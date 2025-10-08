कमल के फूल जैसा डिजाइन, 9 करोड़ पैसेंजर हैंडलिंग की क्षमता... PM मोदी करेंगे नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश की एक और मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजना नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन करने वाले हैं. महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि यह एयरपोर्ट न केवल महाराष्ट्र की नई पहचान बनने जा रहा है बल्कि भारत के एविएशन सेक्टर में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर भी साबित होगा.

उद्घाटन से पहले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पूर्व ट्विटर) पर एयरपोर्ट की शानदार तस्वीरें साझा कीं. उन्होंने लिखा, "दशकों का इंतजार अब खत्म होने वाला है! नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के उद्घाटन के साथ कनेक्टिविटी के एक नए युग की शुरुआत होगी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कल इस भव्य परियोजना को महाराष्ट्र की जनता को समर्पित करेंगे."

मुख्यमंत्री फडणवीस ने बताया कि एयरपोर्ट की वास्तुकला कमल के फूल से प्रेरित है. उन्होंने कहा, "यह एयरपोर्ट अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी और आधुनिक डिजाइन का संगम होगा. बड़े ग्लास फ़साड्स, खुले स्पेस और नैचुरल लाइटिंग इसकी पहचान होंगे, जो यात्रियों को आधुनिक और खुला अनुभव देंगे."

सीएम फडणवीस ने इसे "ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टरपीस" बताया और कहा कि यह एयरपोर्ट महाराष्ट्र की विकास यात्रा में नई ऊर्जा भर देगा.

एविएशन हब बन सकता है नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट

करीब 19,650 करोड़ रुपये की लागत से बना नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट आने वाले वर्षों में भारत का प्रमुख एविएशन हब बन सकता है. इसमें 9 करोड़ यात्रियों की वार्षिक क्षमता और 3.25 मिलियन मीट्रिक टन (MMT) कार्गो हैंडलिंग क्षमता होगी.

एयरपोर्ट में उपयोग की गई तकनीक और डिजाइन इसे देश के सबसे आधुनिक हवाईअड्डों में शामिल करेगी. फडणवीस ने कहा कि यह एयरपोर्ट "भारत को दुनिया से पहले से कहीं अधिक मजबूती से जोड़ेगा" और "महाराष्ट्र के आर्थिक विकास को नई उड़ान देगा."

देश की कनेक्टिविटी को नई दिशा

नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के शुरू होने से मुंबई महानगर क्षेत्र (MMR) में हवाई यातायात का दबाव कम होगा और क्षेत्र में निवेश और पर्यटन को नई दिशा मिलेगी.

प्रधानमंत्री मोदी के हाथों उद्घाटन होने वाला यह एयरपोर्ट न केवल महाराष्ट्र बल्कि पूरे भारत के लिए आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के एक नए युग की शुरुआत का प्रतीक माना जा रहा है.

