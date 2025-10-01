Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 1 अक्टूबर 2025 की शाम की टॉप खबरें और अन्य समाचार

आज की ताजा खबर (Aaj Ki Taza Khabar), 1 अक्टूबर, 2025 की खबरें और समाचार: केंद्र सरकार ने दशहरा से पहले केंद्रीय कर्मचारियों का डीए 3 फीसदी बढ़ाया. वहीं, मोदी सरकार ने रबी की फसलों पर एमएसपी बढ़ाकर किसानों को तोहफा दिया. इन खबरों के अलावा, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन दिसंबर में भारत आएंगे. पढ़ें बुधवार शाम की 10 बड़ी खबरें.

DA Hike: दशहरा से पहले केंद्रीय कर्मचारियों की दिवाली, 3 फीसदी बढ़ गया महंगाई भत्ता



दिवाली-दशहरा से पहले केंद्र सरकार ने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को बड़ी राहत दी है. कैबिनेट ने महंगाई भत्ते में 3% बढ़ोतरी को मंजूरी दी, जिससे यह 55% से बढ़कर 58% हो गया है. यह वृद्धि 1 जुलाई 2025 से लागू मानी जाएगी.

किसानों को मोदी सरकार का तोहफा, रबी फसलों की MSP में बढ़ोतरी, 11000 करोड़ की योजना को मंजूरी



केंद्र सरकार ने रबी फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) बढ़ाने का फैसला किया है. प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में 1 अक्टूबर को हुई कैबिनेट बैठक में ₹84,200 करोड़ का प्रावधान मंजूर किया गया, जिससे किसानों को लाभ मिलेगा.

रेपो रेट में नो-चेंज, लेकिन RBI ने बढ़ाया GDP ग्रोथ का अनुमान, महंगाई से भी मिलेगी राहत



भारतीय रिजर्व बैंक की एमपीसी बैठक में रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया गया है. आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने इसकी जानकारी दी. रेपो रेट में बदलाव नहीं होने से आपकी ईएमआई पर असर नहीं पड़ेगा.



RSS शताब्दी वर्ष पर PM मोदी ने जारी किया डाक टिकट, होसबाले ने केंद्र को दिया धन्यवाद



प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में RSS शताब्दी समारोह में शिरकत की. अपने भाषण में उन्होंने कहा कि 'विविधता में एकता' भारत की आत्मा है, लेकिन जाति, भाषा, क्षेत्रवाद और अतिवादी सोच से प्रेरित विभाजन राष्ट्र को कमजोर कर सकता है.

बिहार SIR... वोटर लिस्ट में गड़बड़ियों का आरोप, INDIA Bloc ने शुरू किया बूथ लेवल वेरिफिकेशन अभियान



बिहार में SIR प्रक्रिया के बाद विपक्षी INDIA Bloc दलों ने बड़े पैमाने पर फील्ड वेरिफिकेशन अभियान शुरू कर दिया है. RJD और CPI-ML सहित सभी दल अपने बूथ लेवल एजेंट्स के जरिए वोटर लिस्ट की जांच में जुटे हैं.

उत्तर प्रदेश में रोडवेज AC बसों में यात्रा करने पर 10 परसेंट की छूट... जनरथ, पिंक, शताब्दी, वोल्वो और एसी स्लीपर बसों पर होगा लागू

उत्तर प्रदेश सरकार ने यात्रियों को बड़ी राहत दी है. UPSRTC की एसी बसों के किराए में 10% तक की कटौती करने का ऐलान किया गया है. यह छूट जनरथ, पिंक, शताब्दी, वोल्वो और एसी स्लीपर बस सेवाओं पर लागू होगी.

रूसी राष्ट्रपति पुतिन दिसंबर में आएंगे भारत, शिखर सम्मेलन में लेंगे हिस्सा

रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत आएंगे. दोनों देश यानी भारत और रूस, उनकी भारत यात्रा की तारीखों को अंतिम रूप देने में जुटे हैं. पुतिन की भारत यात्रा संभवत: 5 से 6 दिसंबर को हो सकती है.

पाकिस्तान ने फतेह मिसाइल को किया अपग्रेड, टेस्टिंग के बाद 750KM रेंज का दावा



पाकिस्तान ने मंगलवार को स्वदेशी क्रूज़ मिसाइल 'फतेह-4' के सफल परीक्षण का दावा किया है. यह मिसाइल 750 किमी तक के लक्ष्य को सटीकता से भेद सकती है.

युवाओं के लिए खुशखबरी, गुजरात सरकार ने जारी किया 10 सालों का भर्ती कैलेंडर

गुजरात सरकार ने लंबे समय से प्रतीक्षित 10 वर्षीय भर्ती कैलेंडर जारी कर दिया है. 2024 से 2033 तक विभिन्न विभागों में 2,06,396 नई भर्तियां होंगी.

एयर इंडिया ने फिलीपींस के लिए शुरू की पहली नॉन-स्टॉप फ्लाइट, दिल्ली से मनीला के लिए भरी उड़ान



एअर इंडिया ने भारत से फिलीपींस के लिए पहली नॉन-स्टॉप फ्लाइट शुरू कर दी है. दिल्ली एयरपोर्ट से विमान ने मनीला के लिए उड़ान भरी. इस रूट की शुरुआत से एअर इंडिया ने साउथईस्ट एशिया में अपनी मौजूदगी और मजबूत की है.

