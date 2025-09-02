scorecardresearch
 

Feedback

दिल्ली में खतरे के निशान से ऊपर बह रही यमुना, राजधानी को बाढ़ से बचाने में जुटे 6 'कवच'

दिल्ली में भारी बारिश के कारण उत्पन्न बाढ़ संकट से निपटने के लिए राजधानी की कई सरकारी एजेंसियां 24x7 ड्यूटी पर हैं. बाढ़ प्रबंधन का जिम्मा छह एजेंसियों के पास है. इनमें सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग, पीडब्ल्यूडी, जल बोर्ड, शहरी विकास, एमसीडी और राजस्व विभाग शामिल हैं.

Advertisement
X
दिल्ली में बाढ़ से निपटने के लिए कई एजेंसियां चौबीसों घंटे सक्रिय (Photo: PTI)
दिल्ली में बाढ़ से निपटने के लिए कई एजेंसियां चौबीसों घंटे सक्रिय (Photo: PTI)

दिल्ली में इस साल जमकर बारिश हुई है. दिल्ली में 15 सालों के बारिश का रिकॉर्ड भी टूट गया है. दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर बढ़कर खतरे के निशान के ऊपर पहुंच गया, जिससे निचले इलाकों में तेजी से पानी बढ़ रहा है. यमुना बाजार, मजनू का टीला, बुराड़ी में बाढ़ जैसी स्थिती बनी हुई है और लोगों को सुरक्षित दूसरे स्थान पर पहुंचाया गया है. 

आज (मंगलवार) को यमुना का जलस्तर 206.22 मीटर (खतरे के निशान 205.33 मीटर से ऊपर) पहुंच गया है. प्रशासन की ओर से पुराने रेलवे पुल को यातायात के लिए बंद कर दिए गया है. 

आइए अब जानते हैं कि वो कौन-कौन सी एजेंसियां हैं जो दिल्ली बाढ़ संकट को अग्रिम मोर्चे पर संभालती हैं. 

सम्बंधित ख़बरें

मूसलाधार बारिश से नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर लगा भीषण जाम (Photo: ITG/Bhupendra Chaudhary)
बारिश-जलभराव से नोएडा एक्सप्रेसवे पर लंबा जाम, दफ्तर से निकले लोग घंटों फंसे रहे 
दिल्ली दंगों पर हाईकोर्ट ने शरजील इमाम-उमर खालिद की भूमिका को बताया गंभीर और अहम (File Photo: PTI)
'प्रदर्शन की आड़ में हिंसा मंजूर नहीं...', शरजील, उमर की याचिका खारिज करते हुए HC ने क्या कहा 
The water level of the Yamuna in Delhi has crossed the danger mark, causing flooding in low-lying areas.
दिल्ली में यमुना का रौद्र रूप... देखें कैसे डूबा मजनू का टीला इलाका 
The water level of the Yamuna has risen, and an alert has been issued for lower areas.
दिल्ली में उफनाई यमुना, निचले इलाकों में मची खलबली, देखें 
Threat of flooding in Delhi: A special report on the governments preparations.
दिल्ली में बाढ़ का खतरा, सरकार की तैयारी पर खास रिपोर्ट 

दिल्ली में बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए सरकारी एजेंसियां 24 घंटे काम कर रही हैं. बाढ़ प्रबंधन की ज़िम्मेदारी सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग, पीडब्ल्यूडी, जल बोर्ड, शहरी विकास, एमसीडी और राजस्व विभाग के पास है.

यह भी पढ़ें: दिल्ली की सड़कों पर बोट, कॉलोनियां कराई जा रहीं खाली... बाढ़ के खतरे के बीच हथिनीकुंड बैराज से छोड़ा गया और पानी

बाढ़ प्रबंधन की कमान

राजधानी दिल्ली को बाढ़ से बचाने की जिम्मेदारी दिल्ली के डिविजनल कमिश्नर नीरज सेमवाल को सौंपी गई है. 

Advertisement

अधिकारी 24x7 ड्यूटी पर

बाढ़ की स्थिति पर तेज और प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग ने सभी ज़ोन में अधिकारियों को तैनात किए हैं. जिनमें 2 चीफ इंजीनियर, 5 सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर और 20 एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को तैनात किया गया है. 

कौन क्या काम देख रहा है?

  • पीडब्ल्यूडी विभाग दिल्ली में नालों की सफ़ाई का काम देख रहा है. ताति कॉलनियों को पानी के ओवरफ्लो से बचाया जा सके. पंपिंग के ज़रिए एक्स्ट्रा पानी को यमुना नदी में छोड़ना भी इस विभाग का काम है. 
  • सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग बाढ़ का पानी सही दिशा में बह रहा है या कॉलोनियों में नहीं घुसने में मदद कर रही है. 
  • राजस्व विभाग का काम स्थानांतरित हुए लोगों को शेल्टर होम बनाती है, जरूरतमंदों को भोजन और दवा उपलब्ध कराना और DDMA की टीमें भेजती हैं. 
  • शहरी विकास एवं MCD का काम छोटे नालों की सफ़ाई करना है, ताकि पानी जमा न हो. 
  • दिल्ली जल बोर्ड सीवर लाइन की सफ़ाई करती है ताकि पानी बैक होकर कॉलोनियों में न घुसे.
---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement
    Advertisement