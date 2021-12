नगालैंड में AFSPA वापस लेने के लिए बनाई गई कमेटी, अमित शाह के साथ बैठक के बाद लिया गया फैसला

नगालैंड सरकार का कहना है कि नगालैंड में विवादास्पद सशस्त्र बल विशेष शक्तियां अधिनियम यानी अफस्पा (AFSPA) को वापस लेने पर विचार करने के लिए एक समिति बनाने का फैसला किया गया है. यह पांच सदस्यीय समिति होगी.

रविवार को एक बयान जारी करते हुए नागालैंड सरकार ने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह के साथ 23 दिसंबर को एक बैठक की गई थी, जिसके बाद अफस्पा(AFSPA) को वापस लेने पर विचार करने वाली एक समिति गठित करने का निर्णय लिया गया है. बैठक में अमित शाह के अलावा, नगालैंड के मुख्यमंत्री नेफियू रियो, असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा, नगालैंड के डिप्टी सीएम वाई पैटन और एनपीएफएलपी नेता टीआर जेलियांग शामिल थे.

नगालैंड के मुख्यमंत्री नेफियू रियो ने ट्विटर पर भी यह जानकारी दी है.

Briefed the media with regard to the meeting chaired by Hon'ble @HMOIndia Shri @AmitShah on Dec' 23, 2021 in New Delhi. Grateful to Amit Shah ji for taking up the matter with utmost seriousness. The State Govt. appeals to all sections to continue to maintain a peaceful atmosphere pic.twitter.com/a8CLuw3MM6