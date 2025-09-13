Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 13 सितंबर 2025 की सुबह की टॉप खबरें और अन्य समाचार

रूस के कामचटका प्रायद्वीप के पूर्वी तट के पास शनिवार को 7.1 तीव्रता का भूकंप दर्ज किया गया है. भारत ने नेपाल में सुशीला कार्की के नेतृत्व वाली नई अंतरिम सरकार का स्वागत किया है. संयुक्त राष्ट्र महासभा में शुक्रवार को भारत ने फिलिस्तीन को राज्य का दर्जा देने के प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया है. वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भारत के नीरज चोपड़ा और पाकिस्तान के अरशद नदीम के बीच मुकाबला होगा. 2025 वर्ल्ड एथलेटिक्स चैम्पियनशिप 13 सितंबर से 21 सितंबर तक टोक्यो में आयोजित की जाएगी. भारतीय वायुसेना ने रक्षा मंत्रालय को 114 'मेक इन इंडिया' राफेल लड़ाकू विमानों की खरीद का प्रस्ताव भेज दिया है. पढ़िए शनिवार सुबह की 5 बड़ी खबरें...

रूस में भूकंप के तेज झटके, रिक्टर स्केल पर 7.1 रही तीव्रता, अमेरिका-चीन ने जारी किया सुनामी का अलर्ट

रूस के कामचटका प्रायद्वीप के पूर्वी तट के पास शनिवार को 7.1 तीव्रता का भूकंप दर्ज किया गया है. जर्मन रिसर्च सेंटर फॉर जियोसाइंसेस ने बताया कि भूकंप का केंद्र समुद्र की सतह से 10 किलोमीटर की गहराई में था. भूकंप के बाद पैसिफिक सुनामी वार्निंग सिस्टम ने संभावित सुनामी का अलर्ट जारी किया और कहा कि इस क्षेत्र में खतरा पैदा हो सकता है.

नेपाल में सुशीला कार्की के नेतृत्व वाली नई अंतरिम सरकार का भारत ने किया समर्थन, कहा- शांति और स्थिरता बढ़ेगी

भारत ने नेपाल में सुशीला कार्की के नेतृत्व वाली नई अंतरिम सरकार का स्वागत किया है. भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा कि इससे नेपाल में शांति और स्थिरता को बढ़ावा मिलेगा और भारत नेपाल के साथ मिलकर दोनों देशों की भलाई के लिए काम करता रहेगा. सुशीला कार्की को शुक्रवार देर रात नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई.

फिलिस्तीन को राज्य का दर्जा देने के सपोर्ट में भारत, UN में प्रस्ताव के पक्ष में किया वोट

संयुक्त राष्ट्र महासभा में शुक्रवार को भारत ने फिलिस्तीन को राज्य का दर्जा देने के प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया है. ये प्रस्ताव फ्रांस द्वारा प्रस्तुत किया गया था और इसका उद्देश्य इज़रायल और फिलिस्तीनी समुदाय के बीच शांतिपूर्ण समाधान को बढ़ावा देना और दो-राज्य समाधान लागू करना है. 142 देशों ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया है.

World Athletics 2025: नीरज चोपड़ा और अरशद नदीम टकराने वाले हैं, जानें कब और कहां होगी भ‍िड़ंत?

वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भारत के नीरज चोपड़ा और पाकिस्तान के अरशद नदीम के बीच मुकाबला होगा. 2025 वर्ल्ड एथलेटिक्स चैम्पियनशिप 13 सितंबर से 21 सितंबर तक टोक्यो में आयोजित की जाएगी. पुरुष भाला फेंक की क्वालिफिकेशन 17 सितंबर को होगी, जबकि फाइनल मुकाबला अगले दिन यानी 18 सितंबर को आयोजित किया जाएगा.

IAF ने रक्षा मंत्रालय को भेजा 114 राफेल जेट का प्रस्ताव, भारत में होगा इनका निर्माण

भारतीय वायुसेना ने रक्षा मंत्रालय को 114 'मेक इन इंडिया' राफेल लड़ाकू विमानों की खरीद का प्रस्ताव भेज दिया है. ये विमान फ्रांसीसी कंपनी डसॉल्ट एविएशन द्वारा भारतीय एयरोस्पेस कंपनियों के साथ मिलकर बनाए जाएंगे. ये सौदा 2 लाख करोड़ रुपये से ज़्यादा का हो सकता है, जिसमें 60 प्रतिशत से अधिक भारतीय उपकरणों का इस्तेमाल होगा.

