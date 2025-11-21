scorecardresearch
 

Feedback

इंदौर: जूनियर्स को जबरन पिलाई सिगरेट और शराब, रैगिंग करने वाले 4 MBBS छात्र सस्पेंड

मामला उस समय सामने आया जब कॉलेज के फर्स्ट ईयर बैच के छात्रों ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) की एंटी-रैगिंग हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज कराई. कॉलेज के डीन डॉ. अरविंद घोषघोरिया ने बताया कि एंटी-रैगिंग समिति ने जांच के बाद शिकायत को सही पाया.

Advertisement
X
कॉलेज प्रशासन ने कहा कि इन छात्रों पर जूनियर छात्रों को शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न का आरोप है. (Photo- Representational)
कॉलेज प्रशासन ने कहा कि इन छात्रों पर जूनियर छात्रों को शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न का आरोप है. (Photo- Representational)

महात्मा गांधी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज (MGM) के चार एमबीबीएस छात्रों को शुक्रवार को रैगिंग के आरोपों के चलते एक महीने के लिए निलंबित कर दिया गया. कॉलेज प्रशासन ने कहा कि इन छात्रों पर जूनियर छात्रों को शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न का आरोप है.

मामला उस समय सामने आया जब कॉलेज के फर्स्ट ईयर बैच के छात्रों ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) की एंटी-रैगिंग हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज कराई. शिकायत में बताया गया कि 2024 बैच के कुछ सेकंड ईयर एमबीबीएस छात्रों ने जूनियर छात्रों को एक निजी फ्लैट में बुलाया, जहां उन्हें मारपीट का शिकार बनाया गया, अपमानजनक व्यवहार किया गया, और उन्हें सिगरेट पीने और शराब का सेवन करने के लिए मजबूर किया गया.

सम्बंधित ख़बरें

African Woman Arrest with Cocaine
इंदौर में कोकीन के साथ विदेशी महिला गिरफ्तार, पासपोर्ट-वीज़ा फर्जी होने का शक 
इंदौर के पास महू में अल फलाह यूनिवर्सिटी के चेयरमैन का घर.(Photo:ITG)
Al-Falah चेयरमैन के महू वाले मकान पर बुलडोजर एक्शन रुका, हाईकोर्ट से स्टे 
Palash Smriti Marriage
Smriti Mandhana और Palash की शादी का कार्ड हुआ वायरल! 
Smriti Mandhana
स्मृत‍ि मंधाना बनेंगी दुल्हन, सगाई पर 'मुन्नाभाई स्टाइल' में लगाई मोहर, VIDEO  
इंदौर के पास महू में अल फलाह यूनिवर्सिटी के चेयरमैन का घर.(Photo:ITG)
Al-Falah यूनिवर्सिटी के चेयरमैन का टूटेगा घर, महू कैंट बोर्ड का नोटिस  

न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक कॉलेज के डीन डॉ. अरविंद घोषघोरिया ने बताया कि एंटी-रैगिंग समिति ने जांच के बाद शिकायत को सही पाया. उन्होंने कहा, "समीक्षा और जांच के आधार पर चार सेकंड ईयर एमबीबीएस छात्रों को एक महीने के लिए निलंबित किया गया है."

Advertisement

डॉ. घोषघोरिया ने यह भी स्पष्ट किया कि कॉलेज में रैगिंग पर कड़ा रुख अपनाया गया है और किसी भी तरह के उत्पीड़न या असामाजिक गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. उन्होंने कहा कि निलंबन का उद्देश्य छात्रों को सुधार की दिशा में सोचने और जिम्मेदारी का एहसास कराने के लिए है.

कॉलेज प्रशासन ने छात्रों और अभिभावकों से अपील की है कि वे किसी भी रैगिंग या अनुचित व्यवहार की जानकारी तुरंत एंटी-रैगिंग हेल्पलाइन या कॉलेज प्रशासन को दें. इसके अलावा, छात्रों के मानसिक और शारीरिक सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए कॉलेज ने निगरानी बढ़ाने और नियमित चेकिंग करने का निर्णय लिया है.

---- समाप्त ----
Live TV

TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    लव राशिफल
    करियर राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    आज का राशिफल
    Advertisement