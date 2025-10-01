scorecardresearch
 

रूसी राष्ट्रपति पुतिन दिसंबर में आएंगे भारत, शिखर सम्मेलन में लेंगे हिस्सा

रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 5-6 दिसंबर को भारत आ सकते हैं. इस दौरान वह 23वें भारत-रूस शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे. ये उनकी फरवरी 2022 में यूक्रेन जंग शुरू होने के बाद पहली भारत यात्रा होगी.

व्लादिमीर पुतिन 23वें भारत-रूस शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे (Photo: AP)
भारत और रूस के बीच कूटनीतिक स्तर पर बड़ी हलचल शुरू हो गई है. सूत्रों के अनुसार दोनों देश यानी भारत और रूस, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा की तारीखों को अंतिम रूप देने में जुटे हैं. पुतिन की यह यात्रा संभवत: 5-6 दिसंबर को हो सकती है.

रूस के राष्ट्रपति पुतिन 23वें भारत-रूस शिखर सम्मेलन के लिए दिसंबर में भारत आएंगे. राष्ट्रपति पुतिन की भारत यात्रा से पहले रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव भी भारत आ सकते हैं. ये पुतिन की फरवरी 2022 में रूस-यूक्रेन संघर्ष शुरू होने के बाद पहली भारत यात्रा होगी.
 

