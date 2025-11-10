scorecardresearch
 

Feedback

हवा में था SpiceJet का विमान और इंजन हो गया फेल, कोलकाता एयरपोर्ट पर हुई इमरजेंसी लैंडिंग

स्पाइसजेट की मुंबई-कोलकाता फ्लाइट का एक इंजन हवा में फेल हो गया, जिसके बाद विमान की कोलकाता एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी. स्पाइसजेट के विमान में सवार सभी यात्री और क्रू मेंबर सुरक्षित हैं. 

Advertisement
X
स्पाइसजेट के मुंबई-कोलकाता फ्लाइट का इंजन फेल होने के कारण इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी. (File Photo: PTI)
स्पाइसजेट के मुंबई-कोलकाता फ्लाइट का इंजन फेल होने के कारण इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी. (File Photo: PTI)

स्पाइसजेट की फ्लाइट SG670 रविवार रात मुंबई से कोलकाता आ रही थी, तभी उसका एक इंजन बीच हवा में ही फेल हो गया. विमान के पायलट ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट कोलकाता के एयर ट्रैफिक कंट्रोल को इंजन फेलियर की सूचना दी और इमरजेंसी लैंडिंग की परमिशन मांगी. एटीसी ने पायलट के अनुरोध को तुरंत स्वीकार कर लिया और कोलकाता एयरपोर्ट पर फुल इमरजेंसी अलर्ट घोषित कर दिया गया. फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस और रेस्क्यू टीमें तैनात की गईं.

साउथ कोलकाता के जादवपुर, गरिया, बाघाजतिन, ढाकुरिया, कालिकापुर, रूबी और एयरपोर्ट के आस-पास के इलाकों के स्थानीय लोगों ने देखा कि विमान काफी नीचे था और इंजन की भारी आवाज सुनाई दे रही थी. विमान कोलकाता एयरपोर्ट पर लैंडिंग के लिए संघर्ष कर रहा था. एयरपोर्ट के अधिकारियों ने बताया कि फ्लाइट की रविवार रात 11:38 बजे सिंगल इंजन के साथ सेफ लैंडिंग हुई और इसके कुछ देर बाद फुल इमरजेंसी को वापस ले लिया गया. स्पाइसजेट के विमान में सवार सभी यात्री और क्रू मेंबर सुरक्षित हैं. 

यह भी पढ़ें: Air India की सैन फ्रांसिस्को-दिल्ली फ्लाइट में आई तकनीकी खराबी, मंगोलिया में करानी पड़ी लैंडिंग

सम्बंधित ख़बरें

तकनीकी खराबी के बाद स्पाइसजेट ने जारी की सलाह
ATC सिस्टम में तकनीकी खराबी, दिल्ली एयरपोर्ट से 100 उड़ानों में देरी 
स्पाइसजेट ने उड़ानों की संख्या दोगुनी की! नई रूट लिस्ट जारी, जानें कौन से शहर हुए कनेक्ट 
Jewar airport
जेवर एयरपोर्ट के उद्घाटन की आ गई तारीख, 45 दिनों में शुरू होगी पहली फ्लाइट, जानें खासियत 
SpiceJets wheel came off, safe landing in Mumbai.
स्पाइसजेट विमान का पहिया निकला, मुंबई में हुई इमरजेंसी लैंडिंग 
Spicejet_Landing
टेकऑफ के तुरंत बाद गिरा SpiceJet विमान का पहिया 

स्पाइसजेट ने बयान जारी कर कहा, 'फ्लाइट SG670 में तकनीकी खराबी आई, लेकिन ट्रेंड क्रू ने विमान की सेफ लैंडिंग सुनिश्चित की. यात्रियों की सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है.' कोलकाता एयरपोर्ट के डायरेक्टर ने कहा, 'हमारी टीम ने तुरंत प्रतिक्रिया दी. सभी प्रोटोकॉल का पालन हुआ और विमान की सुरक्षित लैंडिंग सुनिश्चित की.' लैंडिंग के बाद टेक्निशियंस की टीम ने स्पाइसजेट के विमान की जांच शुरू कर दी है ताकि इंजन फेल होने के पीछे के कारणों का पता लगाया जा सके. 

Advertisement

इससे पहले 23 अक्टूबर को स्पाइसजेट की दिल्ली-पटना फ्लाइट को तकनीकी खराबी के कारण बीच रास्ते से वापस इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लौटना पड़ा था. एयरलाइन ने एक बयान में कहा था, 'दिल्ली से पटना की फ्लाइट SG-497 ने तय समय पर आईजीआई एयरपोर्ट से उड़ान भरी थी. विमान ने जैसे ही ऊंचाई पकड़ी पायलट को कंट्रोल पैनल पर तकनीकी खराबी का संकेत मिला, जिसके बाद विमान को वापस दिल्ली मोड़ लिया गया.' यह बोइंग का 737-8A विमान था, जिसमें केबिन क्रू समेत कुल 160 यात्री सवार थे.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Chapra Vidhan Sabha
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Bihar Election Result 2025
    लव राशिफल
    Buxar Election
    Bihar Election 2025
    आज का राशिफल
    करियर राशिफल
    Alinagar MLA
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Raghopur Election
    Mahua Chunav
    Mokama Election
    Karakat Election
    Gopalganj Election
    Advertisement