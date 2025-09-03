Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 3 सितंबर 2025 की सुबह की टॉप खबरें और अन्य समाचार

आज की ताजा खबर (Aaj Ki Taza Khabar), 3 सितंबर, 2025 की खबरें और समाचार: भारत ने अफगानिस्तान भूकंप पीड़ितों के लिए दवाइयों, टेंट और जरूरी राहत सामग्री भेजी. वहीं, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत की व्यापार नीतियों पर निशाना साधा है. इन खबरों के अलावा, यूपी में पारिवारिक संपत्ति बंटवारे पर स्टांप और पंजीकरण शुल्क अब पांच हजार रुपये तक सीमित होगा. बुधवार सुबह की 10 बड़ी खबरें पढ़िए.
कंबल, टेंट से लेकर ORS तक... भारत ने अफगानिस्तान भूकंप पीड़ितों को भेजी राहत सामग्री, जयशंकर बोले- हालतों पर नजर
अफगानिस्तान में आए भीषण भूकंप के बाद भारत ने सबसे पहले मदद का हाथ बढ़ाया. विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बताया कि भारत ने काबुल तक राहत सामग्री भेज दी है, जिसमें दवाएं, कंबल, टेंट, स्वच्छता किट, जनरेटर, पानी शोधन सामग्री आदि शामिल हैं.
ट्रंप ने भारत की नीतियों को बताया एकतरफा, बोले- हमारे प्रोडक्ट्स पर सबसे ज्यादा वसूलता है टैक्स
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को ओवल ऑफिस से बोलते हुए कहा कि अमेरिका और भारत के बीच आर्थिक संबंध 'एकतरफा' हैं.
पैतृक संपत्ति बंटवारे को लेकर योगी सरकार ने दी बड़ी राहत, सिर्फ इतने में हो जाएगी पक्की लिखा-पढ़ी
यूपी कैबिनेट ने पारिवारिक संपत्ति बंटवारे पर बड़ी राहत दी है. पार्टीशन डीड पर स्टांप और पंजीकरण शुल्क अब अधिकतम 5 हजार रुपये लगेगा. पहले संपत्ति बंटवारे पर संपत्ति के मूल्य का 4% स्टांप शुल्क और 1% पंजीकरण शुल्क देना पड़ता था.
नोएडा-गाजियाबाद में आज स्कूल बंद, दिल्ली-एनसीआर में भारी बारिश के चलते फैसला
दिल्ली-एनसीआर व उत्तर भारत में लगातार बारिश से हालात बिगड़े हैं. नैनीताल, शिमला, चंडीगढ़, गाजियाबाद और गौतमबुद्ध नगर में 3 सितंबर को सभी सरकारी-निजी स्कूल बंद रहेंगे.
बिहार में 7 नए मेडिकल कॉलेज खुलेंगे, मेडिकल इंटर्न्स की स्टाइपेंड में 7000 रुपये की बढ़ोतरी
बिहार कैबिनेट ने विधानसभा चुनाव से पहले मेडिकल छात्रों को बड़ी सौगात दी. नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई बैठक में सात नए मेडिकल कॉलेज खोलने को मंजूरी मिली.
दिल्ली: CM रेखा गुप्ता आज से फिर शुरू करेंगी जन सुनवाई, पुलिस ने बढ़ाई सुरक्षा और CCTV से निगरानी
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता आज से फिर जन सुनवाई शुरू करेंगी. यह कार्यक्रम कैंप कार्यालय में सुबह 8 से 10 बजे तक होगा. 20 अगस्त को हुए हमले के बाद इसे रोका गया था.
कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा को नोटिस, चुनाव आयोग ने 8 सितंबर तक मांगा जवाब, दो वोटर ID का मामला
कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा दो वोटर लिस्ट रखने के मामले में घिरते नजर आ रहे हैं. BJP प्रवक्ता अमित मालवीय ने आरोप लगाया था कि पवन खेड़ा का नाम दिल्ली की 2 विधानसभा सीटों की वोटर लिस्ट में है.
Gold Smuggling Case: कन्नड़ एक्ट्रेस रान्या राव पर DRI ने लगाया 102 करोड़ का जुर्माना
बेंगलुरु में सोने की तस्करी के आरोप में जेल की सजा काट रही कन्नड़ फिल्म अभिनेत्री रान्या राव पर DRI ने ₹102 करोड़ का जुर्माना लगाया है. मंगलवार को DRI अधिकारियों ने रान्या राव को 2,500 पन्नों का विस्तृत नोटिस सौंपा.
दिल्ली में खतरे के निशान से ऊपर बह रही यमुना, राजधानी को बाढ़ से बचाने में जुटे 6 'कवच'
दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर 206.22 मीटर पहुंचकर खतरे के निशान से ऊपर चला गया है. निचले इलाकों यमुना बाजार, मजनू का टीला और बुराड़ी में बाढ़ जैसे हालात हैं. लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया जा रहा है.
वेनेजुएला के जहाज पर US आर्मी का हमला, 11 लोगों की मौत, ट्रंप ने बता दिया- ड्रग तस्करी का रैकेट
अमेरिका ने वेनेजुएला के जहाज पोत पर सैन्य हमला कर दिया है. इस हमले में 11 की मौत हो गई है. राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट कर खुद इसकी जानकारी दी.