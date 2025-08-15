Maharashtra: पब्लिक गार्डन में हथियार सौदे की साजिश नाकाम, देसी रिवॉल्वर और कारतूस के साथ 3 गिरफ्तार

महाराष्ट्र के नवी मुंबई में कोपरखैरने पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए तीन युवकों को अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार किया है. पुलिस ने आरोपियों के पास से एक देसी रिवॉल्वर और छह जिंदा कारतूस बरामद किए, जिनकी कुल कीमत करीब 36 हजार रुपये बताई जा रही है. मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है.

पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, गुरुवार को सूचना मिली थी कि कुछ संदिग्ध व्यक्ति कोपरखैरने स्थित एक सार्वजनिक उद्यान के पास घूम रहे हैं. सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और घेराबंदी कर तीनों को पकड़ लिया. तलाशी के दौरान उनके पास से अवैध हथियार और कारतूस मिले. गिरफ्तार आरोपियों की पहचान 24 वर्षीय सौतमरतन प्रकाश सिंह, 24 वर्षीय अभय बॉबी राजपूत (दोनों ड्राइवर) और 22 वर्षीय पिंटू सोम्पाल कुमार (किसान) के रूप में हुई है.

यह भी पढ़ें: महिलाओं को फंसाकर सेक्स रैकेट में धकेलते थे... नवी मुंबई पुलिस ने पश्चिम बंगाल से तीन तस्करों को पकड़ा

प्रारंभिक जांच में पता चला है कि आरोपी संभवतः इन हथियारों को बेचने के इरादे से इलाके में आए थे. पुलिस अब इन हथियारों के स्रोत और संभावित खरीदारों की तलाश में जुटी है. पुलिस ने बताया कि मामले में आर्म्स एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज कर ली गई है और आरोपियों से पूछताछ जारी है. जांच में यह भी पता लगाया जा रहा है कि क्या आरोपियों का किसी आपराधिक गिरोह से संबंध है या वे पहले भी इस तरह की गतिविधियों में शामिल रहे हैं.

Advertisement

स्थानीय पुलिस ने अवैध हथियारों की बिक्री और तस्करी रोकने के लिए क्षेत्र में गश्त और निगरानी बढ़ाने की बात कही है. अधिकारियों का कहना है कि ऐसे मामलों में कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी, ताकि शहर में आपराधिक घटनाओं की संभावना को खत्म किया जा सके. फिलहाल, मामले की जांच में कई अहम खुलासों की संभावना जताई जा रही है.

---- समाप्त ----