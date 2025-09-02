दिल्ली में खतरे के निशान से ऊपर बह रही यमुना, राजधानी को बाढ़ से बचाने में जुटे 6 'कवच'

दिल्ली में इस साल जमकर बारिश हुई है. दिल्ली में 15 सालों के बारिश का रिकॉर्ड भी टूट गया है. दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर बढ़कर खतरे के निशान के ऊपर पहुंच गया, जिससे निचले इलाकों में तेजी से पानी बढ़ रहा है. यमुना बाजार, मजनू का टीला, बुराड़ी में बाढ़ जैसी स्थिती बनी हुई है और लोगों को सुरक्षित दूसरे स्थान पर पहुंचाया गया है.
आज (मंगलवार) को यमुना का जलस्तर 206.22 मीटर (खतरे के निशान 205.33 मीटर से ऊपर) पहुंच गया है. प्रशासन की ओर से पुराने रेलवे पुल को यातायात के लिए बंद कर दिए गया है.
आइए अब जानते हैं कि वो कौन-कौन सी एजेंसियां हैं जो दिल्ली बाढ़ संकट को अग्रिम मोर्चे पर संभालती हैं.
दिल्ली में बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए सरकारी एजेंसियां 24 घंटे काम कर रही हैं. बाढ़ प्रबंधन की ज़िम्मेदारी सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग, पीडब्ल्यूडी, जल बोर्ड, शहरी विकास, एमसीडी और राजस्व विभाग के पास है.
बाढ़ प्रबंधन की कमान
राजधानी दिल्ली को बाढ़ से बचाने की जिम्मेदारी दिल्ली के डिविजनल कमिश्नर नीरज सेमवाल को सौंपी गई है.
अधिकारी 24x7 ड्यूटी पर
बाढ़ की स्थिति पर तेज और प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग ने सभी ज़ोन में अधिकारियों को तैनात किए हैं. जिनमें 2 चीफ इंजीनियर, 5 सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर और 20 एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को तैनात किया गया है.
कौन क्या काम देख रहा है?