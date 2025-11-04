ChatGPT GO आज से 1 साल के लिए मुफ्त, भारतीयों को होगी 4788 रुपये की सेविंग, ऐसे क्लेम करें

OpenAI ने अपने पेड सब्सक्रिप्शन ChatGPT GO को आज से सभी के लिए फ्री कर दिया है. सभी भारतीय यूजर्स इसका फायदा उठा सकेंगे. कंपनी ने एक साल तक मुफ्त सर्विस का ऐलान किया है. इस प्लान को भारत में अगस्त महीने में लॉन्च किया था और इसके मंथली प्लान की कीमत 399 रुपये है. भारतीय यूजर्स को करीब 4788 रुपये की बचत होगी.

भारतीय यूजर्स जैसे ही ChatGPT के लिए लॉगइन करेंगे तो उन्हें स्क्रीन पर एक मैसेज फ्लैश होता हुआ नजर आएगा. इसमें यूजर्स को फुल स्क्रीन पर एक मैसेज दिखाई देगा, जिसमें लिखा है कि Try Go, Free. इसके नीचे की तरफ यूजर्स को दो ऑप्शन दिए गए हैं. Maybe Letter और Try Now का ऑप्शन है. Try Now पर क्लिक करके आप इस सर्विस का 12 महीने के लिए मुफ्त एक्सेस कर सकते हैं.

कंपनी ने मैसे में क्लिक कर दिया है कि आप फास्टर रिस्पोंस हासिल कर सकेंगे. बड़ी फाइल अपलोड कर सकेंगे. साथ ही ज्यादा इमेज जनरेट कर सकेंगे. यह सब कुछ फ्री है और आने वाले 12 महीने तक ये सर्विस मुफ्त मिलेगी.

ChatGPT GO के तहत यूजर्स को फ्री तुलना में ज्यादा लिमिट मिलती है. फ्री की तुलना में अब ज्यादा इमेज तैयार कर सकेंगे, साथ ही बड़ी फाइल और इमेज को अपलोड करके एनालाइज कर सकेंगे. इतना ही नहीं अब चैटजीपीटी से ज्यादा सवाल कर सकेंगे. इसकी मदद से स्टूडेंट बेहतर तरीके से कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकेंगे.

एडवांस्ड मॉडल का एक्सेस

ChatGPT फ्री की तुलना में ChatGPT Go के अंदर यूजर्स को एडवांस्ड GPT-5 मॉडल का एक्सेस मिलेगा. इसकी मदद से बेहतर राइटिंग और ट्रांसलेशन आदि का काम करवा सकेंगे. आप कंटेंट राइटर आदि का काम करते हैं तो यह बड़ा ही यूजफुल साबित होगा.

10 गुना ज्यादा मैसेज भेजने को मिलेंगे

फ्री प्लान की तुलना में यूजर्स को 10 गुना ज्यादा मैसेज करने की परमिशन मिल जाती है. अगर आप ब्लॉग, रिसर्च, डिजाइनिंग आदि का काम करते हैं तो यह अपग्रेड्स आपके लिए बड़े ही काम का साबित होगा.

फाइल अपलोड एंड डेटा एनालाइड

ChatGPT GO के तहत मिलने वाले प्लान में यूजर्स अपनी फाइल को चैटजीपीटी के साथ अपलोड कर सकेंगे और एडवांस्ड डेटा एनालाइज भी कर सकेंगे. इसकी मदद से कॉम्पलेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है.

ChatGPT सब्सक्रिप्शन प्लान की कीमत. (Photo: OpenAI)

ChatGPT के पास तीन सब्सक्रिप्शन

बताते चलें कि ChatGPT सब्क्रिप्शन के तहत टोटल 3 प्लान देखने को मिलते हैं. इसमें एक फ्री, दूसरा गो, तीसरा प्लस और चौथा प्रो है. गो प्लान की कीमत 399 रुपये मंथली है. वहीं प्लस वेरिएंट की कीमत 1,999 रुपये मंंथली और प्रो प्लान की मंथली कीमत 19,900 रुपये है.

