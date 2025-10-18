Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 18 अक्टूबर 2025 की शाम की टॉप खबरें और अन्य समाचार

आज शाम की ताजा खबर (Aaj Ki Taza Khabar), 18 अक्टूबर 2025 की खबरें और समाचार: खबरों के लिहाज से शनिवार का दिन काफी अहम रहा है. बिहार विधानसभा चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा (JMM) ने महागठबंधन से नाता तोड़ लिया है. बांग्लादेश के ढाका स्थित हजरत शाहजलाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट के कार्गो टर्मिनल में भीषण आग लग गई. बिहार विधानसभा चुनाव से पहले ही एनडीए गठबंधन को बड़ा झटका लगा है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जीएसटी 2.0 के तहत हुए सुधारों का आंकड़ा पेश किया. राष्ट्रपति ट्रंप﻿ ने कहा कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच चल रहे संघर्ष को उनके लिए आसानी से सुलझाना संभव है.

बिहार में INDIA ब्लॉक को झटका, महागठबंधन से अलग हुई JMM, 6 सीटों पर अकेले लड़ेगी चुनाव

बिहार विधानसभा चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा (JMM) ने महागठबंधन से नाता तोड़ लिया है. पार्टी के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने घोषणा की कि JMM छह सीटों पर स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ेगी. इनमें चकाई, धमदाहा, कटोरिया, पिरपैंती, मनीहारी और जमुई सीटें शामिल हैं. भट्टाचार्य ने कहा, 'हम महागठबंधन के साथ नहीं लड़ेंगे, बल्कि अपनी ताकत पर उतरेंगे.'

ढाका एयरपोर्ट पर लगी भीषण आग, धू-धू कर जला कार्गो टर्मिनल, सभी उड़ानें रद्द

बांग्लादेश के ढाका स्थित हजरत शाहजलाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट के कार्गो टर्मिनल में शनिवार दोपहर भीषण आग लग गई, जिसके बाद अधिकारियों ने एयरपोर्ट पर सभी उड़ानों का संचालन स्थगित कर दिया. यह घटना दोपहर करीब 2:30 बजे हुई जब एयरपोर्ट के कार्गो विलेज, जहां दूसरे देशों से आए सामानों को रखा जाता है, उसमें आग लग गई.

Advertisement

बिहार चुनाव से पहले ही NDA को बड़ा झटका, चिराग पासवान की पार्टी की उम्मीदवार सीमा सिंह का नामांकन रद्द

बिहार विधानसभा चुनाव से पहले ही एनडीए गठबंधन को बड़ा झटका लगा है. कारण, छपरा जिले की मढ़ौरा विधानसभा सीट से लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) की प्रत्याशी सीमा सिंह का नामांकन रद्द कर दिया गया है. सीमा सिंह भोजपुरी फिल्म जगत की जानी-मानी अभिनेत्री हैं और हाल ही में चिराग पासवान की पार्टी से जुड़कर राजनीति में कदम रखा था.

'PM का दिवाली तोहफा लोगों तक पहुंचा...', निर्मला सीतारमण ने पेश किया GST 2.0 का रिपोर्ट कार्ड

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दिवाली के मौके पर जीएसटी 2.0 के तहत हुए सुधारों का लाभ आम नागरिकों तक पहुंचने का आंकड़ा पेश किया. उन्होंने कहा कि हाल ही में जीएसटी दरों में कटौती के कारण कर लाभ सीधे उपभोक्ताओं तक पहुंचा है. इस अवसर पर उन्होंने वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि इन सुधारों से वाहनों और इलेक्ट्रॉनिक्स की बिक्री में भी बंपर वृद्धि हुई है.

'ये जंग रोकना भी मेरे लिए बहुत आसान काम...', Pak-Afghan सीजफायर को लेकर ट्रंप का दावा

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप﻿ ने कहा कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच चल रहे संघर्ष को उनके लिए आसानी से सुलझाना संभव है. यह बात उन्होंने व्हाइट हाउस में यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की﻿ के साथ एक वर्किंग लंच के दौरान कही. ट्रंप ने बताया कि अभी उनका ध्यान अमेरिका चलाने पर है, लेकिन उन्हें युद्ध सुलझाने में आनंद आता है क्योंकि वे लोगों की जान बचाना चाहते हैं.

Advertisement

---- समाप्त ----