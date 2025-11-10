scorecardresearch
 

Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 10 नवंबर 2025 की सुबह की टॉप खबरें और अन्य समाचार

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर टैरिफ के फायदे गिनाए हैं. सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा है कि अमेरिका उनके नेतृत्व में लगातार आगे बढ़ रहा है.

भारत और सऊदी अरब के बीच हज यात्रा को लेकर हुआ समझौता (File Photo: ITG)
केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने सऊदी अरब के जेद्दाह में द्विपक्षीय हज समझौते पर हस्ताक्षर किए. ये समझौता हज 2026 की यात्रा के लिए किया गया है. वहीं, दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण का स्तर लगातार खतरनाक बना हुआ है. CPCB के अनुसार, सोमवार सुबह 7 बजे राजधानी के ज्यादातर इलाकों में AQI ‘बेहद खराब’ श्रेणी में दर्ज किया गया. और असम सरकार की कैबिनेट बैठक में एक से अधिक विवाह पर रोक लगाने वाले असम प्रोहिबिशन ऑफ पॉलिगैमी बिल 2025 को मंज़ूरी दे दी गई है. पढ़िए आज सुबह की बड़ी खबरें...

हज 2026: सऊदी के साथ द्विपक्षीय समझौते में भारत का कोटा फिक्स, इस साल जाएंगे इतने भारतीय

केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने सऊदी अरब के जेद्दाह में द्विपक्षीय हज समझौते पर हस्ताक्षर किए. ये समझौता हज 2026 की यात्रा के लिए किया गया है. इस समझौते के तहत, 2026 के लिए भारत का कोटा 1,75,025 हाजियों के लिए तय किया गया है. बता दें कि किरेन रिजिजू 7 से 9 नवंबर तक सऊदी अरब के आधिकारिक दौरे पर थे.

दिल्ली-NCR की हवा में कोई सुधार नहीं, बवाना में AQI 400 के पार, नोएडा का भी बुरा हाल

दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण का स्तर लगातार खतरनाक बना हुआ है. CPCB के अनुसार, सोमवार सुबह 7 बजे राजधानी के ज्यादातर इलाकों में AQI ‘बेहद खराब’ श्रेणी में दर्ज किया गया. दिल्ली में बवाना सबसे प्रदूषित इलाका रहा, जहां AQI 412 दर्ज हुआ. वहीं, सबसे साफ हवा एनएसआईटी द्वारका में दर्ज की गई, जहां AQI 215 रहा,

7 साल की सजा, पीड़ितों को मुआवजा... असम में एक से अधिक विवाह पर रोक के लिए आएगा कानून

असम सरकार की कैबिनेट बैठक में एक से अधिक विवाह पर रोक लगाने वाले असम प्रोहिबिशन ऑफ पॉलिगैमी बिल 2025 को मंज़ूरी दे दी गई है. इस बात की जानकारी CM हिमंत बिस्वा शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दे दी है. इस कानून के तहत एक से अधिक विवाह करने पर सात साल तक कठोर सज़ा का प्रावधान किया गया है. ये बिल अब 25 नवंबर को असम विधानसभा में पेश होगा.

हवा में था SpiceJet का विमान और इंजन हो गया फेल, कोलकाता एयरपोर्ट पर हुई इमरजेंसी लैंडिंग

स्पाइसजेट की मुंबई-कोलकाता फ्लाइट का एक इंजन हवा में फेल हो गया, जिसके बाद विमान की कोलकाता एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी. इमरजेंसी स्थिति में पायलट ने तुरंत एयर ट्रैफिक कंट्रोल को सूचना दी और सावधानी के साथ विमान को कोलकाता एयरपोर्ट पर सुरक्षित रूप से उतार लिया. विमान में सवार सभी यात्री और क्रू मेंबर सुरक्षित हैं. 

Trump का वादा... टैरिफ से हर अमेरिकी को $2000, बोले- जो इसके खिलाफ, वो मूर्ख...

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर टैरिफ के फायदे गिनाए हैं. सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा है कि अमेरिका उनके नेतृत्व में लगातार आगे बढ़ रहा है. इसके साथ ही उन्होंने टैरिफ रेवेन्यू से लगभग हर अमेरिकी को डिविडेंड के रूप में $2000 देने का वादा किया. इस दौरान उन्होंने टैरिफ की आलोचना करने वालों को 'मूर्ख' करार दिया.

'मातोश्री' के ऊपर दिखा ड्रोन, आदित्य ठाकरे बोले- जासूसी करा रही सरकार, MMRDA ने बताई सच्चाई

मुंबई में उद्धव ठाकरे के आवास 'मातोश्री' के पास ड्रोन देखे जाने के बाद शिवसेना (UBT) ने महाराष्ट्र सरकार पर जासूसी करने का आरोप लगाया. आदित्य ने इसे लेकर सोशल मीडिया पोस्ट भी किया है. वहीं, MMRDA ने इन आरोपों का खंडन करते हुए स्पष्ट किया कि ड्रोन का इस्तेमाल POD टैक्सी प्रोजेक्ट के सर्वे के लिए हुआ था और इसके लिए पुलिस से अनुमति ली गई थी.

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 90 वकीलों को दिया वरिष्ठ एडवोकेट का दर्जा, पांच महिला वकील भी शामिल

इलाहाबाद हाईकोर्ट की प्रधान पीठ प्रयागराज और लखनऊ बेंच में 90 वकीलों को वरिष्ठ एडवोकेट नामित किया गया है. इनमें पांच महिला अधिवक्ता भी शामिल हैं. इस नियुक्ति के बाद HC में अब कुल 230 वरिष्ठ अधिवक्ता हो गए हैं. प्रयागराज स्थित प्रधान पीठ में पहले 108 और लखनऊ बेंच में 32 सीनियर एडवोकेट थे, लेकिन अब ये संख्या क्रमशः 173 और 57 हो गई है.

