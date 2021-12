सिक्किम के नाथुला में भारी बर्फबारी के चलते 1027 पर्यटक फंसे, गंगटोक लाने में जुटी सेना

भारी बर्फबारी (heavy snowfall) के चलते सिक्किम (Sikkim) के नाथुला (Nathula) में करीब 1027 पर्यटक फंस गए. यहां शनिवार दोपहर से बर्फबारी जारी है. फंसे पर्यटकों को सेना ने नाथुला दर्रे के पास अपने शिविर में शरण दी है. सेना की टीमें फंसे हुए पर्यटकों को गंगटोक पहुंचाने की कोशिश कर रही हैं.

#WeCare#ReliefandRescueOperations

#IndianArmy assisted 1027 tourists stranded in heavy snowfall in Nathu La area, East Sikkim. Tourists were provided shelters, warm clothing, medical aid and hot meals.#AmritMahotsav@adgpi@SpokespersonMoD pic.twitter.com/j2Nu1V9ilM