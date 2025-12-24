scorecardresearch
 
Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 24 दिसंबर 2025 की शाम की टॉप खबरें और अन्य समाचार

केंद्रीय कैबिनेट बैठक में बुधवार को दिल्ली मेट्रो के फेज फाइव ए के विस्तार को मंजूरी दी गई. वहीं, भारत ने बैलिस्टिक मिसाइल K-4 का सीक्रेट परीक्षण किया.

यह कॉरिडोर कर्तव्य भवन (सेंट्रल विस्टा क्षेत्र) को मेट्रो नेटवर्क से सीधे जोड़ेगा. (File Photo- ITG)

आज की ताजा खबर (Aaj Ki Taza Khabar), 24 दिसंबर, 2025 की खबरें और समाचार: केंद्रीय कैबिनेट बैठक में बुधवार को दिल्ली मेट्रो के फेज फाइव ए के विस्तार को मंजूरी दी गई. वहीं, भारत ने बैलिस्टिक मिसाइल K-4 का सीक्रेट परीक्षण किया. इन खबरों के अलावा, पाकिस्तान सरकार ने अपनी एयरलाइंस पीआईए को 135 अरब में बेच दिया है. पढ़ें बुधवार शाम की 10 बड़ी खबरें.

दिल्ली-NCR को मोदी सरकार का न्यू ईयर गिफ्ट... मेट्रो का होगा विस्तार, 13 नए स्टेशन बनेंगे

नए साल से पहले केंद्र सरकार ने दिल्ली एनसीआर के लोगों को बड़ी सौगात दी है. बुधवार को PM मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में दिल्ली मेट्रो के फेज फाइव ए के विस्तार को मंजूरी दी गई. आजतक के अनुसार, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इस परियोजना पर करीब 12,015 करोड़ रुपये खर्च होंगे, जिससे यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी.

भारत ने समंदर में किया पनडुब्बी से बैलिस्टिक मिसाइल का सीक्रेट परीक्षण, जानिए K-4 की ताकत

भारत ने तेइस दिसंबर को बंगाल की खाड़ी में एक गोपनीय पनडुब्बी प्रक्षेपित बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया. यह परीक्षण परमाणु सक्षम के फॉर मिसाइल का था, जो अरिहंत क्लास पनडुब्बी जैसे INS अरिहंत या INS अरिघाट से लॉन्च की गई. परीक्षण की घोषणा नहीं की गई थी. आजतक के अनुसार, NOTAM रद्द कर दिया गया था, ताकि परीक्षण गोपनीयता बनी रहे.

He also called for India to define its strategic thinking through its own civilisational lens, rather than relying on Western narratives that often question its legacy of statecraft. 
बिक गई पाकिस्तान की सरकारी एयरलाइन PIA... 135 अरब में सौदा, जानिए किसने खरीदा

पाकिस्तान आर्थिक तंगी से बुरी तरह जूझ रहा है. हालात इतने खराब हो गए हैं कि शहबाज शरीफ सरकार को सरकारी एयरलाइन पीआईए तक बेचनी पड़ी है. यह सौदा 135 अरब रुपये में हुआ. आजतक के अनुसार, मंगलवार को पाकिस्तान ने नेशनल फ्लैग कैरियर के निजीकरण की प्रक्रिया पूरी कर पीआईए को एक स्थानीय निवेश कंपनी के नेतृत्व वाले कंसोर्टियम को सौंप दिया.

दिल्ली-NCR में प्रदूषण के स्तर में सुधार... GRAP-4 हटा, इन पाबंदियों से मिलेगी राहत

दिल्ली NCR के लोगों को वायु प्रदूषण से थोड़ी राहत मिली है. हवा की गुणवत्ता में सुधार आने और AQI के सीवियर प्लस से घटकर Poor श्रेणी में पहुंचने के बाद ग्रैप फॉर को हटा लिया गया है. आजतक के अनुसार, CAQM ने तत्काल प्रभाव से 13 दिसंबर 2025 को जारी उस आदेश को वापस ले लिया है, जिसके तहत दिल्ली-एनसीआर में GRAP फॉर की सख्त पाबंदियां लागू की गई थीं.

Google ने सबसे पहले उत्तर प्रदेश के लिए शुरू की ये खास सर्विस, सभी एंड्रॉयड यूजर्स कर सकेंगे यूज

गूगल ने भारत में एंड्रॉयड इमरजेंसी लोकेशन सर्विस यानी ईएलएस शुरू कर दी है. इसकी शुरुआत सबसे पहले उत्तर प्रदेश से की गई है. यह सर्विस राज्य सरकार और स्थानीय इमरजेंसी कॉलिंग सिस्टम के साथ जोड़ी गई है. आजतक के अनुसार, इस सर्विस का यह फायदा होगा कि यूपी में जैसी ही कोई एंड्रॉयड यूजर 112 डायल करेगा, वैसे ही उसकी लोकेशन इमरजेंसी सेंटर तक पहुंच जाएगी.

विकास दुबे की पत्नी को बदनामी का डर, UP77 पर रोक लगाने की गुहार, कोर्ट ने किया इनकार

उत्तर प्रदेश के कुख्यात गैंगस्टर विकास दुबे के जीवन से जुड़ी वेब सीरीज यूपी 77 की रिलीज पर रोक लगाने से दिल्ली हाईकोर्ट ने फिलहाल इनकार कर दिया है. हालांकि कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपना अंतिम फैसला सुरक्षित रख लिया है. आजतक के अनुसार, यह वेब सीरीज पच्चीस दिसंबर को रिलीज होने वाली है.

Delhi Traffic Advisory: दिल्ली में इन रास्तों पर जाने से बचें, क्रिसमस पर ट्रैफिक पुलिस ने जारी की एडवाइजरी
 
क्रिसमस के मद्देनजर दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने 24 और 25 दिसंबर को दक्षिणी दिल्ली के साकेत इलाके के लिए ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है. क्रिसमस पर बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ को देखते हुए यह व्यवस्था की गई है. आजतक के अनुसार, सुचारु यातायात के लिए दोनों दिन दोपहर 2 बजे से साकेत और आसपास के इलाकों में ट्रैफिक डायवर्जन और पाबंदियां लागू रहेंगी.

क्रिसमस से पहले चांदी की बढ़ी चमक, सोना भी हुआ महंगा, देखें ताजा रेट

चांदी की कीमत बुधवार को उछलकर 2 लाख 18 हजार के पार पहुंच गई है. आज सोने के दाम भी बढ़े हैं. आईबीजेए के अनुसार, 24 कैरेट सोने का भाव आज ₹1 लाख 36 हजार 635 प्रति 10 ग्राम है. आजतक के अनुसार, मंगलवार को 22 कैरेट सोना ₹1 लाख 24 हजार 835 प्रति 10 ग्राम था, जो बुधवार सुबह बढ़कर ₹1 लाख 25 हजार 158 पहुंच गया है.

बिहार के हर जिले में बनेगी आदर्श गौशाला, इको टूरिज्म को बढ़ावा देने का है प्लान

बिहार सरकार प्रदेश के सभी जिलों में आदर्श गौशाला की स्थापना करने जा रही है. इस फैसले पर बिहार एग्रीकल्चर मैनेजमेंट एंड एक्सटेंशन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की बैठक में मोहर लगी है. डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग ने हर जिले के लिए कार्य योजना तैयार की है. आजतक के अनुसार, इसमें ग्रामीण विकास, पशुधन, इको टूरिज्म को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया है.

यूपी में घरौनी कानून को मिलेगी मंजूरी, अब गांव में घर बनाने के लिए मिल सकेगा बैंक लोन, नामांतरण भी होगा आसान

उत्तर प्रदेश में ग्रामीण संपत्ति से जुड़े विवादों को खत्म करने और गांवों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में योगी सरकार ने बड़ा कदम उठाया है. यूपी विधानसभा में घरौनी कानून यानी उत्तर प्रदेश ग्रामीण आबादी अभिलेख विधेयक 2025 पेश किया है. आजतक के अनुसार, ये बिल पास होने के बाद अब बैंक आसानी से गांवों की जमीन पर घर बनाने के लिए लोन दे सकेंगे.
 

