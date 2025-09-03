दिल्ली: CM रेखा गुप्ता आज से फिर शुरू करेंगी जन सुनवाई, पुलिस ने बढ़ाई सुरक्षा और CCTV से निगरानी

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बुधवार को अपनी 'जन सुनवाई' फिर से शुरू करेंगी. यह कार्यक्रम उनके कैंप कार्यालय में होगा, जिसके लिए सुरक्षा बढ़ा दी गई है. सुरक्षा के लिए सादे कपड़ों में पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है और चेहरे की पहचान प्रणाली (Facial Recognition System) का उपयोग किया जाएगा. यह जानकारी अधिकारियों ने मंगलवार को दी.
मुख्यमंत्री पर 20 अगस्त को राजकोट के एक व्यक्ति द्वारा किए गए हमले के बाद जन सुनवाई रोक दी गई थी. एक सरकारी अधिकारी के मुताबिक, जन सुनवाई मुख्यमंत्री जन सेवा सदन में सुबह 8 बजे से 10 बजे तक होगी.
दिल्ली पुलिस के एक सीनियर अधिकारी ने बताया कि कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री की सुरक्षा कड़ी कर दी गई है. कार्यक्रम में आने वाले लोगों की पहचान सत्यापित करने के लिए चेहरे की पहचान प्रणाली का इस्तेमाल किया जाएगा. इसके अलावा, सशस्त्र पुलिसकर्मी भी सुरक्षा घेरा बनाएंगे.
चप्पे-चप्पे पर सुरक्षा...
कार्यक्रम में मौजूद हर व्यक्ति का सत्यापन किया जाएगा और मुख्यमंत्री से बात करने से पहले उनकी शिकायत नोट की जाएगी. मुख्यमंत्री के साथ उनकी बातचीत के दौरान अधिकारियों और सुरक्षाकर्मी उनके करीब रहेंगे.
डीसीपी नॉर्थ-दिल्ली पुलिस ने बताया कि जन सुनवाई स्थल पर महिलाओं सहित पुलिसकर्मियों की संख्या बढ़ाई गई है. जन सुनवाई के स्थान की सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की जाएगी और सभी उपस्थित लोगों की मेटल डिटेक्टर से तलाशी ली जाएगी.
जनता से मुलाकात...
मुख्यमंत्री जनता से एक व्यवस्थित तरीके से मिलेंगी. अधिकारियों ने निर्देश जारी किए हैं कि भीड़ न लगे, इसके लिए लोगों की गैर-जरूरी आवाजाही की अनुमति नहीं दी जाएगी. पुलिस के मुताबिक, 10 पुलिसकर्मी मुख्यमंत्री के सुरक्षा घेरे के बाहरी हिस्से में तैनात रहेंगे और उनके करीब रहेंगे.