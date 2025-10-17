scorecardresearch
 

हरियाणा सरकार ने दिवाली पर दिया बुजुर्गों को बड़ा तोहफा... इतनी बढ़ाई पेंशन की रकम

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने IPS अधिकारी वाई पूरन कुमार मामले में विवादित बयान को दुर्भाग्यपूर्ण बताया और निष्पक्ष जांच का भरोसा दिलाया. उन्होंने बुजुर्गों के लिए पेंशन 200 रुपये बढ़ाकर 3200 रुपये करने की घोषणा की.

बुजुर्गों की पेंशन अब 3200 रुपये होगी (Photo: PTI)
हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हाल ही में IPS अधिकारी वाई पूरन कुमार से जुड़े मामले पर अपना प्रतिकिया दी. मुख्यमंत्री ने इस मामले में दिए गए विवादित बयान को दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया और स्पष्ट किया कि इसकी निष्पक्ष जांच हरियाणा पुलिस और चंडीगढ़ पुलिस दोनों की ओर से जारी है. उन्होंने भरोसा दिलाया कि किसी के साथ अन्याय नहीं किया जाएगा और चाहे कोई भी बड़ा हो, उसके खिलाफ भी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी.

मुख्यमंत्री ने कहा, "सब कुछ पारदर्शी तरीके से स्पष्ट किया जाएगा. जनता को भ्रमित करने वाले बयान दुर्भाग्यपूर्ण हैं, लेकिन हमारी जांच पूरी निष्पक्षता के साथ हो रही है."

वहीं, हरियाणा सरकार ने बुजुर्गों के हित में पेंशन योजना में भी सुधार किया है. 1 नवंबर से पेंशन राशि में 200 रुपये की बढ़ोतरी की जाएगी, जिससे अब कुल पेंशन 3200 रुपए हो जाएगी. इस कदम से बुजुर्गों को आर्थिक मदद और सुरक्षा मिलेगी, जिससे उनकी जिंदगी में सुधार होगा और उन्हें पर्याप्त सहारा मिलेगा.

मुख्यमंत्री ने विकास की अन्य योजनाओं का भी उल्लेख किया. उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली केंद्र सरकार ने हरियाणा के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएं लागू की हैं. इनमें ‘वन नेशन वन टैक्स’ जैसी पहल शामिल है, जिसने आम लोगों को बड़ी राहत दी है. इसके अलावा मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत अब तक 15 हजार से अधिक प्लाट आवंटित किए जा चुके हैं, जिनमें हाल ही में 8 हजार प्लाट शामिल हैं.

सैनी ने जनता से अपील करते हुए कहा कि वे अफवाहों में न आएं. उन्होंने बताया कि पिछली सरकारों के कई कार्यकाल केवल वोट पाने तक सीमित रहते थे, जबकि असली काम नहीं होता था. उन्होंने जापान यात्रा का उदाहरण देते हुए बताया कि वहां प्रधानमंत्री मोदी का नाम निवेश के संदर्भ में लिया गया, जिससे यह स्पष्ट होता है कि विकास के एजेंडे पर ध्यान दिया जा रहा है.

मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा सरकार बुजुर्गों के कल्याण और उनकी आर्थिक सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है. साथ ही, प्रदेश में विकास की गति को सुनियोजित तरीके से आगे बढ़ाया जा रहा है, ताकि हर वर्ग को लाभ मिल सके और प्रदेश समग्र रूप से प्रगति की राह पर आगे बढ़े.

