'Trump is Dead'... सोशल मीडिया पर तेजी से क्यों हो रहा ट्रेंड?

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक्स पर काफी ट्रेंड कर रहे हैं. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लोग धड़ाधड़ 'Trump is Dead' लिखकर पोस्ट कर रहे हैं. शनिवार को यह रिपोर्ट लिखी जाने तक एक्स पर 95 हजार से अधिक पोस्ट ट्रेंड कर रहे थे. इसमें कई मीम्स भी शामिल हैं.
इन अफवाह भरे पोस्ट से 79 वर्षीय डोनाल्ड ट्रंप के स्वास्थ्य को लेकर चल रहे अटकलें को बल मिला है. जुलाई में अमेरिकी राष्ट्रपति के हाथ पर चोट और टखनों में सूजन देखी गई थी. इसके बाद से ट्रंप का स्वास्थ्य महीनों से चर्चा का विषय बना हुआ है.
व्हाइट हाउस ने अफवाहों को किया खारिज
हालांकि, उस समय व्हाइट हाउस ने इन अफवाहों को तुरंत खारिज कर दिया था, लेकिन हाल के दिनों में मेकअप से ढके उनके चोट के निशान वाली ऐसी ही तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं.
वहीं अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने भी 27 अगस्त को यूएसए टुडे को दिए एक साक्षात्कार में जब ये कहा कि अगर कुछ भयानक होता है, तो आगे मदद के लिए वो तैयार हैं. इसके बाद से ट्रंप की मौत को लेकर अफवाहों ने जोर पकड़ लिया. इसके बाद से तरह-तरह के अटकलबाजियां हो रही है.
जेडी वेंस के बयान के बाद शुरू हुई अटकलबाजियां
हालांकि, वेंस ने जोर देकर कहा था कि ट्रंप पूरी तरह स्वस्थ और ऊर्जावान हैं और उनका स्वास्थ्य बेहद अच्छा है. वैसे वेंस ने कहा कि अगर कुछ ऐसे हालात बन गए और उनकी जरूरत पड़ी तो वह नेतृत्व के लिए तैयार हैं. उन्होंने आगे कहा कि पिछले 200 दिनों में मुझे काफी अच्छा ऑन-द-जॉब प्रशिक्षण मिला है.
जेडी वेंस ने कहा कि भगवान न करे, कोई भयानक हादसा हो जाए, तो मुझे जो प्रशिक्षण मिला है, उससे बेहतर मदद मिल सकेगी. क्योंकि इससे बेहतर ऑन-द-जॉब ट्रेनिंग और कहीं नहीं मिलेगी.
सबसे उम्रदराज अमेरिकी राष्ट्रपति हैं ट्रंप
अमेरिकी उपराष्ट्रपति ने स्पष्ट किया कि ट्रंप अच्छी स्थिति में हैं और देर रात और सुबह-सुबह पूरी ऊर्जा के साथ काम करते रहते हैं. 79 वर्षीय ट्रंप पदभार ग्रहण करने वाले सबसे उम्रदराज राष्ट्रपति हैं, जबकि 41 वर्षीय वेंस अमेरिकी इतिहास में तीसरे सबसे युवा उपराष्ट्रपति हैं.
ट्रंप की सार्वजनिक अनुपस्थिति से उठ रहे सवाल
ट्रंप की लगातार सार्वजनिक अनुपस्थिति को लेकर सवाल उठ रहे हैं. हालांकि, यह ध्यान देने योग्य है कि ये सभी सोशल मीडिया की अफवाहें हैं और व्हाइट हाउस इस पर चुप्पी साधे हुए है.
ऐसा नहीं है कि अमेरिकी राष्ट्रपति पूरी तरह से सुर्खियों से गायब हो गए हैं, क्योंकि ट्रुथ सोशल पर उनकी आखिरी पोस्ट आज सुबह 3.40 बजे (वाशिंगटन डीसी में शुक्रवार शाम लगभग 6.40 बजे) आई थी. उन्होंने अमेरिकी अपील अदालत के उस फैसले पर प्रतिक्रिया व्यक्त की, जिसमें भारत सहित देशों पर उनके द्वारा लगाए गए अधिकांश व्यापक पारस्परिक टैरिफ को अवैध बताया गया था.
ट्रंप के हाथ पर दिखे थे चोट के निशान
ट्रंप के स्वास्थ्य को लेकर अचानक अटकलों का दौर तब शुरू हुआ जब कुछ ही दिन पहले ओवल ऑफिस में एक बैठक के दौरान 79 वर्षीय ट्रंप के दाहिने हाथ पर चोट के निशान और आंशिक रूप से मेकअप लगा हुआ दिखाई दिया था. इस हफ़्ते की शुरुआत में, अमेरिकी राष्ट्रपति और उनके दक्षिण कोरियाई समकक्ष ली जे म्यांग की तस्वीरों में भी ट्रंप के दाहिने हाथ के पिछले हिस्से पर चोट के निशान दिखाई दिए थे.
स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों को लेकर उड़ रहे अफवाह
जुलाई की शुरुआत में, व्हाइट हाउस ने उनकी टखनों में सूजन की तस्वीरों के बाद चिंता व्यक्त की थी. अधिकारियों ने पुष्टि की कि मेडिकल परीक्षणों में उन्हें क्रोनिक वेनस इनसफीशिएंसी का पता चला था, जो 70 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों में आम नस संबंधी बीमारी है.
एक प्रेस वार्ता में, व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप जनता के आदमी हैं और वे इतिहास में किसी भी अन्य राष्ट्रपति की तुलना में रोजाना ज्यादा अमेरिकियों से मिलते हैं और उनसे हाथ मिलाते हैं. उनकी प्रतिबद्धता अटूट है, और वे इसे हर दिन साबित करते हैं.
ट्रंप के डॉक्टर ने भी जारी किया नोट
प्रशासन ने ट्रंप के चिकित्सक, डॉ. सीन बारबेला का एक नोट भी जारी किया. उन्होंने लिखा कि यह चोट बार-बार हाथ मिलाने और एस्पिरिन के सेवन से हुई हल्की नरम ऊतकों की जलन के कारण थी, जो हृदय रोग से बचाव के लिए इस्तेमाल की जाती है.
बारबेला ने कहा कि जांच में डीप वेन थ्रोम्बोसिस या धमनी रोग का कोई सबूत नहीं मिला . उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति की स्थिति को सामान्य और सौम्य बताया. ट्रंप के हाथ ने पहले भी ध्यान खींचा है. फरवरी में, फ्रेंच राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के साथ उनकी मुलाकात के दौरान भी ऐसा ही एक निशान देखा गया था.
जुलाई में ट्रंप के हाथ पर दिखा था मेकअप
जुलाई में, स्कॉटलैंड में यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन के साथ बातचीत की तस्वीरों में उसी हाथ पर मेकअप दिखाई दिया, जिससे और भी अटकलें लगाई जा रही थीं.
ट्रंप की मौत - अफवाह से ज्यादा बहस का विषय
आधिकारिक स्पष्टीकरण के बावजूद, अमेरिकी राष्ट्रपति के स्वास्थ्य के बारे में अटकलें ऑनलाइन फैलती जा रही हैं. वहीं 'ट्रम्प मर चुका है' कथनी अब अफवाह से ज्यादा बहस को हवा देने वाला नवीनतम ट्रेंड बन गया है.