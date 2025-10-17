scorecardresearch
 

गुजरात में भूपेंद्र कैबिनेट का नया स्वरूप, हर्ष सांघवी बने डिप्टी CM, 19 नए मंत्रियों ने ली शपथ

गुजरात में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में नया मंत्रिमंडल शपथ ग्रहण कर चुका है जिसमें हर्ष सांघवी को डिप्टी सीएम बनाया गया है. मंत्रिमंडल में पाटीदार, ओबीसी, अनुसूचित जाति, आदिवासी और क्षत्रिय समुदायों के प्रतिनिधि शामिल हैं.

गुजरात में भूपेंद्र पटेल की सरकार का मंत्रीमंडल का हुआ पुनर्गठन, हर्ष सांघवी और रविबा जडेजा ने ली शपथ (Photo: Youtube/@BJPGujarat)
गुजरात में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में नया मंत्रिमंडल शपथ ग्रहण कर चुका है. इस बार मंत्रिमंडल में हर्ष सांघवी को डिप्टी सीएम बनाया गया है. वह सूरत की मजूरा सीट से विधायक हैं और पिछले कैबिनेट में गृह राज्य मंत्री थे. हर्ष सांघवी जैन समाज के युवा चेहरा हैं और तीसरी बार विधायक हैं. वह 2021 से गृह राज्य मंत्री के पद पर थे.

पाटीदार समुदाय से 6 मंत्रियों को मिली जगह

मंत्रिमंडल में पाटीदार समुदाय से 6 मंत्रियों को जगह मिली है- कौशिक वेकरिया, प्रफुल पानसेरीया, कांती अमृतिया, ऋषिकेश पटेल, जीतूभाई वाघाणी और कमलेश पटेल. प्रफुल पानसेरीया सूरत की कामरेज सीट से विधायक हैं और तीसरी बार के विधायक हैं. उन्होंने 2022 से शिक्षा राज्य मंत्री के रूप में कार्य किया और अब उन्हें कैबिनेट मंत्री के रूप में प्रमोशन मिला.

अनुसूचित जाति से 3 मंत्री शामिल हैं- मनीषा वकील, प्रद्युम्न वाजा और दर्शन वाघेला. आदिवासी समुदाय से 4 मंत्री हैं- रमेश कटारा, पी.सी. बरंडा, जयराम गामित और नरेश पटेल. क्षत्रिय समाज से 2 मंत्री बने हैं- रिवाबा जाडेजा और संजयसिंह महिडा.

ओबीसी समुदाय से 8 मंत्री

ओबीसी समुदाय से 8 मंत्री मंत्रिमंडल में शामिल हुए हैं- कुंवरजी बावलिया, अर्जुन मोढवाडिया, परसोत्तम सोलंकी, त्रिकम छांगा, प्रवीण माली, स्वरूपजी ठाकोर, ईश्वरसिंह पटेल और रमन सोलंकी. ब्राह्मण समुदाय से कनुभाई देसाई को जगह मिली है. जैन (लघुमति) समाज का प्रतिनिधित्व हर्ष सांघवी कर रहे हैं.

किस क्षेत्र से कितने मंत्री?

क्षेत्रीय आधार पर मंत्रियों का बंटवारा इस प्रकार है- सौराष्ट्र-कच्छ से 9 मंत्री, मध्य गुजरात से 6, दक्षिण गुजरात से 5 और उत्तर गुजरात से 4 मंत्री. अहमदाबाद से दर्शन वाघेला मंत्री बने हैं. इस शपथ ग्रहण में कुछ रिपीट होने वाले मंत्रियों ने शपथ नहीं ली, क्योंकि उनकी स्थिति में कोई बदलाव नहीं हुआ. ये हैं- ऋषिकेश पटेल, कनुभाई देसाई, कुंवरजी बावलिया (तीनों कैबिनेट मंत्री) और परसोत्तम सोलंकी (राज्य मंत्री). प्रमोशन की बात करें तो प्रफुल पानसेरीया और हर्ष सांघवी को राज्य मंत्री से कैबिनेट मंत्री बनाया गया.

