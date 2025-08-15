scorecardresearch
 

Maharashtra: पब्लिक गार्डन में हथियार सौदे की साजिश नाकाम, देसी रिवॉल्वर और कारतूस के साथ 3 गिरफ्तार

नवी मुंबई के कोपरखैरने में पुलिस ने पब्लिक गार्डन के पास से तीन युवकों को गिरफ्तार किया है. उनके पास से एक देसी रिवॉल्वर और छह जिंदा कारतूस बरामद हुए, जिनकी कीमत 36 हजार रुपये हैं. आरोपियों की पहचान सौतमरतन प्रकाश सिंह, अभय बॉबी राजपूत और पिंटू सोम्पाल कुमार के रूप में हुई है.

पब्लिक गार्डन के पास से तीन युवकों को गिरफ्तार. (Photo: Representational)
पब्लिक गार्डन के पास से तीन युवकों को गिरफ्तार. (Photo: Representational)

महाराष्ट्र के नवी मुंबई में कोपरखैरने पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए तीन युवकों को अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार किया है. पुलिस ने आरोपियों के पास से एक देसी रिवॉल्वर और छह जिंदा कारतूस बरामद किए, जिनकी कुल कीमत करीब 36 हजार रुपये बताई जा रही है. मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है.

पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, गुरुवार को सूचना मिली थी कि कुछ संदिग्ध व्यक्ति कोपरखैरने स्थित एक सार्वजनिक उद्यान के पास घूम रहे हैं. सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और घेराबंदी कर तीनों को पकड़ लिया. तलाशी के दौरान उनके पास से अवैध हथियार और कारतूस मिले. गिरफ्तार आरोपियों की पहचान 24 वर्षीय सौतमरतन प्रकाश सिंह, 24 वर्षीय अभय बॉबी राजपूत (दोनों ड्राइवर) और 22 वर्षीय पिंटू सोम्पाल कुमार (किसान) के रूप में हुई है.

प्रारंभिक जांच में पता चला है कि आरोपी संभवतः इन हथियारों को बेचने के इरादे से इलाके में आए थे. पुलिस अब इन हथियारों के स्रोत और संभावित खरीदारों की तलाश में जुटी है. पुलिस ने बताया कि मामले में आर्म्स एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज कर ली गई है और आरोपियों से पूछताछ जारी है. जांच में यह भी पता लगाया जा रहा है कि क्या आरोपियों का किसी आपराधिक गिरोह से संबंध है या वे पहले भी इस तरह की गतिविधियों में शामिल रहे हैं.

स्थानीय पुलिस ने अवैध हथियारों की बिक्री और तस्करी रोकने के लिए क्षेत्र में गश्त और निगरानी बढ़ाने की बात कही है. अधिकारियों का कहना है कि ऐसे मामलों में कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी, ताकि शहर में आपराधिक घटनाओं की संभावना को खत्म किया जा सके. फिलहाल, मामले की जांच में कई अहम खुलासों की संभावना जताई जा रही है.

