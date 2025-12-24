scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

क्रिसमस से पहले चांदी की बढ़ी चमक, सोना भी हुआ महंगा, देखें ताजा रेट

चांदी की चमक लगातार बढ़ती जा रही है. क्रिसमस से पहले चांदी के दामों में जबरदस्त उछाल आया है. आज बुधवार, 24 दिसंबर को चांदी (999, प्रति 1 किलो) के भाव 7 हजार रुपये से ज्यादा बढ़े हैं. सोने के दाम भी आज महंगे हुए हैं.

Advertisement
X
सोना-चांदी के भाव बढ़े. (Photo: AP)
सोना-चांदी के भाव बढ़े. (Photo: AP)

चांदी की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही है. बुधवार, 24 दिसंबर 2025 को चांदी की कीमत उछलकर 2 लाख 18 हजार के पार पहुंच गई है. आज सोने के दाम भी बढ़े हैं.  इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) के अनुसार, 24 कैरेट सोने का भाव आज ₹1,36,635 प्रति 10 ग्राम है. वहीं, मंगलवार, 23 दिसंबर को 22 कैरेट सोना ₹1,24,835 प्रति 10 ग्राम था, जो बुधवार सुबह बढ़कर ₹1,25,158 पहुंच गया है.

Gold-Silver Price 24 December 2025: सोना-चांदी का लेटेस्ट रेट

आज चांदी (999, प्रति 1 किलो) के भाव में  7 हजार 954 रुपये की बढ़ोतरी हुई है.

सम्बंधित ख़बरें

Gold-Silver Price
सोने की कीमत आज 1 लाख 36 हजार के पार, चांदी भी हुई महंगी, देखें लेटेस्ट रेट
Gold-Silver Price Today
Gold-Silver की कीमतों पर नहीं लगाम, चांदी के रेट में 7 हजार रुपये का उछाल, चेक करें रेट
अब कितना है 20, 22 या 24 कैरेट Gold Rate? हफ्तेभर में सोना सस्ता... महंगी चांदी
Silver Price Record High
अचानक चांदी इतनी सस्ती, लेकिन उछल गया सोना, 10 ग्राम 24 कैरेट का New Rate
Gold-Silver Price
सोना-चांदी दोनों के दाम फिसले, शुक्रवार को आई हल्की गिरावट... जानें लेटेस्ट रेट
  शुद्धता मंगलवार शाम का रेट बुधवार
सुबह का रेट		 कितना महंगा?
सोना (प्रति 10 ग्राम) 999 (24 कैरेट) 136283 136635 ₹352 महंगा
सोना (प्रति 10 ग्राम) 995 (23 कैरेट) 135737 136088 ₹351 महंगा
सोना (प्रति 10 ग्राम) 916 (22 कैरेट) 124835 125158 ₹323 महंगा
सोना (प्रति 10 ग्राम) 750 (18 कैरेट) 102212 102476 ₹264 महंगा
सोना (प्रति 10 ग्राम) 585 (14 कैरेट) 79726 79931 ₹205 महंगा
चांदी (प्रति 1 किलो) 999  211000 218954 ₹7954 महंगी

मंगलवार को सोने का भाव (999 शुद्धता)
सुबह का रेट: ₹136133 प्रति 10 ग्राम
शाम का रेट: ₹136283 प्रति 10 ग्राम

यह भी पढ़ें: Gold-Silver Rate Today: सोने की कीमत आज 1 लाख 36 हजार के पार, चांदी भी हुई महंगी, देखें लेटेस्ट रेट

Advertisement

मंगलवार को चांदी का भाव (999 शुद्धता)
सुबह का रेट: ₹209250 प्रति किलो
शाम का रेट: ₹211000 प्रति किलो

इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) द्वारा जारी किए गए दाम पूरे देश में मान्य होते हैं, लेकिन इनमें जीएसटी शामिल नहीं होता है. गहने खरीदते समय सोने या चांदी की कीमत टैक्स समेत होने के कारण अधिक होती है. IBJA की ओर से केंद्र सरकार द्वारा घोषित भाव शनिवार, रविवार और केंद्र सरकार की छुट्टियों पर जारी नहीं किए जाते हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    लव राशिफल
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    आज का राशिफल
    Advertisement