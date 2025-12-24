क्रिसमस से पहले चांदी की बढ़ी चमक, सोना भी हुआ महंगा, देखें ताजा रेट

चांदी की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही है. बुधवार, 24 दिसंबर 2025 को चांदी की कीमत उछलकर 2 लाख 18 हजार के पार पहुंच गई है. आज सोने के दाम भी बढ़े हैं. इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) के अनुसार, 24 कैरेट सोने का भाव आज ₹1,36,635 प्रति 10 ग्राम है. वहीं, मंगलवार, 23 दिसंबर को 22 कैरेट सोना ₹1,24,835 प्रति 10 ग्राम था, जो बुधवार सुबह बढ़कर ₹1,25,158 पहुंच गया है.
Gold-Silver Price 24 December 2025: सोना-चांदी का लेटेस्ट रेट
आज चांदी (999, प्रति 1 किलो) के भाव में 7 हजार 954 रुपये की बढ़ोतरी हुई है.
|शुद्धता
|मंगलवार शाम का रेट
|बुधवार
सुबह का रेट
|कितना महंगा?
|सोना (प्रति 10 ग्राम)
|999 (24 कैरेट)
|136283
|136635
|₹352 महंगा
|सोना (प्रति 10 ग्राम)
|995 (23 कैरेट)
|135737
|136088
|₹351 महंगा
|सोना (प्रति 10 ग्राम)
|916 (22 कैरेट)
|124835
|125158
|₹323 महंगा
|सोना (प्रति 10 ग्राम)
|750 (18 कैरेट)
|102212
|102476
|₹264 महंगा
|सोना (प्रति 10 ग्राम)
|585 (14 कैरेट)
|79726
|79931
|₹205 महंगा
|चांदी (प्रति 1 किलो)
|999
|211000
|218954
|₹7954 महंगी
मंगलवार को सोने का भाव (999 शुद्धता)
सुबह का रेट: ₹136133 प्रति 10 ग्राम
शाम का रेट: ₹136283 प्रति 10 ग्राम
मंगलवार को चांदी का भाव (999 शुद्धता)
सुबह का रेट: ₹209250 प्रति किलो
शाम का रेट: ₹211000 प्रति किलो
इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) द्वारा जारी किए गए दाम पूरे देश में मान्य होते हैं, लेकिन इनमें जीएसटी शामिल नहीं होता है. गहने खरीदते समय सोने या चांदी की कीमत टैक्स समेत होने के कारण अधिक होती है. IBJA की ओर से केंद्र सरकार द्वारा घोषित भाव शनिवार, रविवार और केंद्र सरकार की छुट्टियों पर जारी नहीं किए जाते हैं.