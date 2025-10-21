scorecardresearch
 

IRCTC Tour Package: नए साल में बनाएं राजस्थान घूमने का प्लान, 6 दिनों की होगी ट्रिप, जानिए खर्च

अगर आप नए साल के अवसर पर घूमने का विचार कर रहे हैं तो आप IRCTC के इस टूर पैकेज को चुन सकते हैं. इसमें आपको पूरे 6 दिन और 5 रातों की राजस्थान यात्रा का मौका मिलेगा. आइए जानते हैं कब और कहां से आप इस टूर की बुकिंग कर सकते हैं.

IRCTC नए साल पर राजस्थान घूमने का मौका दे रहा है (Photo: Unsplash)
अगर आप कहीं घूमने का प्लान बना रहे हैं तो राजस्थान टूर पैकेज आपके लिए बेहतरीन अवसर हो सकता है. IRCTC आपको राजस्थान घूमने का मौका दे रहा है. IRCTC ने पधारो राजस्थान के नाम से पैकेज टूर निकाला है. जिसमें आपको 5 रात और 6 दिन राजस्थान घूमने का मौका मिलने वाला है.

क्या है पैकेज की खासियत?
इस टूर पैकेज का नाम पधारो राजस्थान है. जो 5 रात और 6 दिन का है. IRCTC के अनुसार, इस यात्रा के लिए 150 सीटें उपलब्ध हैं. इस यात्रा की शुरुआत आप ₹50855 से कर सकते हैं. यह यात्रा 24 जनवरी 2026 से शुरू होगी.

सोशल मीडिया पर दी जानकारी
IRCTC ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर इस यात्रा की जानकारी शेयर की है, IRCTC ने पोस्ट में बताया है कि खम्मा घणी ट्रैवलर्स! IRCTC ला रहा है “पधारो राजस्थान”… 5 रात/6 दिन का शानदार Bharat Gaurav डीलक्स AC टूरिस्ट ट्रेन टूर… इस आइकॉनिक रोमांचक यात्रा को आज ही बुक करें...


यात्रा के दौरान ये डेस्टिनेशन की जाएगी कवर
जयपुर में चोखी धानी, आमेर किला, जल महल, हवा महल, सिटी पैलेस, जंतर मंतर और बापू बाजार की यात्रा की जाएगी. जैसलमेर में आप हवेलियां, रेत के टीलों, गड़ीसर झील, जैसलमेर किला, जैन मंदिर और वॉर म्यूज़ियम आदि का आनंद ले सकेंगे. जोधपुर में उम्मेद भवन पैलेस और म्यूजियम, मेहरानगढ़ किला और जसवंत थड़ा शामिल किए गए हैं. 

अधिक जानकारी के लिए यहां क्लिक करें.

TOPICS:

