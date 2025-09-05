गणेश पंडाल में दर्शन करने पहुंचीं नवनीत राणा... जमकर बजाया ढोल, Video

अमरावती में गणेशोत्सव के दौरान एक अलग ही नजारा देखने को मिला, जब पूर्व सांसद और भाजपा नेता नवनीत राणा अपने अनोखे अंदाज में नजर आईं. वे अमरावती के नवसारी के जवाहर नगर स्थित अष्टविनायक गणेश पंडाल में दर्शन के लिए पहुंची थीं. पंडाल में उस समय पूजा-अर्चना और आरती हो रही थी. ढोल-ताशों की गूंज, जयकारों और भक्तिमय वातावरण ने माहौल को ऊर्जावान बना दिया. नवनीत राणा खुद को रोक न सकीं और सीधे ढोल पथक के साथ शामिल हो गईं.

उन्होंने ढोल की थाप पर ताल और लय मिलाते हुए पूरे जोश के साथ ढोल बजाया. उनका यह अंदाज़ देख पंडाल में मौजूद श्रद्धालु भी उत्साह से झूम उठे. कार्यकर्ताओं ने भी उनके साथ तालियां बजाईं और जयकारे लगाए.

यहां देखें Video

ढोल बजाती हुई नवनीत राणा का यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. गणेशोत्सव महाराष्ट्र की सांस्कृतिक और धार्मिक धरोहर का प्रतीक है, जिसमें आम लोगों से लेकर नेता और कलाकार भी पूरी श्रद्धा से शामिल होते हैं. ऐसे अवसरों पर नेताओं का जनता के बीच आना-जाना आम है, लेकिन नवनीत राणा का ढोल बजाने वाला अनोखा अंदाज पसंद किया जा रहा है.

सोशल मीडिया पर लोग वीडियो को पसंद कर रहे हैं. कई यूजर्स ने लिखा कि नेताओं को जनता से ऐसे ही सीधे जुड़ना चाहिए. वहीं स्थानीय श्रद्धालुओं का कहना था कि नवनीत राणा का यह अंदाज उन्हें अपनेपन का एहसास कराता है. गणेशोत्सव के इस खास मौके पर नवनीत राणा ने न सिर्फ गणराय के दर्शन किए, बल्कि ढोल भी बजाया, जिसने अमरावती के लोगों का दिल जीत लिया.

