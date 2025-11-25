scorecardresearch
 

सिगरेट जलाने के लिए लाइटर नहीं शेयर करने पर शख्स की हत्या, दोस्त की हालत गंभीर

महाराष्ट्र के नागपुर में एक युवक की सिगरेट लाइटर शेयर नहीं करने पर हत्या कर दी गई. वहीं, मारपीट में मृतक का दोस्त घायल हो गया. जिसे इलाज के लिए भर्ती कराया गया है.

लाइटर नहीं देने पर युवक की हत्या. (Photo: Representational )
महाराष्ट्र के नागपुर शहर में कुछ अनजान लोगों ने 33 साल के एक आदमी की हत्या कर दी. जानकारी सामने आई है कि हत्या को अंजाम इसलिए दिया गया. क्योंकि व्यक्ति ने सिगरेट लाइटर शेयर करने से मना कर दिया था. इस बात की जानकारी एक पुलिस अधिकारी ने एक न्यूज एजेंसी को दी.

यह घटना रविवार शाम को खापरखेड़ा पुलिस स्टेशन के तहत बीना संगम में हुई और मरने वाले की पहचान सुशील कुमार गेडाम के तौर पर हुई है. गेडाम और उसका दोस्त आशीष गोंडाने (33) स्विमिंग करके लौट रहे थे, तभी चार-पांच अनजान लोग उनके पास आए और लाइटर मांगा.

आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस

पुलिस ने बताया कि उन्होंने सिगरेट लाइटर शेयर करने से मना कर दिया और इस पर थोड़ी बहस हुई, जो तब बिगड़ गई जब ग्रुप के लोगों ने उन पर पत्थरों और चाकुओं से हमला कर दिया व मौके से भाग गए. हमले में गेडाम की मौत हो गई, जबकि गोंडाने को गंभीर चोटें आईं है. फिलहाल गोंडाने की हालत नाजुक बताई जा रही है.

पुलिस ने बताया कि हत्या का केस दर्ज कर लिया गया है और आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है. पुलिस का दावा है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा. 

