहायता देने की घोषणा की गई है. वहीं जयपुर में हरमाड़ा क्षेत्र में हुई दुर्घटना में अब तक 19 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, जिनमें 8 की पहचान हो चुकी है.

'कोई भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी'

सरकार ने इस हादसे में जिम्मेदारी तय करते हुए ट्रैफिक पुलिस को निलंबित करने के आदेश दिए हैं. बैठक में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को सख्त संदेश दिया कि वे अपनी जिम्मेदारी समझें और आम जनता को किसी भी हाल में परेशान न होने दें. उन्होंने कहा कि सड़क सुरक्षा को लेकर अब सख्त एक्शन होगा.

मुख्यमंत्री ने जो निर्देश दिए, उनमें हाई स्पीड और ड्रंक-ड्राइविंग पर कठोर कार्रवाई, नियम तोड़ने वाले ड्राइवर पर तुरंत एक्शन और बार-बार वायलेशन पर लाइसेंस सस्पेंड जैसे फैसले शामिल हैं. सीएम ने कहा कि सड़क सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और कोई भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी.

Advertisement

हाइवे के आसपास से हटेगा अवैध अतिक्रमण

इसके अलावा हाइवे के आसपास से अवैध अतिक्रमण को हटाया जाएगा, अवैध कट बंद कराए जाएंगे, ड्राइवरों की आंखों की जांच की जाएगी, वाहनों में ओवरलोडिंग पर सख्त कार्रवाई होगी, कोहरा और सर्दी को देखते हुए सड़क पर रिफ्लेक्टर और मार्ग सुधार की त्वरित व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी और बचे हुए ब्लैक स्पॉट बंद किए जाएंगे.

---- समाप्त ----