मेडागास्कर में तख्तापलट के बाद सैन्य शासन, कर्नल माइकल रैंड्रियनिरिना बने नए राष्ट्रपति

कर्नल माइकल रैंड्रियनिरिना ने शुक्रवार को मेडागास्कर के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली. कुछ दिन पहले ही उन्होंने युवाओं (GEN-Z) के नेतृत्व में हुए एक नाटकीय विद्रोह के जरिए सत्ता पर कब्जा किया था, जिसके कारण पूर्व नेता एंड्री राजोएलिना को पद से हटना पड़ा था. हाई कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में तुरहियां बज रही थीं, तलवारें लहरा रही थीं और सैन्य शासक माइकल रैंड्रियनिरिना का जय जयकार कर रही भीड़ थी. ये दृश्य इस द्वीप राष्ट्र के लिए उत्सव और अनिश्चितता दोनों का संकेत दे रहा था.

अपदस्थ राष्ट्रपति एंड्री राजोएलिना ने इस तख्तापलट की निंदा की है. उन्होंने हाई कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट द्वारा सैन्य शासन की पुष्टि के बावजूद औपचारिक रूप से अपना पद छोड़ने से इनकार कर दिया है. बता दें कि राजोएलिना को अपनी सरकार के खिलाफ GEN-Z विद्रोह भड़कने के बाद देश छोड़कर भागना पड़ा था. फिलहाल वह निर्वासन में हैं और किस देश में रह रहे हैं इसकी कोई जानकारी नहीं है. तख्तापलट से पहले कई सप्ताह तक GEN-Z के विरोध प्रदर्शन हुए, जो शुरू में बिजली और पानी की लगातार कमी के कारण शुरू हुए थे, और बाद में सरकार विरोधी प्रदर्शन में तब्दील हो गए.

कर्नल माइकल रैंड्रियनिरिना मेडागास्कर के राष्ट्रपति पद की शपथ ली. (Photo: Reuters)

कई युवाओं ने एंड्री राजोएलिना की सरकार के पतन का जश्न मनाया, जो खुद 2009 में तख्तापलट के बाद सत्ता में आए थे. वहीं कुछ युवाओं ने देश की सत्ता पर सेना के कब्जे को लेकर चेतावनी व्यक्त की. एक 18 वर्षीय छात्र मिओटी एंड्रियानाम्बिनिंट्सोआ ने हाई कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के बाहर पत्रकारों से बातचीत में कहा, 'यह एक पड़ाव है. हमारे लक्ष्य अभी पूरे नहीं हुए हैं.' साथी प्रदर्शनकारी 23 वर्षीय फ्रैंको रामाननवारिवो ने कहा, 'हमारा उद्देश्य एक ऐसी सरकार का नेतृत्व करना है जो जनता के करीब हो. हम अभी उस मुकाम तक नहीं पहुंचे हैं.'

मेडागास्कर में सैन्य नेतृत्व वाला शासन

मेडागास्कर की सेना की विशिष्ट सैन्य इकाई CAPSAT (Army Corps of Personnel and Administrative and Technical Services) के कमांडर, माइकल रैंड्रियनिरिना ने हाई कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में आयोजित समारोह के दौरान राष्ट्रीय एकता और मानवाधिकारों की रक्षा का संकल्प लिया. हाई कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट लाल ईंटों और पत्थर की रेलिंगों से बनी औपनिवेशिक काल की इमारत है. उन्होंने घोषणा की कि एक सैन्य नेतृत्व वाली समिति, जो एक संक्रमणकालीन सरकार के साथ मिलकर काम करेगी, नए चुनाव होने से पहले दो साल तक मेडागास्कर पर शासन करेगी.

रैंड्रियनिरिना ने हाल के सरकारी विरोधी आंदलनों के दौरान सैनिकों से प्रदर्शनकारियों पर गोली नहीं चलाने का आदेश दिया था. अफ्रीकी संघ और संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने मेडागास्कर में एक बार फिर तख्तापलट की निंदा की है. इस तख्तापलट ने अंतरराष्ट्रीय पर्यवेक्षकों की चिंता बढ़ा दी है, जो मेडागास्कर में अस्थिरता के इतिहास की पुनरावृत्ति को लेकर चिंतित हैं.

मेडागास्कर में अशांति अत्यधिक गरीबी के कारण है. यहां की 30 मिलियन आबादी में युवाओं की हिस्सेदारी ज्यादा है. मेडागास्कर की औसत आयु 20 वर्ष से कम है और तीन-चौथाई लोग गंभीर परिस्थितियों में रहते हैं. वेनिला, निकल, नीलम और इल्मेनाइट का प्रमुख निर्यातक होने के बावजूद, मेडागास्कर में औसत वार्षिक आय लगभग 600 डॉलर प्रति व्यक्ति है. चावल और अन्य खाद्य सामग्रियों की कीमतें आसमान छू रही हैं. विश्व बैंक के अनुसार, 1960 में स्वतंत्र हुए मेडागास्कर का प्रति व्यक्ति जीडीपी 2020 आते-आते लगभग आधा हो गया.

