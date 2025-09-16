scorecardresearch
 

ट्रेन में सिगरेट पीती महिला का वीडियो वायरल, यात्रियों को कहा- तुम्हारे पैसों का नहीं फूंक रही

ट्रेन के एसी कोच में एक महिला का सिगरेट पीते हुए वीडियो वायरल हो रहा है. यात्रियों के रोकने पर उसने बहस की और बाहर जाने से इनकार कर दिया. पुलिस बुलाने की धमकी पर भी वह बोली –हां बुलाओ पुलिस को. 

रेलवे अधिनियम की धारा 167 के अनुसार, ट्रेन के अंदर धूम्रपान करना मना है. ऐसा करना यात्रियों की सुरक्षा के लिए खतरनाक माना जाता है. ( Photo: Twitter(X)/ @Manjul Khattar )
ट्रेन के एसी कोच में धूम्रपान करती एक महिला का वीडियो वायरल हो रहा है. इस वीडियो में वह अपने साथ यात्रा करने वालों से बहस करती हुई दिखाई दे रही है, जिन्होंने उसे डिब्बे से बाहर जाने के लिए कहा था. जब कैमरे के पीछे से एक आदमी ने उससे पूछा कि वह एसी डिब्बे में सिगरेट  क्यों पी रही हो, तो महिला चीखने-चिल्लाने और बहस करने लगी. उसने तुरंत उस आदमी से रिकॉर्डिंग बंद करने को कहा और कहा कि वह बाहर चली जाएगी. हालांकि, बहस जारी रही और महिला ने डिब्बे से बाहर जाने से इनकार कर दिया. जब यात्रियों ने उसे बाहर जाकर धूम्रपान करने को कहा, तो वह उनसे बहस करने लगी.

रेलवे सेवा की प्रतिक्रिया
वीडियो में आप देख सकते हैं कि जब उसके साथ यात्रा कर रहे लोगों ने पुलिस बुलाने की धमकी दी, तो उसने कहा, "एक काम कर पुलिस को बुलाओ," और सिगरेट पीना जारी रखा. उसने यह भी कहा कि तुम्हारे पैसों का नहीं फूंक रही. रेलवे यूजर की सहायता के लिए आधिकारिक ट्विटर अकाउंट, रेलवे सेवा, ने वीडियो से जुड़ी एक X पोस्ट पर एक टिप्पणी में, इस घटना के बारे में एक अपडेट शेयर किया. 

क्या ट्रेन में धूम्रपान की अनुमति है?
रेलवे अधिनियम की धारा 167 के तहत ट्रेनों के अंदर धूम्रपान वर्जित है और इसका उल्लंघन यात्रियों की सुरक्षा को खतरे में डालता है. इसके अलावा, प्लेटफॉर्म और स्टेशन परिसर में भी धूम्रपान वर्जित है.

सोशल मीडिया पर पोस्ट वायरल
सोशल मीडिया पर यह वीडियो काफी वायरल हो रहा है. डॉ. हलास्वामी वी.कम्बलीमठ ने लिखा- उसे ट्रेन और बस यात्रा से ब्लैकलिस्ट कर दिया गया.  SiD_S नाम के यूजर ने लिखा- 1 लाख की पेनल्टी लगाओ, तब समझ आएगा ऐसे लोगों को. अखंड भारत नाम के यूजर ने लिखा- वह देश के लिए शर्म की बात है। सार्वजनिक परिवहन में उसकी यात्रा पर हमेशा के लिए प्रतिबंध लगा दिया जाना चाहिए.

