scorecardresearch
 

DA Hike: दशहरा से पहले केंद्रीय कर्मचारियों की दिवाली, 3 फीसदी बढ़ गया महंगाई भत्ता

दिवाली से पहले केंद्रीय कर्मचारियों को सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है. कैबिनेट ने 3 फीसदी महंगाई भत्ता में बढ़ोतरी की मंजूरी दे दी है. साथ ही पेंशनर्स के लिए भी 3 फीसदी डीआर में इजाफा किया गया है.

Advertisement
X
महंगाई भत्ता में इजाफा (Photo: PIB)
महंगाई भत्ता में इजाफा (Photo: PIB)

दिवाली-दशहरा से पहले केंद्रीय कर्मचारियों को कैबिनेट ने महंगाई भत्ता में (DA Hike) 3 फीसदी की बढ़ोतरी की मंजूरी दे दी है. कैबिनेट ने बुधवार को केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ते में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी का ऐलान किया गया. इसके साथ ही अब कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 55 प्रतिशत से बढ़कर 58 प्रतिशत हो गया है. यह बढ़ोतरी 1 जुलाई, 2025 से प्रभावी माना जाएगा. 

कर्मचारियों को जुलाई, अगस्त और सितंबर का बकाया दिवाली से ठीक पहले अक्टूबर के वेतन के साथ दिया जाएगा. इसका मतलब है कि कर्मचारियों की सैलरी में तगड़ी बढ़ोतरी होगी. इससे कर्मचारी और पेंशनर्स त्‍योहारों पर जमकर खरीदारी करेंगे.यह बढ़ोतरी सातवें वेतन आयोग के तहत आने वाले सभी केंद्र सरकार के कर्मचारियों के साथ-साथ पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स पर भी लागू होगी.

2025 का दूसरा बड़ा हाइक
दिवाली से पहले केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स के लिए महंगाई भत्ते (DA Hike) और महंगाई राहत (DR Hike) में बढ़ोतरी का बड़ा ऐलान किया जा चुका है. यह इस साल का दूसरा महंगाई भत्ता में बढ़ोतरी है. बता दें सरकार की ओर से साल में दो बार महंगाई भत्ते में संशोधन किया जाता है. 

सम्बंधित ख़बरें

DA Hike Update
केंद्रीय कर्मचारियों को आज सरकार देगी दिवाली गिफ्ट? DA Hike पर हो सकता है फैसला 
DA Hike Update
DA Hike पर बड़ा अपडेट, क्या दिवाली से पहले केंद्रीय कर्मचारियों को मिलेगा तोहफा?  
DA is determined under the 7th Pay Commission using the Consumer Price Index for Industrial Workers (CPI-IW). The formula takes the 12-month average of CPI-IW data.
चेक करते रहें अकाउंट, दिवाली से पहले 11 लाख लोगों को मिल सकता है बोनस! 
दिवाली पर सरकारी कर्मचारियों की बल्‍ले-बल्‍ले, इतना बढ़ सकता है महंगाई भत्ता!  
दिवाली पर तोहफा... सरकार बढ़ा सकती है 3% महंगाई भत्ता, कर्मचारियों की होगी बल्‍ले-बल्‍ले! 

कितनी बढ़ेगी सैलरी? 
अगर किसी की बेसिक सैलरी ₹30,000 है तो कर्मचारी को प्रति माह ₹900 अतिरिक्त मिलेंगे, जबकि ₹40,000 वेतन वाले कर्मचारी को ₹1,200 अतिरिक्त मिलेंगे. तीन महीनों में, बकाया राशि कुल ₹2,700 से ₹3,600 होगी. यह त्‍योहारों के समय में एक बड़ी राहत होगी.

Advertisement

CPI-IW आंकड़े पर निर्भर करता है डीए बढ़ोतरी
औद्योगिक श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI-IW) द्वारा मापी गई मुद्रास्फीति के रुझानों के आधार पर, महंगाई भत्ते (DA) और महंगाई राहत (DR) को वर्ष में दो बार, जनवरी और जुलाई में संशोधित किया जाता है. हालांकि ऐलान अक्सर देर से होती हैं, लेकिन बकाया राशि इस देरी की भरपाई कर देती है. यह संशोधन सातवें वेतन आयोग के तहत अंतिम होने की उम्मीद है. जनवरी 2026 से 8वां वेतन आयोग लागू हो सकता है. 

करोड़ों कर्मचारियों को लाभ 
कैबिनेट के इस फैसले के बाद महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का तोहफा सभी केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को मिलेगा. इससे 48 लाख कर्मचारियों और 68 लाख पेंशनभोगियों या पूर्व कर्मचारियों को लाभ मिलेगा. 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement