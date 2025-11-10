scorecardresearch
 

दिल्ली-NCR की हवा में कोई सुधार नहीं, बवाना में AQI 400 के पार, नोएडा का भी बुरा हाल

दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण का स्तर सोमवार सुबह खतरनाक स्थिति में पहुंच गया. CPCB के आंकड़ों के मुताबिक, बवाना में AQI 412 के साथ राजधानी का सबसे प्रदूषित इलाका रहा, जबकि सबसे कम 215 AQI एनएसआईटी द्वारका में दर्ज हुआ. आनंद विहार, आईटीओ, चांदनी चौक और ओखला समेत ज्यादातर जगहों की हवा ‘बेहद खराब’ श्रेणी में रही.

दिल्ली के साथ-साथ नोएडा, गुरुग्राम और फरीदाबाद में भी स्थिति चिंताजनक रही. (File Photo: ITG)
दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण का स्तर लगातार खतरनाक बना हुआ है. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के अनुसार, सोमवार सुबह 7 बजे राजधानी के ज्यादातर इलाकों में वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) ‘बेहद खराब’ श्रेणी में दर्ज किया गया.

दिल्ली में बवाना सबसे प्रदूषित इलाका रहा, जहां AQI 412 दर्ज हुआ. इसके अलावा बुराड़ी क्रॉसिंग में 389 और आनंद विहार में 379 रहा. वहीं, सबसे साफ हवा एनएसआईटी द्वारका में दर्ज की गई, जहां AQI 215 रहा, जो ‘खराब’ श्रेणी में आता है.

दिल्ली के अन्य प्रमुख इलाकों में स्थिति चिंताजनक

चांदनी चौक: AQI 360

आईटीओ: AQI 376

जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम: AQI 316

ओखला फेज-2: AQI 348

आईजीआई एयरपोर्ट (T3): AQI 305

एनसीआर में भी हवा की स्थिति गंभीर

नोएडा सेक्टर-62: AQI 342

नोएडा सेक्टर-116: AQI 339

ग्रेटर नोएडा नॉलेज पार्क-III: AQI 316

गुरुग्राम सेक्टर-51: AQI 327

फरीदाबाद के न्यू इंडस्ट्रियल टाउन में: AQI 230, सेक्टर-11 में AQI 238 दर्ज हुआ.

सुबह की सैर से बचें

कुल मिलाकर, दिल्ली-एनसीआर में हवा की गुणवत्ता लगातार खतरनाक स्तर पर है. विशेषज्ञों के मुताबिक, इस स्थिति में सांस संबंधी बीमारियों के मरीजों को विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है और सुबह की सैर से बचना चाहिए.

    Advertisement