ISRO में निकली भर्ती, 1 लाख 40 हजार तक मलेगी सैलरी, ऐसे करें अप्लाई

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र (SDSC SHAR), श्रीहरिकोटा ने नई भर्ती अधिसूचना जारी कर दी है. केंद्र ने वैज्ञानिक, तकनीकी सहायक, तकनीशियन और अन्य कई पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं.

ISRO में अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट्स के पास साइंस या कंप्यूटर से डिग्री होनी चाहिए. (Photo: ISRO)
भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) के अंतर्गत आने वाले अंतरिक्ष केंद्र, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र (SDSC SHAR) ने 16 अक्टूबर, 2025 को विज्ञापन संख्या एसडीएससी एसएचएआर/आरएमटी/01/2025 जारी कर विभिन्न वैज्ञानिकों और इंजीनियरों के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं.

तकनीकी सहायक पद पर ये रिक्तियां रासायनिक, यांत्रिक, ऑटोमोबाइल, विद्युत, सिविल, कंप्यूटर विज्ञान और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं संचार इंजीनियरिंग में हैं.श्रीहरिकोटा में रासायनिक इंजीनियरिंग में 3 और रसायनी में 1 पद भरे जाएंगे और श्रीहरिकोटा में यांत्रिक इंजीनियरिंग में 10 और रसायनी में 1 पद भरा जाएगा.

ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, कंप्यूटर विज्ञान और ईसीई विषयों में अतिरिक्त रिक्तियाँ, जिनमें बेंचमार्क विकलांगता वाले व्यक्तियों (PwBD) के लिए कई पद चिन्हित हैं.यह पद वेतन मैट्रिक्स के स्तर 7 के अंतर्गत आता है, जिसका वेतन ₹44,900 से ₹1,42,400 तक है. पात्र उम्मीदवारों के पास केंद्र में पद की प्रकृति से संबंधित किसी विषय में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से प्रथम श्रेणी में बी.एससी. की डिग्री होनी चाहिए.

पुस्तकालय और रेडियोग्राफी की भूमिकाएं
श्रीहरिकोटा में पुस्तकालय सहायक 'ए' और रेडियोग्राफर 'ए', प्रत्येक के लिए 1 पद है, दोनों ही PwBD-HH बैकलॉग रिक्तियों के लिए चिन्हित हैं. योग्य उम्मीदवारों के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से पुस्तकालय विज्ञान, पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान में प्रथम श्रेणी स्नातकोत्तर उपाधि या समकक्ष योग्यता के साथ स्नातक की डिग्री होनी चाहिए.

अनारक्षित श्रेणी के आवेदकों की आयु 35 वर्ष से कम होनी चाहिए. चयन प्रक्रिया में एक लिखित परीक्षा और उसके बाद एक कौशल परीक्षा शामिल है. अंतिम चयन केवल लिखित परीक्षा के अंकों के आधार पर होगा.

तकनीशियन 'बी' पद
रसायन, इलेक्ट्रीशियन, फिटर, सिविल इंजीनियरिंग सहायक, रेफ्रिजरेशन एवं एयर कंडीशनिंग, पंप ऑपरेटर, फोटोग्राफी, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, बॉयलर अटेंडेंट, डीजल मैकेनिक और इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक जैसे ट्रेडों में तकनीशियन के कई पद उपलब्ध हैं. श्रीहरिकोटा में केमिकल के 6 और रसायनी में 7 पद खाली हैं और श्रीहरिकोटा में फिटर के 19 और रसायनी में 2 पद खाली हैं. अन्य ट्रेडों में कई पद, जिनमें से कई PwBD श्रेणियों के लिए निर्धारित हैं.

ड्राफ्ट्समैन 'B' पद
सिविल ड्राफ्ट्समैन के पदों में श्रीहरिकोटा (OBC, PwBD-HH) और सिकंदराबाद (UR) में 1-1 पद शामिल हैं. सहायक कर्मचारी पद
पर रसोइया (3 पद), फायरमैन 'A' (6 पद), लाइट व्हीकल ड्राइवर 'A' (3 पद), और नर्स 'B' (महेंद्रगिरि में 1 पद) भी भर्ती का हिस्सा हैं. कंप्यूटर साइंस टेक्नीशियन पर सिकंदराबाद में 1 पद (OBC श्रेणी) खाली है.

ये पद ISRO केंद्रीकृत भर्ती बोर्ड (ICRB) के माध्यम से भरे जाते हैं, जो योग्य उम्मीदवारों के लिए नियमित रूप से वर्तमान रिक्तियों को अपडेट करता है. तकनीकी सहायक और वैज्ञानिक सहायक के पद विभिन्न विशेषज्ञताओं में डिप्लोमा, बीएससी या समकक्ष योग्यता रखने वाले उम्मीदवारों के लिए उपलब्ध हैं. इन पदों पर ISRO के भीतर अलग-अलग केंद्रों, इकाइयों और स्वायत्त निकायों द्वारा भर्ती की जाती है.

एसएसएलसी/एसएससी/मैट्रिक जैसी बुनियादी योग्यताओं के साथ आईटीआई, एनटीसी या एनएसी प्रमाणपत्रों वाले उम्मीदवारों के लिए तकनीशियन और ड्राफ्ट्समैन के पद उपलब्ध हैं. इन पदों का प्रबंधन संबंधित इसरो केंद्रों द्वारा भी किया जाता है. अधिक जानकारी के लिए, इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर इन पदों के लिए पंजीकरण कर सकते हैं.

