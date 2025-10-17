Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 17 अक्टूबर 2025 की शाम की टॉप खबरें और अन्य समाचार

आज की ताजा खबर (Aaj Ki Taza Khabar), 17 अक्टूबर, 2025 की खबरें और समाचार: गुजरात में CM भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में नए मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण समारोह हुआ. वहीं, दिल्ली हाई कोर्ट ने IRS अधिकारी समीर वानखेड़े के प्रमोशन मामले में केंद्र को फटकार लगाई. वहीं, भारत के स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस Mk1A ने नासिक में आज अपनी पहली आधिकारिक उड़ान भरी. पढ़ें शुक्रवार शाम की 10 बड़ी खबरें.

गुजरात में भूपेंद्र कैबिनेट का नया स्वरूप, हर्ष सांघवी बने डिप्टी CM, 19 नए मंत्रियों ने ली शपथ

गुजरात में CM भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में नया मंत्रिमंडल शपथ ग्रहण कर चुका है. इस बार हर्ष सांघवी को डिप्टी CM बनाया गया है. नए मंत्रियों में अर्जुन मोढवाडिया, रिवाबा जडेजा, जीतूभाई और अन्य शामिल हैं. सौराष्ट्र-कच्छ से 9 मंत्री, मध्य गुजरात से 6, दक्षिण गुजरात से 5 और उत्तर गुजरात से 4 मंत्री. अहमदाबाद से दर्शन मंत्री बने हैं.

समीर वानखेड़े प्रमोशन केस में केंद्र को फटकार, दिल्ली HC ने लगाया 20 हजार का जुर्माना

दिल्ली हाई कोर्ट ने IRS अधिकारी समीर वानखेड़े के प्रमोशन मामले में सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार पर तथ्य छिपाने के लिए ₹20,000 का जुर्माना लगाया है. HC ने इस मामले में CAT की ओर से पारित आदेश को बरकरार रखा है. CAT ने पहले ही वानखेड़े के खिलाफ चल रही सभी विभागीय कार्रवाई पर रोक लगा दी थी, जिसके बाद उनको प्रमोशन से जुड़ी राहत मिली थी.

अब इंडियन एयरफोर्स स्वदेशी फाइटर जेट से दुश्मन पर गिराएगा बम, Tejas Mk1A ने भरी पहली उड़ान

भारत के स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस Mk1A ने नासिक में आज यानी 17 अक्टूबर 2025 को अपनी पहली आधिकारिक उड़ान भरी. इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद थे. आज ही HAL की LCA (लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट) के लिए तीसरी प्रोडक्शन लाइन और HTT-40 ट्रेनर विमान की दूसरी प्रोडक्शन लाइन का उद्घाटन भी हुआ.

हरियाणा सरकार ने दिवाली पर दिया बुजुर्गों को बड़ा तोहफा... इतनी बढ़ाई पेंशन की रकम

हरियाणा सरकार ने बुजुर्गों के लिए पेंशन योजना में बड़ा सुधार किया है. सरकार ने 1 नवंबर 2025 से वृद्धावस्था पेंशन की राशि ₹3,000 से बढ़ाकर ₹3,200 करने का फैसला लिया है. इस दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हरियाणा सरकार बुजुर्गों के कल्याण और उनकी आर्थिक सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है.

अब लखनऊ में बनी ब्रह्मोस मिसाइल मिलेगी भारतीय सेना को...पहली खेप तैयार

UP की राजधानी लखनऊ में 18 अक्टूबर 2025 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और CM योगी आदित्यनाथ ब्रह्मोस एयरोस्पेस यूनिट से ब्रह्मोस मिसाइलों की पहली खेप को हरी झंडी दिखाएंगे. ब्रह्मोस एयरोस्पेस कंपनी विश्व की सबसे तेज़ और सटीक सुपरसोनिक क्रूज़ मिसाइल ब्रह्मोस बनाती है. ये मिसाइल दुश्मन पर घातक हमला करती है.

CM नीतीश कुमार से पटना में मिले अमित शाह, मुख्यमंत्री आवास पर जाकर की मुलाकात

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से पटना में उनके सरकारी आवास पर मुलाकात की है. ये मुलाकात तब हो रही है जब एनडीए में सीटों का बंटवारा पहले ही हो चुका है. बीजेपी और जेडीयू 101-101 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तीन दिवसीय बिहार दौरे पर हैं.

गायिका मैथिली ठाकुर ने अलीनगर सीट से भरा नामांकन, RJD के विनोद मिश्रा से होगा सीधा मुकाबला

लोकप्रिय गायिका मैथिली ठाकुर ने बिहार की अलीनगर विधानसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन दाखिल कर दिया है. अब इस सीट पर उनका सीधा मुकाबला राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार विनोद मिश्रा से होगा. नामांकन के बाद मैथिली ठाकुर ने अपनी पहली जनसभा बेनीपुर स्टेडियम में की, जहां लोगों की भारी भीड़ जुटी.

वजीरिस्तान में TTP का फिदायीन अटैक, गुलबहादुर यूनिट ने ली 7 PAK सैनिकों की जान, आर्मी ने हेलिकॉप्टर उतारे

तहरीक ए तालिबान पाकिस्तान ने पाकिस्तान में फिदायीन हमला किया है. ये हमला शुक्रवार सुबह टीटीपी ने उत्तरी वजीरिस्तान के मीर अली में सेना के एक कैंप में किया गया है. हमला इतना बड़ा है कि टीटीपी के लड़ाकों पर काबू पाने के लिए पाकिस्तान सेना मिलिट्री हेलिकॉप्टर का इस्तेमाल कर रही है. अभी दोनों ही ओर से भयानक फायरिंग हो रही है.

मेडागास्कर में तख्तापलट के बाद सैन्य शासन, कर्नल माइकल रैंड्रियनिरिना बने नए राष्ट्रपति

कर्नल माइकल रैंड्रियनिरिना ने शुक्रवार को मेडागास्कर के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली. कुछ दिन पहले ही उन्होंने युवाओं (GEN-Z) के नेतृत्व में हुए एक नाटकीय विद्रोह के ज़रिए सत्ता पर कब्ज़ा किया था, जिसके कारण पूर्व नेता एंड्री राजोएलिना को पद से हटना पड़ा था. अपदस्थ राष्ट्रपति एंड्री राजोएलिना ने इस तख्तापलट की निंदा की है.

ISRO में निकली भर्ती, 1 लाख 40 हजार तक मलेगी सैलरी, ऐसे करें अप्लाई

इसरो की एक प्रमुख इकाई, सतीश धवन स्पेस सेंटर ने विभिन्न वैज्ञानिकों और इंजीनियरों के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं. इस भर्ती से श्रीहरिकोटा में रासायनिक इंजीनियरिंग में 3 और रसायनी में 1 पद भरे जाएंगे और यांत्रिक इंजीनियरिंग में 10 और रसायनी में 1 पद भरा जाएगा. अनारक्षित श्रेणी के आवेदकों की आयु 35 वर्ष से कम होनी चाहिए.

