Delhi Traffic Advisory: दिल्ली में इन रास्तों पर जाने से बचें, क्रिसमस पर ट्रैफिक पुलिस ने जारी की एडवाइजरी

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने क्रिसमस के मद्देनजर 24 और 25 दिसंबर को दक्षिणी दिल्ली के साकेत इलाके में ट्रैफिक डायवर्जन को लेकर एडवाइजरी जारी की है. क्रिसमस के मौके पर साकेत इलाके में बड़ी संख्या में लोग जश्न मनाने पहुंचते हैं. ऐसे में लोगों की आवाजाही और सार्वजनिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने विशेष व्यवस्था की है. जो 24 एवं 25 दिसंबर को यानी दोनों दिन दोपहर 2 बजे से लागू रहेगी.

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की एडवाइजरी के मुताबिक, 24 और 25 दिसंबर को दोपहर 2 बजे से साकेत के आसपास कई रास्तों पर ट्रैफिक बदलाव और पाबंदियां लगेंगी. खास तौर पर सेलेक्ट सिटीवॉक मॉल, डीएलएफ एवेन्यू मॉल और एमजीएफ मेट्रोपॉलिटन मॉल के आसपास ट्रैफिक कंट्रोल किया जाएगा.

किन सड़कों पर असर पड़ेगा?

प्रेस एन्क्लेव रोड, साकेत और पुष्प विहार की कई सड़कों पर असर पड़ेगा.ट्रैफिक पुलिस ने बताया कि जाम रोकने के लिए मुख्य जगहों पर डायवर्शन लगाए जाएंगे. इनमें शामिल हैं:

- लाल बहादुर शास्त्री मार्ग पर शेख सराय रेड लाइट

- मेहरौली-बदरपुर रोड पर एशियन मार्केट रेड लाइट

- श्री अरविंदो मार्ग पर पीटीएस मालवीय नगर रेड लाइट

इसके अलावा, शेख सराय से हौज रानी तक सभी मीडियन कट बंद रहेंग. प्रेस एन्क्लेव रोड के दोनों तरफ भारी वाहन और डीटीसी/क्लस्टर बसें नहीं चल सकेंगी. एमबी रोड से एशियन मार्केट रेड लाइट के रास्ते पुष्प विहार की ओर जाने वाली बसें भी नहीं जा सकेंगी.

वैकल्पिक रास्ते क्या हैं?

परेशानी से बचने के लिए पुलिस ने वैकल्पिक रास्ते बताए हैं. जिसमें चिराग दिल्ली से कुतुब मीनार जाने वालों को खानपुर टी-पॉइंट से एमबी रोड और लाडो सराय टी-पॉइंट के रास्ते जाना चाहिए. वहीं, आईआईटी फ्लाईओवर से संगम विहार या सैनिक फार्म जाने वालों को टीबी हॉस्पिटल रेड लाइट, लाडो सराय रेड लाइट, एमबी रोड, चिराग दिल्ली और खानपुर रेड लाइट वाला रूट इस्तेमाल करना होगा. ट्रैफिक पुलिस ने यात्रियों को प्रभावित इलाकों से बचने की सलाह दी है.

