CM नीतीश कुमार से पटना में मिले अमित शाह, मुख्यमंत्री आवास पर जाकर की मुलाकात

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तीन दिवसीय बिहार दौरे पर हैं. इस दौरान उन्होंने पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की. यह दौरा एनडीए के सीट बंटवारे के बाद हो रहा है, जिसमें बीजेपी और जेडीयू ने 101-101 सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला किया है.

नीतीश कुमार और अमित शाह की मुलाकात एनडीए के सीट बंटवारे के बाद हुई है. (File Photo: ITG)
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तीन दिवसीय बिहार दौरे पर हैं. शुक्रवार को उन्होंने पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से उनके आवास पर मुलाकात की. इसके बाद वह पटना में प्रबुद्ध सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे. यह मुलाकात तब हो रही है जब एनडीए में सीटों का बंटवारा पहले ही हो चुका है. बीजेपी और जेडीयू 101-101 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं.

NDA के सीएम फेस पर क्या बोले अमित शाह?

एक दिन पहले 'पंचायत आजतक' के मंच पर अमित शाह से पूछा गया कि अगर एनडीए सत्ता में आता है तो मुख्यमंत्री कौन बनेगा. जवाब में उन्होंने कहा, 'एनडीए कई पार्टियों का गठबंधन है. सभी दल चुनाव के बाद बैठेंगे, विधायक दल बैठेगा और अपना नेता चुन लेगा. फिलहाल हम नीतीश कुमार के ही नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं.'

'पंचायत आजतक' के मंच पर अमित शाह, बिहार चुनाव से जुड़े तमाम सवालों के दिए जवाब 

उनसे पूछा गया कि अगर बीजेपी के विधायक ज्यादा हुए तो भी क्या नीतीश कुमार ही सीएम रहेंगे. इस पर गृह मंत्री ने जवाब दिया, 'अभी भी हमारे ही विधायक ज्यादा हैं, फिर भी सीएम नीतीश कुमार ही हैं.' इस दौरान उन्होंने नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर उठ रहे सवालों का भी जवाब दिया.

बिहार चुनाव की विस्तृत कवरेज के लिए यहां क्लिक करें

बिहार विधानसभा की हर सीट का हर पहलू, हर विवरण यहां पढ़ें

सेहत को लेकर उठ रहे सवालों का दिया जवाब

विपक्ष लगातार नीतीश कुमार की सेहत को लेकर सवाल उठा रहा है. गृह मंत्री ने इस पर कहा, 'मुझे लगता है कि इस विषय पर निर्णय उनकी पार्टी को ही लेना चाहिए. मैंने कई बार उनसे लंबी-लंबी चर्चा की है. मुझे कोई आपत्ति नहीं दिखी. अगर आयु के चलते कुछ चीजें होंगी भी तो सरकार सिर्फ सीएम नहीं बल्कि पूरी टीम चलाती है.'

