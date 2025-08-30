500 से ज्यादा ड्रोन और 45 मिसाइलें दागीं... रूस का यूक्रेन पर बड़ा हमला, जेलेंस्की बोले- मॉस्को भड़काना चाहता है जंग

रूस ने यूक्रेन के एक बड़े ड्रोन हमले को विफल किया है. रूस के रक्षा मंत्रालय ने बताया है कि यूक्रेन के 20 ड्रोन को शनिवार को मार गिरा दिया गया, इनमें अधिकांश मॉस्को-अधीन क्रीमिया क्षेत्र के ऊपर देखे गए थे. रूसी अधिकारियों के अनुसार, 18 यूक्रेनी ड्रोन क्रीमिया के ऊपर और बाकी अन्य क्षेत्रों में गिराए गए.

हाल के दिनों में रूस-यूक्रेन ने एक बार फिर से संघर्ष में तेजी लाते हुए हवाई हमलों में वृद्धि लाई है. रूस की ओर से यूक्रेन के 14 क्षेत्रों में 500 से अधिक ड्रोन और 45 मिसाइलें दागीं. यूक्रेन के हवाई रक्षा प्रणाली कई हमलों को रोकने में सफल रही. लेकिन कई मिसाइल रक्षा प्रणाली को भेदने में सफल रहे.

यूक्रेन के स्थानीय अधिकारियों के अनुसार, इस हमले की वजह से कई इलाकों में बिजली बाधित हुई और कई लोग घायल हुए. कई मकानों और ऊर्जा संयंत्रों को भी क्षति पहुंची है. सबसे ज्यादा नुकसान जैपसोरिजिया, लुत्स्क और डिनिप्रो जैसे शहरों में हुआ है. जैपसोरिजिया में 2500 घरों की बिजली बाधित हो गई है.

इन हमलों में कम से कम तीन लोगों की जान चली गई और 40 से ज्यादा घायल हुए, जिसमें बच्चे भी शामिल हैं.

यूक्रेन के सेना ने भी दावा किया कि उन्होंने रूसी कब्जे वाले क्षेत्रों में जवाबी हमले किए. यूक्रेन के सैन्य खुफिया के मुताबिक, यूक्रेन ने रूस के क्रास्नोडार और सिज़रान स्थित ऑयल रिफाइनरी पर ड्रोन हमला कर वहां आग लगा दी.

यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने दावा किया कि मॉस्को की ओर से ये हमले जानबूझकर ऐसे समय किया गया है जब जंग को लेकर नेताओं की बैठक होने वाली है. उन्होंने मॉस्को पर ऊर्जा और बैंकिंग प्रतिबंध लगाने की मांग की है.



यूक्रेन के पूर्व संसद अध्यक्ष एंड्रिय पारुबी की हत्या

यूक्रेन के पूर्व संसद अध्यक्ष एंड्रिय पारुबी की हत्या की पुष्टि हो गई है. यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने शनिवार को इसकी पुष्टि करते हुए इसे 'भयावह हत्या' बताया है. उन्होंने एक्स पर लिखा, 'मेरी संवेदनाएं उनके परिवार और प्रियजनों के साथ हैं। सभी आवश्यक बल और साधन हत्यारे की खोज और जांच में लगाए गए हैं.'

Ukraine’s Minister of Internal Affairs Ihor Klymenko and Prosecutor General Ruslan Kravchenko have just reported the first known circumstances of the horrendous murder in Lviv. Andriy Parubiy was killed. My condolences to his family and loved ones.



All necessary forces and means… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 30, 2025

इनपुट: रॉयटर्स

