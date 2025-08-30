scorecardresearch
 

Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 30 अगस्त 2025 की शाम की टॉप खबरें और अन्य समाचार

आज की ताजा खबर (Aaj Ki Taza Khabar), 30 अगस्त, 2025 की खबरें और समाचार: बिहार में महागठबंधन के लिए तेजस्वी यादव ने खुद को मुख्यमंत्री उम्मीदवार घोषित कर दिया है. SCO समिट में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन पहुंच गए हैं. पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने पेंशन के लिए आवेदन किया है. जम्मू-कश्मीर के रामबन में फ्लैश फ्लड से चार लोगों की मौत हो गई है. पढ़ें शनिवार शाम की बड़ी खबरें.

आरा में तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार को जमकर घेरा- (Photo: PTI)
'डुप्लीकेट नहीं ओरिजिनल CM चाहिए...' राहुल और अखिलेश की मौजूदगी में तेजस्वी ने खुद को बताया मुख्यमंत्री का चेहरा

बिहार की राजनीति में शनिवार को बड़ा घटनाक्रम देखने को मिला. आरा में वोटर अधिकार यात्रा के समापन कार्यक्रम में तेजस्वी यादव ने खुद को महागठबंधन का मुख्यमंत्री चेहरा घोषित कर दिया. इस दौरान मंच पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी और सपा प्रमुख अखिलेश यादव भी मौजूद रहे.

पीएम मोदी का चीन में हुआ ग्रैंड वेलकम, SCO समिट में होंगे शामिल, जिनपिंग-पुतिन संग करेंगे ​बैठक

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को शंघाई सहयोग संगठन (SCO) के शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए दो दिवसीय यात्रा पर चीन के तिआनजिन शहर पहुंचे. यह उनकी 7 साल बाद पहली चीन यात्रा है. तिआनजिन में 31 अगस्त और 1 सितंबर को होने वाले इस वार्षिक सम्मेलन में 10 सदस्य देशों के नेता हिस्सा लेंगे.

फिर चर्चा में पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, पेंशन के लिए किया अप्लाई

पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने राजस्थान विधानसभा से पेंशन के लिए आवेदन किया है. 1993 में वह कांग्रेस के टिकट पर किशनगढ़ से विधायक बने थे. नियम कहते हैं कि 74 साल के धनखड़ को करीब 42 हजार रुपये मासिक पेंशन मिलेगी. दरअसल राजस्थान में नेताओं के लिए दोहरी-तिहरी पेंशन व्यवस्था लागू है, जिसके तहत सांसद और विधायक दोनों रहे नेता दोनों पदों की पेंशन ले सकते हैं.

'Trump is Dead'... सोशल मीडिया पर तेजी से क्यों हो रहा ट्रेंड?

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक्स पर काफी ट्रेंड कर रहे हैं. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लोग धड़ाधड़ 'Trump is Dead' लिखकर पोस्ट कर रहे हैं. शनिवार को यह रिपोर्ट लिखी जाने तक एक्स पर 95 हजार से अधिक पोस्ट ट्रेंड कर रहे थे. इसमें कई मीम्स भी शामिल हैं.

जम्मू-कश्मीर में बिगड़े हालात... रियासी में भूस्खलन से 7 की मौत, रामबन में बादल फटने से 4 लोगों की गई जान

जम्मू-कश्मीर के रामबन जिले के राजगढ़ इलाके में भारी बारिश और ऊपरी इलाकों में बादल फटने से एक बार फिर से फ्लैश फ्लड की स्थिति बन गई है. इस घटना में अब तक 4 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, जबकि 4 लोग लापता बताए जा रहे हैं. वहीं रियासी जिले के महौर क्षेत्र में लगातार भारी बारिश के चलते भूस्खलन की घटनाएं सामने आई हैं. शुरुआती रिपोर्ट्स के अनुसार मलबे से अब तक 7 शव बरामद किए जा चुके हैं, जबकि कई लोगों के दबे होने की आशंका जताई जा रही है.

Gold Rate: टैरिफ टेंशन और फेस्टिव डिमांड... नहीं रुक रहा सोना, अब इतने रुपये हुआ भाव

ग्‍लोबल मार्केट में सोना लगातार तेजी दिखा रहा है. सोना तीन सप्‍ताह के उच्‍चतम स्‍तर और चांद पांच सप्‍ताह के हाई पर पहुंच चुका है. भारत में चांदी की कीमतों में भी गजब की तेजी देखी गई है और यह पहली बार है कि एमसीएक्‍स पर चांदी 1 लाख 17000 रुपये प्रति किलोग्राम को पार पहुंच चुकी है.

500 से ज्यादा ड्रोन और 45 मिसाइलें दागीं... रूस का यूक्रेन पर बड़ा हमला, जेलेंस्की बोले- मॉस्को भड़काना चाहता है जंग

रूस ने यूक्रेन के बड़े ड्रोन हमले को विफल कर दिया. रूस की वायु रक्षा प्रणाली ने शनिवार को क्रीमिया और अन्य क्षेत्रों में यूक्रेन के 20 ड्रोन मार गिराए. दूसरी ओर, रूस ने यूक्रेन के 14 क्षेत्रों में 500 से अधिक ड्रोन और 45 मिसाइलें दागी हैं. हमले में कई इलाकों में बिजली आपूर्ति बाधित हुई, तीन लोग मरे और 40 से अधिक घायल हुए.

