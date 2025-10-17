गायिका मैथिली ठाकुर ने अलीनगर सीट से भरा नामांकन, RJD के विनोद मिश्रा से होगा सीधा मुकाबला

लोकप्रिय लोकगायिका और युवा चेहरा मैथिली ठाकुर ने अलीनगर विधानसभा सीट से अपना नामांकन दाखिल कर औपचारिक रूप से राजनीति में कदम रख दिया है. बीजेपी की ओर से उन्हें प्रत्याशी घोषित किया गया है. अब इस सीट पर उनका सीधा मुकाबला राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के उम्मीदवार विनोद मिश्रा से होगा.

नामांकन के बाद मैथिली ठाकुर ने अपनी पहली जनसभा बेनीपुर स्टेडियम में की, जहां लोगों की भारी भीड़ जुटी. इस सभा में केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय स्टार प्रचारक के रूप में पहुंचे और मैथिली ठाकुर के समर्थन में जनता से वोट की अपील की.

मैथिली ठाकुर ने नामांकन दाखिल किया

बता दें, 14 अक्टूबर को मैथिली ठाकुर ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की थी. उन्हें प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने पार्टी का पट्टा पहनाकर औपचारिक रूप से बीजेपी में शामिल किया. इसके बाद पार्टी की दूसरी उम्मीदवार सूची में मैथिली ठाकुर का नाम अलीनगर सीट से घोषित किया गया.

25 वर्षीय मैथिली ठाकुर बिहार के मधुबनी जिले से ताल्लुक रखती हैं और अपनी मधुर आवाज के लिए देशभर में जानी जाती हैं. सोशल मीडिया पर उनकी बड़ी फैन फॉलोइंग है और उन्होंने बिहार की लोक संस्कृति को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई है. अब वह राजनीति में अपनी नई पारी शुरू करने जा रही हैं.

मैथिली ठाकुर और विनोद मिश्रा होंगे आमने-सामने

अलीनगर सीट पर अब मुकाबला दिलचस्प हो गया है. बीजेपी ने मैथिली ठाकुर पर दांव लगाकर युवाओं और महिलाओं के बीच एक नया संदेश देने की कोशिश की है, वहीं RJD अपने पारंपरिक जनाधार पर भरोसा कर रही है.

