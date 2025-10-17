वजीरिस्तान में TTP का फिदायीन अटैक, गुलबहादर यूनिट ने ली 7 PAK सैनिकों की जान, आर्मी ने हेलिकॉप्टर उतारे

तहरीक ए तालिबान पाकिस्तान (TTP) ने पाकिस्तान में फिदायीन हमला किया है. ये हमला शुक्रवार सुबह टीटीपी ने उत्तरी वजीरिस्तान के मीर अली में सेना के एक कैंप में किया गया है. हमला इतना बड़ा है कि टीटीपी के लड़ाकों पर काबू पाने के लिए पाकिस्तान सेना मिलिट्री हेलिकॉप्टर का इस्तेमाल कर रही है. अभी दोनों ही ओर से भयानक फायरिंग हो रही है.

टीटीपी के हमले में 7 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत हुई है. जबकि 13 सैनिक जख्मी हो गए हैं.

स्थानीय सूत्रों के अनुसार कारी जुंदुल्लाह नाम के एक आत्मघाती हमलावर ने विस्फोटकों से लदा एक ट्रक आर्मी कैंप की दीवार से टकरा दिया. जिसके बाद शक्तिशाली विस्फोट हुआ. धमाके के बाद कई आत्मघाती हमलावरों ने सैन्य अड्डे पर धावा बोल दिया. ताजा रिपोर्ट के अनुसार कई सैनिक मारे गए हैं और कई घायल हो गए.

तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) ने हमले की जिम्मेदारी लेते हुए कहा है कि उसकी खालिद बिन वलीद फिदायीन यूनिट ने तहरीक तालिबान गुलबहादर के साथ मिलकर इस सुनियोजित हमले में हिस्सा लिया.

टीटीपी ने ये हमला तब किया है जब पाकिस्तानी सेना ने उत्तरी वजीरिस्तान समेत अफगानिस्तान की सीमा से लगते कई इलाकों में टीटीपी के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक किया है. इस हमले में दर्जनों टीटीपी हमलावर और कई निर्दोष नागरिक मारे गए हैं.

राष्ट्रीय सुरक्षा पर शहबाज की मीटिंग

इस बीच टीटीपी के लगातार हमले से पाकिस्तानी सत्ता की नींद उड़ी है. उत्तरी वजीरिस्तान में हमले के बाद प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की अध्यक्षता में राष्ट्रीय सुरक्षा पर एक उच्च-स्तरीय बैठक चल रही है. इसमें सैन्य नेतृत्व और संघीय मंत्रिमंडल के वरिष्ठ सदस्य भाग ले रहे हैं. सूत्रों के अनुसार इस बैठक में पाकिस्तान और अफगान तालिबान के बीच तनाव, सीजफायर और द्विपक्षीय संबंधों से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हो रही है. बता दें कि पाकिस्तान और तालिबान सरकार के बीच युद्धविराम आज शाम 6.30 बजे समाप्त होने वाला है.



