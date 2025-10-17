scorecardresearch
 

Feedback

गायिका मैथिली ठाकुर ने अलीनगर सीट से भरा नामांकन, RJD के विनोद मिश्रा से होगा सीधा मुकाबला

लोकप्रिय गायिका मैथिली ठाकुर ने अलीनगर विधानसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन दाखिल किया. उनका मुकाबला राजद उम्मीदवार विनोद मिश्रा से होगा. नामांकन के बाद मैथिली ठाकुर ने अपनी पहली जनसभा बेनीपुर स्टेडियम में की, जिसमें केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय स्टार प्रचारक के रूप में पहुंचे.

Advertisement
X
मैथिली ठाकुर ने नामांकन दाखिल किया (Photo: Screengrab)
मैथिली ठाकुर ने नामांकन दाखिल किया (Photo: Screengrab)

लोकप्रिय लोकगायिका और युवा चेहरा मैथिली ठाकुर ने अलीनगर विधानसभा सीट से अपना नामांकन दाखिल कर औपचारिक रूप से राजनीति में कदम रख दिया है. बीजेपी की ओर से उन्हें प्रत्याशी घोषित किया गया है. अब इस सीट पर उनका सीधा मुकाबला राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के उम्मीदवार विनोद मिश्रा से होगा.

नामांकन के बाद मैथिली ठाकुर ने अपनी पहली जनसभा बेनीपुर स्टेडियम में की, जहां लोगों की भारी भीड़ जुटी. इस सभा में केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय स्टार प्रचारक के रूप में पहुंचे और मैथिली ठाकुर के समर्थन में जनता से वोट की अपील की.

मैथिली ठाकुर ने नामांकन दाखिल किया

सम्बंधित ख़बरें

Khesari lal yadav Maithili Thakur
खेसारी से मैथिली ठाकुर तक... पहले चरण के लिए आज कई दिग्गज नेता करेंगे नामांकन 
Maithili Thakur.
मैथिली ठाकुर का अलीनगर सीट से चुनाव जीतना क्यों नहीं है आसान? समझें समीकरण 
Pawan Maithili
बिहार चुनाव: बीजेपी ने घोषित किए 71 उम्मीदवार, मैथिली ठाकुर और पवन सिंह का नाम नहीं 
Ready to contest elections if the party says so: Maithili Thakur
BJP में शामिल हुईं मैथिली ठाकुर, चुनाव लड़ने पर कही ये बात, देखें 
In a little while, Maithili Thakur will join the BJP.
लोकगायिका मैथिली ठाकुर की राजनीति में एंट्री, BJP में होंगी शामिल 

बता दें, 14 अक्टूबर को मैथिली ठाकुर ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की थी. उन्हें प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने पार्टी का पट्टा पहनाकर औपचारिक रूप से बीजेपी में शामिल किया. इसके बाद पार्टी की दूसरी उम्मीदवार सूची में मैथिली ठाकुर का नाम अलीनगर सीट से घोषित किया गया.

25 वर्षीय मैथिली ठाकुर बिहार के मधुबनी जिले से ताल्लुक रखती हैं और अपनी मधुर आवाज के लिए देशभर में जानी जाती हैं. सोशल मीडिया पर उनकी बड़ी फैन फॉलोइंग है और उन्होंने बिहार की लोक संस्कृति को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई है. अब वह राजनीति में अपनी नई पारी शुरू करने जा रही हैं.

Advertisement

मैथिली ठाकुर और विनोद मिश्रा होंगे आमने-सामने

अलीनगर सीट पर अब मुकाबला दिलचस्प हो गया है. बीजेपी ने मैथिली ठाकुर पर दांव लगाकर युवाओं और महिलाओं के बीच एक नया संदेश देने की कोशिश की है, वहीं RJD अपने पारंपरिक जनाधार पर भरोसा कर रही है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    गुजरात कैबिनेट
    Bihar Election Result 2025
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Bihar Election 2025
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Advertisement