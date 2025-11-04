scorecardresearch
 

नोएडा: मार्क हॉस्पिटल सील, लगातार दो दिन ऑक्सीजन पाइपलाइन फटने पर लाइसेंस सस्पेंड

नोएडा के सेक्टर-66 में स्थित मार्क हॉस्पिटल में दो दिनों तक लगातार ऑक्सीजन पाइपलाइन फटने की घटनाओं ने अस्पताल को सील कर दिया और उसका लाइसेंस सस्पेंड कर दिया गया. पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की त्वरित कार्रवाई से सभी मरीज सुरक्षित बाहर निकाले गए और कोई हताहत नहीं हुआ.

सीएमओ ने जांच के लिए कमेटी बनाई है और आगे की कार्रवाई की जाएगी. (Photo: AI Generated)
सीएमओ ने जांच के लिए कमेटी बनाई है और आगे की कार्रवाई की जाएगी. (Photo: AI Generated)

नोएडा के सेक्टर-66 में स्थित मार्क हॉस्पिटल में लगातार दो दिनों तक ऑक्सीजन पाइपलाइन फटने की घटनाओं ने हड़कंप मचा दिया. हादसों के बाद अस्पताल को सील कर दिया गया है और उसका लाइसेंस सस्पेंड कर दिया गया है. पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की त्वरित कार्रवाई की बदौलत दोनों बार मरीजों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, और कोई हताहत नहीं हुआ.

पुलिस को मिली पाइप लाइन फटने की सूचना

डीसीपी सेंट्रल नोएडा शक्ति मोहन अवस्थी ने कहा, 'फेज-3 थाना क्षेत्र में आने वाले मार्क हॉस्पिटल में रविवार दोपहर करीब 12 बजे ऑक्सीजन पाइप फटने की सूचना मिली थी. पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आठ मरीजों को दूसरे वॉर्ड में शिफ्ट किया और किसी को चोट नहीं आई. पुलिस ने इस मामले में सीएमओ (मुख्य चिकित्सा अधिकारी) को भी पत्र लिखा ताकि उचित कार्रवाई की जा सके.'

लगातार दूसरे दिन भी हुआ हादसा

उन्होंने आगे बताया, 'सोमवार शाम अस्पताल में शॉर्ट सर्किट की वजह से ऐसा ही एक और हादसा हुआ. इसके बाद सीएमओ और फायर विभाग ने अस्पताल को सील कर दिया और उसका लाइसेंस अगले ऑडिट तक के लिए सस्पेंड कर दिया है. सीएमओ की ओर से एक कमेटी भी बनाई गई है जो ऑडिट की जांच करेगी और नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी. पुलिस को 112 नंबर पर पाइप फटने की जानकारी मिली थी, जिसके बाद तुरंत मरीजों को सुरक्षित निकाला गया. दोनों घटनाओं में किसी की जान नहीं गई.'

---- समाप्त ----
    Advertisement