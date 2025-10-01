पाकिस्तान ने फतेह मिसाइल को किया अपग्रेड, टेस्टिंग के बाद 750KM रेंज का दावा

पाकिस्तान ने मंगलवार को अपनी नई स्वदेशी विकसित क्रूज़ मिसाइल 'फतेह-4' का सफल टेस्टिंग का दावा किया है. यह मिसाइल 750 किलोमीटर तक के लक्ष्य को सटीकता से भेदने में सक्षम है.
पाकिस्तानी सेना ने इंटर-सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस (ISPR) के ज़रिए बताया कि इस मिसाइल को आर्मी रॉकेट फोर्स कमांड के तहत शामिल किया गया है. 'फतेह-4' का प्रशिक्षण लॉन्च मंगलवार को किया गया और इसे पाकिस्तान की सैन्य शक्ति में अहम बढ़ोतरी माना जा रहा है.
पाकिस्तान आर्मी ने बयान में कहा कि यह हथियार प्रणाली एडवांस्ड एवियोनिक्स और अत्याधुनिक नेविगेशनल एड्स से लैस है. दावा है कि इसकी सबसे बड़ी विशेषता 'टेरेन-हगिंग' यानी कम ऊंचाई पर उड़ने की क्षमता है, जिसकी वजह से मिसाइल डिफेंस सिस्टम से बच निकलने और सटीकता से लक्ष्य को हिट करने में सक्षम है.
फतेह-4 से पाकिस्तान को क्या हासिल होगा?
ISPR के मुताबिक, 'फतेह-4' पाकिस्तानी सेना की पारंपरिक मिसाइल प्रणालियों की रेंज, मारक क्षमता और सर्वाइवेबिलिटी को और मजबूत बनाएगी. सेना का कहना है कि यह प्रणाली उनकी डिटरेंस और ऑपरेशनल क्षमताओं को नए स्तर तक ले जाएगी.
परीक्षण प्रक्षेपण को चीफ ऑफ जनरल स्टाफ, पाकिस्तानी सशस्त्र बलों के वरिष्ठ अधिकारी, वैज्ञानिक और इंजीनियरों ने प्रत्यक्ष रूप से देखा. सभी ने इसे पाकिस्तान के डिफेंस रिसर्च में एक बड़ी उपलब्धि बताया.
पाकिस्तान की फतेह सीरीज की मिसाइलें
फतेह सीरीज पाकिस्तान द्वारा विकसित गाइडेड सरफेस टू सरफेस पर मार करने वाली मिसाइलें हैं. इसमें अलग-अलग वर्जन शामिल हैं - फतेह-1, फतेह-2 और फतेह-4.
फतेह-1
रेंज और पेलोड: 140 किलोमीटर तक मार करने की क्षमता, हाई-एक्सप्लोसिव फ्रैगमेंटेशन वॉरहेड ले जा सकती है.
स्पीड: इसकी स्पीड को लेकर आधिकारिक जानकारी नहीं है. यह एक गाइडेड आर्टिलरी रॉकेट है और बहुत तेज गति वाली मिसाइल नहीं मानी जाती.
गाइडेंस: इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम और सैटेलाइट गाइडेंस का इस्तेमाल करती है.
फतेह-2
रेंज और पेलोड: 400 किलोमीटर तक मार करने की क्षमता, 365 किलोग्राम वॉरहेड ले जा सकती है.
स्पीड: सुपरसोनिक स्पीड (लगभग मैक 2–3) पर उड़ती है. यह नीची ऊंचाई पर सीधी ट्रेजेक्टरी में चलती है ताकि राडार से बच सके.
गाइडेंस: एडवांस्ड गाइडेंस सिस्टम, जिसमें इनर्शियल और सैटेलाइट नेविगेशन शामिल है.
फतेह-4
रेंज और पेलोड: 750 किलोमीटर तक मार करने की क्षमता, 330 किलोग्राम वॉरहेड ले जा सकती है.
स्पीड: यह एक क्रूज मिसाइल है और सबसोनिक स्पीड (लगभग मैक 0.7) पर उड़ती है.
गाइडेंस: इसमें एडवांस एवियोनिक्स और टेरेन-हगिंग फ्लाइट तकनीक है, जिससे यह दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम से बच निकलती है.