scorecardresearch
 

Feedback

पाकिस्तान: सैलरी नहीं मिली तो इंजीनियर्स ने कर दिया विमानों का चक्का जाम, इंटरनेशनल एयरलाइन पर ताला

पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस (PIA) के इंजीनियरों ने वेतन वृद्धि और सुरक्षा को लेकर नाराजगी जताते हुए एयरक्राफ्ट क्लियरेंस देने से इनकार कर दिया है. सोमवार रात से कोई भी इंटरनेशनल फ्लाइट नहीं उड़ सकी. हजारों यात्री और उमरा जायरीन एयरपोर्ट्स पर फंसे हैं.

Advertisement
X
PIA के इंजीनियर्स का कहना है कि उन्हें महीनों से सैलरी नहीं मिल रही है. (File photo: AFP)
PIA के इंजीनियर्स का कहना है कि उन्हें महीनों से सैलरी नहीं मिल रही है. (File photo: AFP)

पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस (PIA) गंभीर संकट में है क्योंकि एयरक्राफ्ट इंजीनियरों ने फ्लाइट्स के लिए एयरवर्दीनेस क्लियरेंस देना बंद कर दिया है. इससे देशभर में एयरलाइन की उड़ानें पूरी तरह ठप हो गई हैं.

कोई भी इंटरनेशनल फ्लाइट सोमवार रात 8 बजे के बाद से रवाना नहीं हुई है. सूत्रों के मुताबिक अब तक कम से कम 12 निर्धारित उड़ानें प्रभावित हुई हैं और सैकड़ों यात्री, जिनमें उमरा जायरीन भी शामिल हैं - इस्लामाबाद, कराची और लाहौर जैसे बड़े एयरपोर्ट्स पर फंसे हुए हैं.

यह भी पढ़ें: TTP के कई आतंकवादी मारे गए, कुछ मौके से भाग गए... खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तानी सुरक्षा बलों की बड़ी कार्रवाई

सम्बंधित ख़बरें

पुलिस काफिले पर गोलीबारी के बाद हुई कार्रवाई
TTP के कई आतंकवादी मारे गए... खैबर पख्तूनख्वा में PAK सुरक्षा बलों की बड़ी कार्रवाई 
U.S. President Donald Trump
PAK को हाइड्रोजन बम से मिलेगा जवाब? भारत के लिए मौका बन सकता है ट्रंप का ये दावा 
Afghan Taliban spokesperson has claimed that Pakistan's army, not the civilian government, is deliberately keeping tensions high and undermining efforts at peace. (File Image/AFP)
'बस नाम की है शहबाज सरकार, असली कंट्रोल सेना...', तालिबान ने खोल दी PAK की पोल 
A mushroom cloud rises from a test blast at the Nevada Test Site on June
PAK समेत चार मुल्कों पर 6,279 परमाणु बम... ट्रंप का दावा कितना खतरनाक 
Pakistan_Nuclear_Trump_Sign
Pakistan को लेकर Donald Trump ने किया चौंकाने वाला दावा! 

सोसाइटी ऑफ एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स ऑफ पाकिस्तान (SAEP) ने कहा है कि उनके सदस्य तब तक काम पर नहीं लौटेंगे जब तक एयरलाइन का सीईओ अपना रवैया नहीं बदलता. यूनियन का आरोप है कि प्रबंधन पिछले दो महीनों से उनकी शिकायतों को नजरअंदाज कर रहा है.

इंजीनियरों का कहना है कि उन्हें पिछले आठ सालों से वेतन वृद्धि नहीं मिली है और अब उनसे स्पेयर पार्ट्स की भारी कमी के बावजूद फ्लाइट्स को क्लियर करने का दबाव डाला जा रहा है. यूनियन ने कहा, "हम यात्रियों की जान जोखिम में डालकर प्रबंधन के आदेशों को पूरा नहीं कर सकते."

Advertisement

यह भी पढ़ें: पाकिस्तान के पास कितने परमाणु हथियार, क्या भारत का डिफेंस सिस्टम कर पाएगा सामना

वहीं, PIA के सीईओ ने हड़ताल को "अवैध" करार दिया है और कहा कि यह पाकिस्तान एसेंशियल सर्विसेज़ एक्ट 1952 के तहत गैरकानूनी है. उन्होंने दावा किया कि हड़ताल का उद्देश्य एयरलाइन के जारी प्राइवेटाइजेशन प्रोसेस को नुकसान पहुंचाना है.

एयरलाइन प्रबंधन का कहना है कि वह अन्य कैरियर्स से इंजीनियरिंग सपोर्ट की व्यवस्था करने की कोशिश कर रहा है ताकि जल्द फ्लाइट ऑपरेशंस दोबारा शुरू किए जा सकें. हालांकि, फिलहाल PIA का फ्लाइट शेड्यूल पूरी तरह से ठप है और स्थिति सामान्य होने के कोई तत्काल संकेत नहीं हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Bihar Election Result 2025
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Raghopur Election
    Mokama Election
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Buxar Election
    Bihar Election 2025 Schedule
    Gopalganj Election
    Chapra Vidhan Sabha
    आर्थिक राशिफल
    आज का राशिफल
    करियर राशिफल
    Alinagar MLA
    Mahua Chunav
    लव राशिफल
    Karakat Election
    Bihar Election 2025
    Advertisement