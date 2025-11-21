इंदौर: जूनियर्स को जबरन पिलाई सिगरेट और शराब, रैगिंग करने वाले 4 MBBS छात्र सस्पेंड

और पढ़ें

महात्मा गांधी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज (MGM) के चार एमबीबीएस छात्रों को शुक्रवार को रैगिंग के आरोपों के चलते एक महीने के लिए निलंबित कर दिया गया. कॉलेज प्रशासन ने कहा कि इन छात्रों पर जूनियर छात्रों को शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न का आरोप है.

मामला उस समय सामने आया जब कॉलेज के फर्स्ट ईयर बैच के छात्रों ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) की एंटी-रैगिंग हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज कराई. शिकायत में बताया गया कि 2024 बैच के कुछ सेकंड ईयर एमबीबीएस छात्रों ने जूनियर छात्रों को एक निजी फ्लैट में बुलाया, जहां उन्हें मारपीट का शिकार बनाया गया, अपमानजनक व्यवहार किया गया, और उन्हें सिगरेट पीने और शराब का सेवन करने के लिए मजबूर किया गया.

न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक कॉलेज के डीन डॉ. अरविंद घोषघोरिया ने बताया कि एंटी-रैगिंग समिति ने जांच के बाद शिकायत को सही पाया. उन्होंने कहा, "समीक्षा और जांच के आधार पर चार सेकंड ईयर एमबीबीएस छात्रों को एक महीने के लिए निलंबित किया गया है."

डॉ. घोषघोरिया ने यह भी स्पष्ट किया कि कॉलेज में रैगिंग पर कड़ा रुख अपनाया गया है और किसी भी तरह के उत्पीड़न या असामाजिक गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. उन्होंने कहा कि निलंबन का उद्देश्य छात्रों को सुधार की दिशा में सोचने और जिम्मेदारी का एहसास कराने के लिए है.

कॉलेज प्रशासन ने छात्रों और अभिभावकों से अपील की है कि वे किसी भी रैगिंग या अनुचित व्यवहार की जानकारी तुरंत एंटी-रैगिंग हेल्पलाइन या कॉलेज प्रशासन को दें. इसके अलावा, छात्रों के मानसिक और शारीरिक सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए कॉलेज ने निगरानी बढ़ाने और नियमित चेकिंग करने का निर्णय लिया है.

