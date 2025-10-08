ब्रिटेन PM स्टार्मर की भारत यात्रा, प्रधानमंत्री मोदी से करेंगे मुलाकात, व्यापार-टेक्नोलॉजी संबंधों को मिलेगा बढ़ावा

ब्रिटेन के प्रधानमंत्री किएर स्टार्मर अपने व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल के साथ भारत की दो दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर हैं. यह यात्रा 8 और 9 अक्टूबर, 2025 को हो रही है. वह मुंबई पहुंचेंगे, जिसके बाद महाराष्ट्र राजभवन में समिट मीटिंग करेंगे. इस दौरे का मकसद हाल ही में हस्ताक्षरित व्यापार समझौते (FTA) और व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी संबंधों को बढ़ावा देना है. वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से द्विपक्षीय वार्ता करेंगे और फिनटेक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर यह दो दिवसीय यात्रा हो रही है. दोनों नेता भारत-यूके व्यापक रणनीतिक साझेदारी के सभी पहलुओं की प्रगति का जायजा लेंगे. यह प्रगति "विजन 2035" के मुताबिक होगी, जो जुलाई में भारत-यूके मुक्त व्यापार समझौता (FTA) के साथ सहमत एक 10-वर्षीय रोडमैप है. यह रोडमैप साझेदारी के प्रमुख स्तंभों पर आधारित है.

मोदी-स्टार्मर द्विपक्षीय वार्ता का मुख्य फोकस भारत-यूके व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते (CETA) से मिलने वाले अवसरों पर होगा. FTA को CETA के नाम से भी जाना जाता है. यह समझौता 90 फीसदी से ज्यादा वस्तुओं पर से टैरिफ हटाने के लिए तैयार है, जिसे यूके संसद द्वारा पुष्टि किए जाने के बाद लागू किया जाएगा. यूके इंडिया बिजनेस काउंसिल के अध्यक्ष रिचर्ड हील्ड ने इस रिश्ते को सबसे वादा करने वाले आर्थिक संबंधों में से एक बताया है.

डेलिगेशन में 100 से ज्यादा व्यापारिक नेता

ब्रिटिश पीएम के साथ 100 से ज्यादा व्यापारिक नेताओं, विश्वविद्यालय के कुलपतियों और सांस्कृतिक प्रमुखों का एक बड़ा डेलिगेशन आया है. यह मिशन व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी और शिक्षा संबंधों को बढ़ावा देने के टारगेट को दर्शाता है. हील्ड छोटे और मध्यम यूके उद्यमों के लिए भारतीय प्रवेश रणनीतियों पर एक सत्र को भी संबोधित करने वाले हैं.

व्यापार और सुरक्षा की अभूतपूर्व टाइमिंग

इंटरनेशनल चैंबर ऑफ कॉमर्स (ICC) यूके के अध्यक्ष लॉर्ड करण बिलिमोरिया ने इस पर्याप्त प्रतिनिधिमंडल पर खुशी व्यक्त की. उन्होंने कहा कि यह साफ मैसेज देता है कि ब्रिटेन का भारत के साथ व्यापार करने का मतलब है. आईआईएसएस के राहुल रॉय-चौधरी ने कहा कि यह यात्रा दोनों देशों के लिए एक रणनीतिक क्षण में हो रही है. उन्होंने कहा कि यह भारत को अपनी विदेश और सुरक्षा साझेदारी के विविधीकरण के लिए प्रोत्साहित करती है.

टेक्नोलॉजी और फिनटेक पर विशेष जोर

किएर स्टार्मर और मोदी दोनों मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट में मुख्य भाषण देंगे. यह पिछले साल हस्ताक्षरित भारत-यूके टेक्नोलॉजी सुरक्षा पहल (TSI) पर भी प्रकाश डालेगा. टीएसआई का लक्ष्य टेलीकॉम, एआई जैसी महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों में सहयोग बढ़ाना है. नौसेनाओं का संयुक्त अभ्यास कोंकण रक्षा प्रौद्योगिकी भागीदारी के अवसर का प्रतीक है.

व्यापार दोगुना करने का टारगेट और पूरा कार्यक्रम

फिक्की की ज्योति विज ने कहा कि CETA अब ठोस व्यावसायिक परिणामों में बदल सकता है. वर्तमान में कुल व्यापार 44.1 बिलियन पाउंड है, जिसे 2030 तक कम से कम दोगुना करने का टारगेट है. ब्रिटिश पीएम 8 अक्टूबर को सुबह 6 बजे मुंबई पहुंचेंगे. वह यशराज स्टूडियो, ईपीएल फुटबॉल इवेंट और एक व्यावसायिक कार्यक्रम में शामिल होंगे. विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर और विदेश सचिव विक्रम मिस्री भी उनसे मुलाकात करेंगे. 9 अक्टूबर को शिखर बैठक के बाद, किएर स्टार्मर शाम को लंदन के लिए रवाना होंगे.

