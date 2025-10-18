scorecardresearch
 

Feedback

बिहार में INDIA ब्लॉक को झटका, महागठबंधन से अलग हुई JMM, 6 सीटों पर अकेले लड़ेगी चुनाव

झारखंड मुक्ति मोर्चा (JMM) ने बिहार में महागठबंधन से अलग होकर चुनाव लड़ने का फैसला किया है. पार्टी छह सीटों चकाई, धमदाहा, कटोरिया, पिरपैंती, मनीहारी, जमुई में अपने उम्मीदवार उतारेगी.

Advertisement
X
झामुमो ने बिहार में 6 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने का किया ऐलान. (Photo: X/@JMM)
झामुमो ने बिहार में 6 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने का किया ऐलान. (Photo: X/@JMM)

बिहार विधानसभा चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा (JMM) ने महागठबंधन से नाता तोड़ लिया है. पार्टी के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने घोषणा की कि JMM छह सीटों पर स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ेगी. इनमें चकाई, धमदाहा, कटोरिया, पिरपैंती, मनीहारी और जमुई सीटें शामिल हैं. झामुमो महासचिव और प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा, 'एनडीए के साथ-साथ महागठबंधन के भीतर भी विरोधाभास हैं. कई सीटों पर अंदरूनी कलह है...हम राज्य में गठबंधन की भी समीक्षा करेंगे. क्योंकि हर बार विश्वासघात हुआ है.'

भट्टाचार्य ने कहा, 'हम महागठबंधन के साथ नहीं लड़ेंगे, बल्कि अपनी ताकत पर उतरेंगे. उन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं के साथ विश्वासघात किया है...हम चुनाव जीतेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि बिहार में अगली सरकार झामुमो की सहमति के बिना न बने.' इस बीच राजद, कांग्रेस और वामदलों वाले महागठबंधन में आंतरिक कलह तेज हो गई है. अभी तक की जानकारी के अनुसार, 7 सीटों पर महागठबंधन के घटक दल आमने-सामने हैं. इनमें लालगंज, वैशाली, राजापाकर, बछवाड़ा, रोसरा और बिहारशरीफ सीटें प्रमुख हैं. इन सीटों पर  प्रत्याशियों के नामांकन ने महागठबंधन की एकजुटता पर सवाल खड़े कर दिए हैं.

यह भी पढ़ें: कहीं RJD vs VIP, कहीं कांग्रेस vs CPI... महागठबंधन ने एक-दूसरे के खिलाफ ही उतार दिए उम्मीदवार

सम्बंधित ख़बरें

Hemant Soren
बिहार चुनाव में 12 सीटें मांग रही हेमंत सोरेन की पार्टी, 5 पर राजी कर पाएंगे तेजस्वी? 
Shibu Soren file photo
'शिबू सोरेन के नाम पर रखा जाए रांची के स्टेडियम का नाम...', JMM ने केंद्र सरकार से मांग 
हेमंत सोरेन ने पिता शिबू सोरेन को किया याद. (Photo: PTI)
'बाबा का संघर्ष उनकी चप्पल से ढकी फटी एड़ी में था...', पिता शिबू सोरेन को यादकर छलक पड़े हेमंत के आंसू 
shibu sorenshibu soren
अपने पीछे कितनी संपत्ति छोड़ गए Shibu Soren? 
Former Chief Minister of Jharkhand, Shibu Soren, has passed away.
शिबू सोरेन का लंबी बीमारी के बाद निधन, अंतिम दर्शन करने पहुंचे पीएम मोदी 

सिकंदरा विधानसभा सीट पर भी घमासान मचा है. यह सीट मूल रूप से कांग्रेस के विनोद चौधरी को आवंटित की गई थी, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के सिंबल पर पूर्व स्पीकर उदय नारायण चौधरी ने शनिवार को इस सीट से नामांकन भर दिया. इससे सिकंदरा सीट पर भी महागठबंधन के घटक दल आमने-सामने आ गए हैं. अब तक कुल सात सीटों पर ऐसी स्थिति बन चुकी है.

Advertisement

बिहार चुनाव की विस्तृत कवरेज के लिए यहां क्लिक करें

बिहार विधानसभा की हर सीट का हर पहलू, हर विवरण यहां पढ़ें

राष्ट्रीय स्तर पर इंडिया ब्लॉक में शामिल झारखंड मुक्ति मोर्चा का बिहार चुनाव में महागठबंधन से अलग होना, झारखंड-बिहार के सीमावर्ती क्षेत्रों में पार्टी द्वारा अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है. महागठबंधन में शामिल दलों के नेताओं ने स्थिति को शांत करने के प्रयास शुरू किए हैं, लेकिन नामांकन की अंतिम तिथि नजदीक होने से तनाव बढ़ता जा रहा है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement