World Athletics 2025: नीरज चोपड़ा और अरशद नदीम टकराने वाले हैं, जानें कब और कहां होगी भ‍िड़ंत?

वर्ल्ड एथलेटिक्स चैम्प‍ियनश‍िप 2025 शनिवार (13 सितंबर) से टोक्यो में शुरू होगी. इस रोमांचक इवेंट में दुनिया भर के एथलीट हिस्सा लेंगे. पुरुष भाला फेंक का फाइनल 18 सितंबर को आयोजित किया जाएगा. टोक्यो नेशनल स्टेडियम में खेल की ये जंग दर्शकों और फैन्स के लिए रोमांचक होने वाली है.

नीरज बनाम अरशद... भारत-पाक जंग अब ट्रैक पर! (Photo, AP)
भारत-पाकिस्तान के बीच आने वाले कुछ द‍िनों में खेल की दुन‍िया में खूब जंग देखने को म‍िलेगी. यह केवल मैदानी जंग क्रिकेट तक सीमित नहीं रहेगी. रविवार को जहां दोनों टीमें एशिया कप में आमने-सामने होंगी, वहीं अगले हफ्ते एथलेटिक्स एरीना पर भी सबकी नजरें टिकी होंगी. टोक्यो वर्ल्ड  चैम्पियनशिप में भारत के नीरज चोपड़ा और पाकिस्तान के अरशद नदीम भाला फेंक में सीधे टकराएंगे.

वर्ल्ड एथलेटिक्स चैम्पियनशिप 2025: कब और कहां?
2025 वर्ल्ड एथलेटिक्स चैम्पियनशिप 13 सितंबर से 21 सितंबर तक टोक्यो में आयोजित की जाएगी. पुरुष भाला फेंक की क्वालिफिकेशन 17 सितंबर को होगी, जबकि फाइनल मुकाबला अगले दिन यानी 18 सितंबर को आयोजित किया जाएगा. इसमें 200 देशों के 2,000 से ज्यादा खिलाड़ी अलग-अलग इवेंट्स में हिस्सा लेंगे. यह प्रतियोगिता हर दो साल में होती है. पिछली बार यह 2023 में बुडापेस्ट में हुई थी. इस बार मुकाबले मुख्य रूप से जापान नेशनल स्टेडियम में होंगे.

ओलंपिक के बाद अब वर्ल्ड चैम्पियनशिप में भिड़ंत
टोक्यो ओलंपिक में भारत को ऐतिहासिक स्वर्ण दिलाने वाले नीरज चोपड़ा और पेरिस ओलंपिक में पाकिस्तान को 40 साल बाद गोल्ड मेडल दिलाने वाले अरशद नदीम, एक बार फिर बड़े टूर्नामेंट में आमने-सामने होंगे. पेरिस में अरशद ने 92.97 मीटर के थ्रो से ओलंपिक रिकॉर्ड कायम किया था. वहीं, नीरज ने भी 89.45 मीटर का सर्वश्रेष्ठ थ्रो किया, लेकिन वह स्वर्ण से चूक गए.

दोस्ती या दुश्मनी?
टोक्यो ओलंपिक चैम्पियन नीरज चोपड़ा और पेरिस ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम फिर से आमने-सामने होंगे. दोनों देशों के बीच तनाव के बावजूद, वे एक-दूसरे का सम्मान करते हैं. पेरिस में पदक वितरण के समय नदीम की मां ने कहा- जीतना और हारना खेल का हिस्सा है, लेकिन वे भाई जैसे हैं. चोपड़ा की मां सरोज ने भी इसी को दोहराते हुए कहा , "पाकिस्तानी भी हमारा लड़का है.”

नीरज ने साफ कहा कि उनका रिश्ता कभी बहुत नजदीकी वाला नहीं रहा. अरशद ने भी यही दोहराया कि जब उन्होंने जीत हासिल की, तो मैंने उन्हें बधाई दी, और जब मैंने गोल्ड जीता, तो उन्होंने भी यही किया. जैसे कुश्ती में एक पहलवान जीतता है और दूसरा हारता है, यह खेल का हिस्सा है.

वर्ल्ड चैम्पियनशिप शनिवार (13 सितंबर, 2025) से शुरू हो रही है, पुरुष भाला फेंक की क्वालिफिकेशन 17 सितंबर को होगी, जबकि फाइनल मुकाबला अगले दिन यानी 18 सितंबर को आयोजित किया जाएगा.

